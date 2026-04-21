Neuvěřitelné pitomosti
21. 4. 2026 / Boris Cvek
čas čtení 2 minuty
Pan Piťha perlí a perlí... že mu to stojí v jeho věku za to. Neuvěřitelné pitomosti.
"Vyznávám, že jsem běloch, uznávám odlišnost lidských ras, a tudíž lidskou důstojnost všech, ale odmítám zčernat či zežloutnout a změnit proporci a barvu svých očí.
Jsem muž, který může zplodit, ale nemůže porodit dítě, a proto trvám na spořádané, trvající rodině, neboť je to základ společnosti a záruka výchovy. Trvám na tom, že muž a žena jsou odlišní ve stavbě těla i biologické funkci, že žena je slabší a vzácnější než muž, který ji má chránit, milovat a vážit si jí.
Jsem Evropan, protože jsem Čech. Narodil jsem se českým rodičům, vyrostl v české zemi a beru vážně bídu i slávu svého národa. Odmítám se rozplynout v bezduché uniformitě konzumní multikultury.
Jsem křesťan, uctivý k lidem jiného náboženství či názoru, a vím s určitostí, že se jimi budou řídit v celém svém jednání. Ale hlásím se pevně ke svému křesťanskému Bohu a řádu, který stanovil, protože je moudrý, spravedlivý a k lidem soucitný."
Boris Cvek:
1. Nic jako běloch nebo rasy neexistují. Mohl rovnou říci, že věří v placatost Země.
2. Mužem je i ten muž, který je neschopný plodit, třeba po úrazu. Existuje celá škála mužů a žen a celá škála lidí mezi muži a ženami. Nic jako spořádaná a trvající rodina jako základ společnosti nikdy neexistovalo. Některá žena je v tom či onom slabší než některý muž, v něčem jiném silnější. Vždy záleží na konkrétní situaci, kdo koho a jak má chránit. Může být muž těžce nemocný, kterého chrání zdravá, schopná žena atd.
3. Mnoho Čechů se historicky nenarodilo českým rodičům nebo v české zemi. K tomu, kdo je Čech, dávám odkaz na svůj článek v BL.
4. Křesťanů je celá škála, k tomu také něco v odkazu na BL níže.
Představa, že Bůh stanovil nějaký řád, je slaboduchá i na středověké poměry. Jaký řád by to měl být? Asi největší shoda bývala tradičně na tom, že tím řádem je tzv. trojí lid, monarchie, světská moc církve a poddaný lid. Nebo co vlastně pan Piťha "řádem" myslí? Miliardy let absurdní darwinské evoluce?
Ten člověk prostě žije v pohádkách pro malé děti.
Měl by si někdy snad přečíst Dekameron, ale to by se mu zhroutil svět, a zřejmě na to už ani mentálně nemá.
525
Diskuse