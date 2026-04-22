Rumunsko: Výbuch v tepelné elektrárně

22. 4. 2026

21. dubna pozdě večer v západní části rumunského hlavního města Bukurešti zahřměl hlasitý výbuch místní tepelné elektrárny, kde vypukl rozsáhlý požár.

Podle Úřadu pro krizové řízení (ISU) shořelo přibližně 30 tun ropy. Nebyly žádné oběti.

Plameny pohltily celkem tři elektrické transformátory.

Fotografie zveřejněné na sociálních sítích zachycovaly okamžik výbuchu.

Podle svědků před výbuchem docházelo k výpadkům proudu s krátkodobým poklesem napětí v několika čtvrtích hlavního města.

Civilní varovný systém RO-Alert nebyl spuštěn, protože zařízení se nachází značně daleko od obytných budov, píší média.

Příčiny výbuchu jsou zatím neznámé.

Zdroj v rumunštině: ZDE

