Jak ceny benzínu kolísají, výzkumy ukazují, že cyklistika coby alternativa nadále roste

22. 4. 2026

Válka na Blízkém východě způsobila divoce kolísající ceny ropy, což vedlo k nejistým nákladům na čerpacích stanicích. Jednoduchým způsobem, jak se vyhnout vysokým cenám benzínu, které by ovlivnily váš týdenní rozpočet, je vyměnit dojíždění na krátké vzdálenosti nebo jiné každodenní cestování autem za cyklistiku.

Nejnovější studie Ralpha Buehlera publikovaná v International Journal of Sustainable Transportation zkoumala cyklistické trendy v řadě velkých světových měst a zjistila, že i po pandemickém cyklistickém boomu mnohá v posledních letech zaznamenala setrvalý nárůst počtu cyklistů.

Kromě úspory na palivu může cyklistika také pomoci vyhnout se poplatkům za parkování a snížit náklady na pojištění a údržbu auta a zároveň prodloužit životnost vozidla před jeho výměnou. Cyklistika zlepšuje fyzické i duševní zdraví a může také předejít úzkosti spojené se sezením v dopravě, přičemž zároveň zmírňuje dopravní zácpy a snižuje znečištění ovzduší a hluku.

Ve Washingtonu v současnosti probíhá právní spor o udržení cyklostezek na 15th Street otevřených. Buehler říká, že tento typ oddělené cyklistické infrastruktury je klíčový pro větší rozšíření a poskytování výhod všem dojíždějícím, jak je vidět v Paříži, Londýně a New Yorku.

Města, která autor studoval, jsou dlouhodobě orientována na auta, ale vědomé změny politiky pomohly zformovat nedávné trendy.

