Macron se sešel s Tuskem, aby projednali možnou roli Polska ve francouzském jaderném odstrašení
22. 4. 2026
Francie a Polsko plánovaly zvýšenou obrannou spolupráci na setkání svých lídrů v pondělí, na pozadí expanzivní hrozby Ruska a slábnoucího závazku USA vůči Evropě.
Francouzský prezident Emmanuel Macron a polský premiér Donald Tusk na tiskové konferenci v Gdaňsku na severu Polska uvedli, že rozsah posílených vazeb mezi oběma členy NATO by mohl zahrnovat prvky jaderného odstrašení, vojenských satelitů, společných cvičení, obranného průmyslu a sdílených zpravodajských informací.
"Naše spolupráce, ať už v jaderné oblasti nebo při společných cvičeních... je spolupráce, která nezná mezí," řekl Tusk.
Macron uvedl, že práce budou provedeny v následujících měsících, aby umožnily "konkrétní pokrok", zejména pokud jde o jaderné odstrašení.
"Mohou být nasazena" francouzská letadla s jadernými hlavicemi do Polska, řekl.
Zatímco Francie uvedla, že si ponechá plnou kontrolu nad rozhodnutím o použití síly, polské síly by mohly přispět v oblastech jako včasné varování a protivzdušná obrana, uvádějí obě strany.
Veřejné projevy užších vztahů mezi zeměmi odrážely přizpůsobení se zemí Evropské unie změněnému prostředí hrozeb, veřejnému znevažování NATO prezidentem USA Donaldem Trumpem a úvahou o stažení země z aliance.
Trump nazval spojence NATO "zbabělci" a samotnou alianci "papírovým tygrem" kvůli frustraci, že její členové se nezapojili do války mezi USA a Izraelem na Blízkém východě.
Ruská invaze na Ukrajinu – která sousedí s Polskem – a rostoucí obavy, zejména mezi baltskými státy, že Moskva může využít svou vojenskou sílu a válečnou ekonomiku k ohrožení východního okraje NATO, také vyvolávají větší zaměření na obranu.
'Podobné názory'
Macronova cesta do Gdaňska, kde se sešel s Tuskem, následovala po podpisu smlouvy o přátelství a posílení spolupráce mezi oběma zeměmi v květnu loňského roku.
Během pondělní návštěvy oznámili evropský průmyslový gigant Airbus, francouzská společnost Thales a polská skupina Radmor dohodu o vývoji vojenských komunikačních satelitů. Dohoda o geostacionárních orbiterech, které měly sloužit polským ozbrojeným silám, byla podepsána za přítomnosti francouzských a polských ministrů obrany.
V předvečer Macronova příjezdu Tusk řekl, že Varšava a Paříž "mají velmi podobné názory na to, jak posílit Evropu".
Jedním z témat, ke kterému se Macron opakovaně vracel, je "evropská preference" vojenských nákupů, aby byla zajištěna větší nezávislost a soběstačnost na kontinentu.
To vedlo k určitému napětí s východoevropskými zeměmi, včetně Polska, které jsou silně připoutány ke vztahům se Spojenými státy a jejichž síly spoléhají na americké zbraňové systémy.
Polsko však v posledních letech masivně investovalo do modernizace svých ozbrojených sil. Jeho vojenské výdaje patří k nejvyšším v NATO a očekává se, že v roce 2026 přesáhnou 4,8 % HDP.
Země však zadala "obrovské objednávky na americké F-35, útočné vrtulníky Apache, rakety Patriot a tanky Abrams", řekl evropský diplomat blízký této záležitosti agentuře AFP.
Polsko se účastní nového programu EU nazvaného SAFE (Security Action For Europe), který vstoupil v platnost minulý rok a v rámci kterého mohou země získat půjčky EU na nákup zbraní a rozšíření obranné výroby.
Tusk však čelí třenicím ze strany nacionalistického prezidenta Karola Nawrockého, který označil SAFE za hrozbu pro "nezávislost" Polska.
Polsko je nyní opět vedeno proevropskou vládou po Tuskově volebním vítězství v roce 2023, ale zůstává zásadně spjato s USA.
"Strategie Washingtonu se skutečně změnila" vůči Evropanům, prohlásil Tusk na tiskové konferenci. Ale "polsko-americké a euro-americké vztahy" zůstávají "velmi důležité," řekl.
