Jak ceny benzínu kolísají, výzkumy ukazují, že cyklistika coby alternativa nadále roste
22. 4. 2026
Nejnovější studie Ralpha Buehlera publikovaná v International Journal of Sustainable Transportation zkoumala cyklistické trendy v řadě velkých světových měst a zjistila, že i po pandemickém cyklistickém boomu mnohá v posledních letech zaznamenala setrvalý nárůst počtu cyklistů.
Kromě úspory na palivu může cyklistika také pomoci vyhnout se poplatkům za parkování a snížit náklady na pojištění a údržbu auta a zároveň prodloužit životnost vozidla před jeho výměnou. Cyklistika zlepšuje fyzické i duševní zdraví a může také předejít úzkosti spojené se sezením v dopravě, přičemž zároveň zmírňuje dopravní zácpy a snižuje znečištění ovzduší a hluku.
Ve Washingtonu v současnosti probíhá právní spor o udržení cyklostezek na 15th Street otevřených. Buehler říká, že tento typ oddělené cyklistické infrastruktury je klíčový pro větší rozšíření a poskytování výhod všem dojíždějícím, jak je vidět v Paříži, Londýně a New Yorku.
Města, která autor studoval, jsou dlouhodobě orientována na auta, ale vědomé změny politiky pomohly zformovat nedávné trendy.
