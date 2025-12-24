Toto je tajná zbraň Evropy proti Trumpovi: mohla by zlikvidoivat jeho AI bublinu
24. 12. 2025
čas čtení
6 minut
Růst americké ekonomiky – a politické přežití Donalda
Trumpa – závisí na AI. EU musí využít svého vlivu a postavit se mu na
odpor.
Nečekané se stalo. USA jsou protivníkem Evropy. Krutá a hluboká zrada obsažená v národní bezpečnostní strategii
Trumpovy administrativy by měla zastavit jakékoli další popírání a
váhání v evropských hlavních městech. Pěstování „odporu současné
trajektorie Evropy v evropských zemích“ je nyní deklarovanou politikou
Washingtonu, píše Johnny Ryan, ředitel Enforce, jednotky Irské rady pro občanské svobody.
Ale v této katastrofě je skrytý dar jasnosti. Evropa
bude bojovat, nebo zanikne. Dobrou zprávou je, že Evropa má silné karty.
Sázka USA na AI je nyní tak obrovská, že důchod každého voliče Maga je vázán na
nejisté přežití bubliny. Investice do AI nyní konkurují spotřebitelským výdajům
jako hlavní zdroj amerického ekonomického růstu. V první polovině
tohoto roku představovaly prakticky celý (92 %) růst HDP. Bez nich HDP USA vzrostlo pouze o 0,1 %
. Navzdory postoji Donalda Trumpa se nachází na vratké ekonomické půdě.
Trumpova politická koalice je také vratká. V červenci a znovu v prosinci nebyl schopen přimět
senátní republikány, aby schválili jeho návrh zákona o moratoriu na AI, který by zabránil státům v přípravě vlastních zákonů o AI. Křídlo Maga vedené Stevem Bannonem se obává
, že AI nahradí pracovníky ve velkém měřítku, a je zděšeno tím, čemu jsou děti vystaveny
na digitálních platformách. Voliči Maga
zejména nedůvěřují politické moci velkých technologických společností. Technologie jsou pro Trumpa nebezpečným tématem.
Ursula von der Leyenová, předsedkyně Evropské komise, má v ruce dvě karty, které by mohly zlikvidovat bublinu umělé inteligence. Pokud tak učiní, Trumpovo prezidentství se ocitne v krizi.
Za prvé, nizozemská společnost ASML má globální monopol na stroje na leptání mikročipů, které pomocí světla vyřezávají vzory do křemíku. Tyto stroje jsou nezbytné pro Nvidii, giganta v oblasti mikročipů pro umělou inteligenci, který je nyní nejcennější
firmou na světě. ASML je jednou z nejcennějších evropských společností a do AI investují také evropské banky a soukromé kapitálové fondy. Zadržování těchto strojů na leptání křemíku by bylo pro Evropu obtížné a pro nizozemskou ekonomiku extrémně bolestivé. Pro Trumpa by to však bylo mnohem bolestivější.
Horečné investice USA do umělé inteligence a datových center, na nichž je závislá, narazí na překážku, pokud evropské vývozní kontroly zpomalí nebo zastaví vývoz do USA – a na Tchaj-wan, kde společnost Nvidia vyrábí své nejmodernější čipy. Prostřednictvím této páky má Evropa prostředky k tomu, aby rozhodla, zda a o kolik se americká ekonomika rozšíří nebo smrští.
Druhým a pro Evropu mnohem snazším krokem je prosazování dlouho zanedbávaných pravidel EU pro ochranu údajů vůči velkým americkým technologickým společnostem. Důvěrné firemní dokumenty zveřejněné v rámci soudního sporu v USA
ukazují, jak zranitelné mohou být společnosti jako Google vůči prosazování základních pravidel pro ochranu údajů. Společnost Meta mezitím nebyla schopna sdělit americkému soudu
, co její interní systémy dělají s vašimi údaji, kdo k nim má přístup a za jakým účelem.
Tato volná dostupnost dat umožňuje velkým technologickým společnostem trénovat své modely umělé inteligence na masách dat všech uživatelů, ale v Evropě, kde jsou společnosti povinny pečlivě kontrolovat a vykazovat, jak používají osobní data, je to nelegální. Brusel musí pouze zakročit proti Irsku, které je již roky divokým západem s laxním prosazováním předpisů o ochraně dat
, a dopady budou cítit daleko za jeho hranicemi.
Kdyby EU měla odvahu tento tlak uplatnit, americké technologické společnosti by musely své technologie od základu přestavět, aby s daty zacházely správně. Musely by také investorům sdělit, že jejich nástroje umělé inteligence mají zakázán přístup na cenný evropský trh, dokud nebudou v souladu s předpisy. Umělá inteligence by tento dvojitý šok pravděpodobně nepřežila.
Volitelé MAGA nehlasovali za to, aby přišli o své svobody a ústavní práva, a stále autoritářštější Trump, který kvůli své blízkosti k nenáviděnému technologickému průmyslu nedokáže zajistit ekonomickou stabilitu, bude pravděpodobně v průběžných volbách v roce 2026 velmi nepopulární.
Rovnováha rizik nyní vyžaduje, aby evropští lídři Trumpa oslabili. Z roku poníženého podlézání
Trumpovi se poučili, že takové chování mu jen usnadňuje, aby je převálcoval. Důvody k opatrnosti mizí. Extrémní reakce
lídrů hnutí MAGA na relativně malou pokutu ve výši 120 milionů eur, kterou EK nedávno uložila společnosti X, ukazuje, že mírné tresty je neuklidní. Trumpův „28bodový plán
“ pro Ukrajinu rozptýlil veškeré iluze, že evropské ústupky zajistí návrat k vojenskému angažmá USA.
Vzhledem k tomu, že je nyní demokracie v Evropě výslovně ohrožena, musí se Evropa připojit k Indii, Brazílii a Číně a postavit se Trumpovi.
Příkladem toho, jak na to, je brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Tváří v tvář mimořádnému šikanování ze strany Trumpa se zachoval důstojně a rozhodně. V jediném měsíci, v září, prohlásil v otevřeném dopise
Trumpovi, že demokracie a suverenita jeho země nejsou předmětem jednání, reagoval na Trumpova cla vlastními cly a schválil nový zákon, který nutí digitální platformy
chránit děti v Brazílii před sexuálním obtěžováním a jinými online škodami.
Poté rétoricky napadl Trumpa
v projevu na valném shromáždění OSN těsně předtím, než přišla řada na Trumpa. V důsledku Lulova odmítnutí nechat se zastrašit Trump okamžitě
zmírnil svůj tón. Po jednáních mezi oběma lídry se nyní očekává
snížení cel.
Trump na začátku prosince řekl, že si myslí,
že evropští lídři jsou slabí. Nevěří, že budou bránit svobody Evropanů a jejich těžce vydobytou demokracii proti němu. Zatím se ukazuje, že reakce evropských
lídrů mu dávají za pravdu. Trump však dosud nechápe, že von der Leyenová drží americkou ekonomiku a jeho prezidentství ve svých rukou. Musí mít odvahu jít zcela nad rámec všech dosavadních norem svého chování. Jinými slovy, pokud zasáhne Trumpa tam, kde to bolí, Evropa tento boj vyhraje.
872
Diskuse