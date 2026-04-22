Britský parlament schválil zákon zakazující nákup tabáku osobám narozeným po roce 2008
22. 4. 2026
Ministři doufají, že zákon o tabáku a elektronických cigaretách, který vstoupí v platnost příští týden, vytvoří „generaci bez kouření“
Návrh zákona zakazující osobám narozeným po roce 2008 nákup tabáku ve Velké Británii prošel parlamentem, což je krok, od kterého si ministři slibují vytvoření „generace bez kouření“.
Podle návrhu zákona o tabáku a elektronických cigaretách nebude možné osobám narozeným 1. ledna 2009 nebo později legálně prodávat tabák v celé Velké Británii, a to v rámci snahy zachránit životy a snížit zátěž na zdravotnictví.
Návrh zákona se stane zákonem, jakmile příští týden obdrží královský souhlas. Jeho dlouhá cesta oběma komorami parlamentu začala 5. listopadu 2024 a skončila v úterý, kdy Sněmovna lordů schválila pozměňovací návrhy předložené poslanci Dolní sněmovny.
Ministři doufají, že to časem zcela ukončí prodej tabákových výrobků a přeruší cyklus závislosti a nevýhody spojené s tabákem.
Kouření vede jen v Anglii k 400 000 hospitalizacím a 64 000 úmrtí ročně a stojí NHS 3 miliardy liber na léčbu nemocí souvisejících s tabákem, jako je rakovina a srdeční onemocnění. Odhaduje se, že celkové náklady pro společnost v Anglii se pohybují mezi 21,3 a 27,6 miliardami liber ročně, hlavně kvůli ztrátě produktivity.
„Toto je historický okamžik pro zdraví národa, návrh zákona o tabáku a elektronických cigaretách dokončuje svou cestu parlamentem,“ řekl Wes Streeting, ministr zdravotnictví.
„Děti ve Velké Británii budou součástí první generace bez kouření, chráněné před celoživotní závislostí a škodami.
„Prevence je lepší než léčba. Tato reforma zachrání životy, uleví zdravotnictví a vybuduje zdravější Británii.“
Zákon také dá ministrům pravomoc posílit stávající zákaz kouření na veřejných místech. Ten se nyní rozšíří na dětská hřiště a prostory před školami a nemocnicemi.
„Toto je rozhodující zlom pro veřejné zdraví. Konec kouření a zničujících škod, které způsobuje, již není nejistý – je nevyhnutelný. A nyní se soustředíme na to, jak brzy se tam dostaneme,“ řekla Hazel Cheesemanová, výkonná ředitelka organizace Action on Smoking and Health.
„Za posledních padesát let si kouření vyžádalo miliony životů po celé Velké Británii a zanechalo za sebou dědictví bolesti a ztrát, kterým se dalo předejít. Ukončení jeho škod je trvalým darem pro budoucí generace a rodiny všude se nyní mohou cítit jisté, že jejich děti mohou vyrůstat bez škod způsobených tabákem.“
Sarah Sleet, výkonná ředitelka organizace Asthma and Lung UK, uvedla: „Tento přelomový zákon změní zdraví národa. Budoucnost bez kouření znamená, že tabákový průmysl již nebude schopen páchat zkázu na plicích příští generace.“
Tento krok také zakáže značkování, propagaci a reklamu na elektronické cigarety a nikotinové výrobky zaměřené na děti, aby se nestaly závislými na nikotinu.
