Krize na Blízkém východě: Trump prodlužuje příměří s Íránem
21. 4. 2026
čas čtení 12 minut
Trump prohlásil, že USA prodlužují příměří s Íránem na žádost Pákistánu
Americký prezident Donald Trump v úterý uvedl, že USA prodlužují příměří s Íránem na žádost Pákistánu, zatímco čekají na jednotný návrh ze strany Íránu.
„Vzhledem k tomu, že vláda Íránu je vážně rozdělena, což není žádným překvapením, a na žádost polního maršála Asima Munira a premiéra Shehbaze Sharifa z Pákistánu jsme byli požádáni, abychom pozastavili náš útok na Írán, dokud jejich vůdci a zástupci nepředloží jednotný návrh,“ napsal na Truth Social.
„Proto jsem nařídil našim ozbrojeným silám, aby pokračovaly v blokádě a ve všech ostatních ohledech zůstaly připravené a schopné, a proto prodloužím příměří do doby, než bude jejich návrh předložen a diskuse budou uzavřeny, ať už tak či onak,“ dodal.
Úředníci sdělují, že americký viceprezident ještě neodjel z Washingtonu do Islámábádu poté, co Donald Trump prohlásil, že nechce prodloužit příměří
Trump říká, že USA pravděpodobně obnoví bombardování Íránu, blíží se konec příměří
JD Vance povede americkou delegaci v Pákistánu, pokud Írán souhlasí s jednáním.
Írán vyhrožuje zastavením těžby ropy v zemích Perského zálivu, pokud dojde k útoku z jejich území
Generál Majid Mousavi, velitel leteckého a kosmického sboru Íránských revolučních gard, vyhrožoval zastavením těžby ropy na Blízkém východě, pokud by Islámská republika čelila útokům vedeným z území svých sousedů v Pe
Cesta JD Vance do Islámábádu pozastavena poté, co Írán nesplnil podmínky
The New York Times informuje, že cesta viceprezidenta JD Vance do Islámábádu byla pozastavena poté, co Teherán nereagoval na americké vyjednávací pozice.
Americký úředník sdělil médiím, že Vanceova cesta, která měla začít v úterý, byla pozastavena poté, co Írán nesplnil podmínky USA.
Návštěva by mohla být obnovena, pokud Írán tyto podmínky splní, ale Bílý dům čeká na signál, že íránští vyjednavači jsou ochotni podepsat dohodu.
Americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro CNBC uvedl, že Spojené státy zvažují finanční pomoc Spojeným arabským emirátům, protože válka s Íránem narušuje ekonomiku tohoto státu v Perském zálivu.
„Kdybych jim mohl pomoci, udělal bych to,“ řekl prezident. „Je to dobrá země. Je to náš dobrý spojenec.“
„Vedou ji opravdu úžasní lidé... Myslím tím, že jsem překvapený, protože jsou opravdu bohatí,“ řekl Trump.
„Kdybych jim mohl pomoci, pomohl bych, myslím tím, že jim pomáháme mnohem více tím, co děláme v rámci války,“ řekl Trump s odkazem na válku USA a Izraele s Íránem.
Izraelská armáda obvinila Hizballáh z „flagrantního porušení“ libanonské dohody o příměří
Izraelské obranné síly uvedly, že Hizballáh vystřelil několik raket na jejich jednotky v jižním Libanonu a v odvetě zasáhly odpalovací zařízení, ze kterého byly rakety vypáleny.
Hizballáh uvedl, že v úterý vystřelil na dělostřeleckou pozici izraelské armády v Kfar Giladi v severním Izraeli v reakci na porušení příměří, informuje agentura Reuters.
USA v úterý uvalily nové sankce na 14 osob a společností, které pomáhají Íránu získávat zbraně, zatímco Teherán se snaží obnovit své zásoby balistických raket po americko-izraelských útocích, uvedlo ministerstvo financí.
Cíle, mezi které patří i letadla, se nacházejí v Íránu, Turecku a Spojených arabských emirátech a byly uvedeny pro svou účast na nákupu nebo přepravě zbraní či komponentů jménem Íránu, uvedlo ministerstvo financí ve svém prohlášení.
Íránský ministr zahraničí Abbas Araqchi uvedl, že blokáda íránských přístavů ze strany USA je „válečným aktem“, a tudíž porušením příměří.
„Írán ví, jak neutralizovat omezení, jak bránit své zájmy a jak odolávat šikaně,“ uvedl v úterý v příspěvku na X.
Američtí vojenští představitelé žádají, aby se výdaje na drony a související technologie, které byly klíčovou součástí boje proti Íránu, v příštím rozpočtovém roce ztrojnásobily na více než 74 miliard dolarů.
Pentagon také v úterý vyzval k investici přes 30 miliard dolarů do důležitější munice, včetně protiraketových střel, jejichž zásoby se během války s Íránem kriticky snížily.
Podle vojenských představitelů byl plán výdajů vypracován ještě před konfliktem na Blízkém východě. Není jasné, o kolik dodatečných prostředků na válku budou žádat.
„Jak uvidíte, překrývá se to s požadavkem na munici, kterou potřebujeme vždy,“ řekl novinářům na briefingu Jules Hurst III, úřadující náměstek ministra obrany a kontrolor Pentagonu. „Vždy potřebujeme navýšit zásoby. Ale kromě toho zde nejsou žádné operační náklady související s Íránem.“
Během úterní tiskové konference po boku francouzského prezidenta Emmanuela Macrona libanonský premiér Nawaf Salam uvedl, že jeho vláda neusiluje o konfrontaci s Hizballáhem podporovaným Íránem, ale nenechá se zastrašit, zatímco pokračuje v přímých rozhovorech s Izraelem s cílem ukončit konflikt.
Salam uvedl, že bude potřebovat pomoc všech libanonských partnerů, protože přímé rozhovory na úrovni velvyslanců budou pokračovat koncem tohoto týdne ve Washingtonu.
„Pokračujeme touto cestou, přesvědčeni, že diplomacie není známkou slabosti, ale zodpovědným činem, který nevynechá žádnou možnost při obnově suverenity mé země a ochraně jejích obyvatel,“ řekl Salam.
V příspěvku na X izraelská armáda uvedla, že Hizballáh vystřelil několik raket na její vojáky v jižním Libanonu.
Izraelská armáda reagovala úderem na „odpalovací zařízení, ze kterého byly rakety vystřeleny“.
Tento krok následuje bezprostředně po příměří, které vstoupilo v platnost v Libanonu, kde Izrael prováděl ničivé letecké údery s cílem zničit milice Hizballáhu podporované Íránem. Desetidenní příměří mezi Izraelem a libanonským Hizballáhem, zprostředkované Washingtonem, vstoupilo v platnost minulý čtvrtek.
Agentura AFP informuje, že íránská justice popřela, že by osmi ženám hrozila poprava poté, co prezident Donald Trump požádal o milost v jejich prospěch.
Tyto výroky přicházejí poté, co dnes Trump na Truth Social uvedl, že propuštění žen „by bylo skvělým začátkem našich jednání!!!“, a připojil příspěvek proizraelského aktivisty Eyala Yakobyho, který tvrdil, že Írán se chystá tyto ženy popravit.
„Trump byl opět uveden v omyl falešnými zprávami,“ uvedla oficiální webová stránka soudní moci Mizan Online. „Ženy, o nichž se tvrdilo, že jsou na pokraji popravy, byly zčásti propuštěny, zatímco jiné čelí obviněním, která by v případě potvrzení rozsudku vedla nanejvýš k uvěznění.“
Americký prezident Donald Trump v úterním rozhovoru pro televizní stanici CNBC uvedl, že nechce prodloužit příměří s Íránem, a dodal, že USA jsou v silné vyjednávací pozici a nakonec dosáhnou toho, co nazval skvělou dohodou. „Nechci to udělat. Nemáme tolik času,“ řekl Trump, když byl dotázán na možnost prodloužení příměří.
V extrémně krátkém příspěvku na Truth Social americký prezident Donald Trump uvedl, že „Írán mnohokrát porušil příměří“, aniž by upřesnil, o jaká porušení se jednalo. Jeho komentáře přicházejí uprostřed přetrvávající nejistoty ohledně toho, zda se v Pákistánu uskuteční druhé kolo mírových jednání mezi Íránem a USA.
Pákistán dosud neobdržel oficiální odpověď od Íránu ohledně toho, zda vyšle delegaci na druhé kolo jednání se Spojenými státy, uvedl ministr informací v Islámábádu. „Stále čekáme na oficiální odpověď z íránské strany ohledně potvrzení účasti delegace na mírových jednáních v Islámábádu,“ napsal ministr Attaullah Tarar na X a dodal, že rozhodnutí je „kritické“, protože do vypršení dvoutýdenního příměří mezi válčícími stranami zbývají jen hodiny.
Libanon v úterý zvýšil počet obětí šestitýdenní války mezi Izraelem a Hizballáhem na 2 454 mrtvých, zatímco křehké desetidenní příměří stále platí. Vládní jednotka pro řízení rizik katastrof ve svém prohlášení rovněž uvedla, že v konfliktu, který začal 2. března, několik dní po vypuknutí širší války na Blízkém východě, bylo zraněno 7 658 lidí.
Izraelská armáda v úterý oznámila, že odsoudila dva vojáky k 30 dnům vězení a zbavila je bojové služby za rozbití sochy Ježíše Krista v Libanonu. O víkendu se objevily snímky izraelského vojáka, který kladivem rozbíjí hlavu sochy, což vyvolalo všeobecné odsouzení, informovala agentura AP.
Íránské úřady zatkly více než 3 600 lidí na základě obvinění souvisejících s americko-izraelskou válkou, od sdílení videí se zahraničními médii až po držení internetových terminálů Starlink, uvedla v úterý nevládní organizace. Norská organizace Iran Human Rights (IHR) uvedla, že tento počet, vycházející ze zpráv státních médií a vlastního výzkumu, představuje vzhledem k současným internetovým omezením v islámské republice minimum a že skutečný počet zatčených je „pravděpodobně mnohem vyšší“.
Libanonský premiér a francouzský prezident Emmanuel Macron budou v úterý diskutovat o tom, jak posílit pozici země v možných přímých jednáních s Izraelem, která se budou konat ve Spojených státech později tento týden, zatímco Bejrút se obrací na důvěryhodného evropského spojence. USA budou ve čtvrtek hostit jednání na úrovni velvyslanců s Izraelem a Libanonem, i když zůstává nejasné, zda je cílem prodloužit křehké 10denní příměří mezi Izraelem a Íránem podporovaným Hizballáhem, nebo připravit půdu pro hlubší jednání.
Pentagon uvádí, že americké síly v noci „bez incidentu“ zadržely sankcionovaný tanker M/T Tifani v asijsko-pacifickém regionu. „Jak jsme jasně uvedli, budeme pokračovat v globálních námořních operacích s cílem narušit nelegální sítě a zadržet sankcionovaná plavidla poskytující materiální podporu Íránu – kdekoli působí,“ napsalo americké ministerstvo obrany v příspěvku na X.
Německo a Itálie v úterý odmítly výzvy k pozastavení dohody o spolupráci EU s Izraelem, a to navzdory rostoucímu rozhořčení nad válkou v Libanonu a situací na Západním břehu. Španělsko a Irsko znovu otevřely otázku pozastavení dohody z června 2000 na zasedání ministrů zahraničí EU v Lucemburku.
Podle Lloyd’s List obešlo námořní blokádu Hormuzského průlivu ze strany USA nejméně 26 plavidel íránské „stínové flotily“. Od vstupu americké blokády v platnost 13. dubna pokračovalo až 26 plavidel v plavbě do a z íránských přístavů a vyváželo náklad íránského původu, jak ukazují námořní data. Lloyd’s List uvedl, že od 13. dubna opustilo Ománský záliv nebo Perský záliv 11 tankerů naložených íránským nákladem.
Izrael pokračuje v útocích na Gazu, kde je humanitární situace i přes příměří nadále zoufalá. Podle palestinské tiskové agentury Wafa bylo dnes při izraelských útocích v jižní a severní části pásma Gazy zabito nejméně čtyři Palestinci.
Válka USA a Izraele proti Íránu způsobuje nejhorší energetickou krizi, jaké svět kdy čelil, uvedl šéf Mezinárodní energetické agentury (IEA), která radí 32 členským zemím v otázkách dodávek a bezpečnosti energie. „Jedná se skutečně o největší krizi v historii,“ řekl Fatih Birol v rozhovoru pro rozhlasovou stanici France Inter, který byl vysílán dnes ráno.
Zdroj v angličtině ZDE
