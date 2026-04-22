Rumunsko: Výbuch v tepelné elektrárně
22. 4. 2026
čas čtení < 1 minuta
Podle Úřadu pro krizové řízení (ISU) shořelo přibližně 30 tun ropy. Nebyly žádné oběti.
Plameny pohltily celkem tři elektrické transformátory.
Fotografie zveřejněné na sociálních sítích zachycovaly okamžik výbuchu.
Podle svědků před výbuchem docházelo k výpadkům proudu s krátkodobým poklesem napětí v několika čtvrtích hlavního města.
Civilní varovný systém RO-Alert nebyl spuštěn, protože zařízení se nachází značně daleko od obytných budov, píší média.
Příčiny výbuchu jsou zatím neznámé.
Zdroj v rumunštině: ZDE
216
Diskuse