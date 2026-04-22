Zelenskyj oznámil vytvoření ukrajinského protibalistického systému
22. 4. 2026
Hlava státu připomněla, že žádala Spojené státy o povolení k výrobě jejich zbraní, ale bez úspěchu.
"Spojené státy vyrobí 60 raket pro Patriot měsíčně. Žádám už od Bidena: dejte mi licenci a slibuji vám, že zdvojnásobíme vaši produkci," řekl.
Prezident také věří, že Ukrajina by měla mít vlastní protibalistický systém.
"Jednáme s několika státy, pracujeme tímto směrem, komunikujeme s našimi firmami, stanovujeme úkoly atd. Ale musíme si během roku vytvořit vlastní protibalistický systém," řekl.
Prezident zdůraznil, že tento nápad je realistický, ale "velmi obtížný" k realizaci. Podle něj je největší problém v jednotlivých komponentech systémů.
Na otázku, které země EU jsou připraveny se k této iniciativě připojit, odpověděl: "Ještě jsme nemluvili se všemi, ale mluvil jsem s klíčovými zeměmi, se kterými jsem chtěl v Evropě o tom mluvit."
