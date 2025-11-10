Nikdo neřeší obrovský státní deficit ČR
10. 11. 2025
Zatím nikdo zodpovědný v Česku neřekl, jakým kouzlem se vyřeší obrovský problém skrytě obrovského deficitu v řádu 350 mld., ke kterému spěje státní rozpočet země na rok 2026.
Ale zato už existuje jasný plán, jak co nejrychleji snížit daň firemní daně ze zisku z 21 % na 19 % (a příjmy rozpočtu o cca 20 mld. Kč), které z pohledu míry 'efektivního zdanění' jsou už dnes v Česku dost nízké.
Graf je z nedávné prezentace prof. Achima Wambacha v IDEA při CERGE-EI, ředitele německého ZEW institutu, píše Daniel Münich.
