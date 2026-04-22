Těším se!
22. 4. 2026 / Beno Trávníček Brodský
Teď je to tu za mého života už podruhé. Cítím podobné symptomy, které mne provázely „za perestrojky“. Opět špatně spím a hlava mne prudí otázkami, na které většinou nejsou jednoduché či jednoznačné odpovědi. Taková generální noční MŮRA. Létá někde pod stropem a šruntá křídlama o omítku. Kdo v tom má sakra spát?! Je jak tenhle náš stávající „systém“ - vylétnout ven do jasného dne vstříc hřejivému slunci, je tuhá...
Zkrátka náš systém je zvrhlý. Sice dost jinak než ten minulý, ale kvalita je obdobná. Jak dlouho to může(me) ještě vydržet? Nenastal čas křápnout můru hadrem, otevřít okna a pořádně vyvětrat? Nechce se nám dýchat? Nadechnout se průzračného čistého voňavého vzduchu? Raději zvolíme další běh kolem horké kaše stále se násobící společenské nerovnosti? Další a dokonalejší ponižování domněle méněcených domněle vícecennými?
Možná bychom měli běhat tak rychle, aby nás odstředivá síla vyvrhla do prostoru volného pohybu, kde se vznášejí zdravé názory, stačí jen natáhnout ruku a …
… tak teď jsem i přes tu můru evidentně usnul a snil. Vlastně jsme odvážní tvorové - bum hubou o levou zeď, bum o pravou... a tak dál a dál a dál...
