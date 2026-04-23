Zajímavost k ceně Arnošta Lustiga

Jak je skoro všechno v ČR korupční
22. 4. 2026Cenu Arnošta Lustiga Ondřeji Vetchému udělila soukromá "Česko-izraelská smíšená obchodní komora". Jak je možné, že cena, kterou uděluje soukromá zájmová organizace, je brána jako nestranné nezá...
23. 4. 2026
Velký podporovatel izraelských válečných zločinců, bývalý poradce premiéra Fialy, člověk se silným napojením na zbrojního oligarchu Strnada (který se letos stal nejbohatším Čechem) a člen republikánského think tanku, v němž má za úkol prosazovat zájmy Trumpových fašistických USA ve střední a východní Evropě.
A organizace vedená takovým člověkem uděluje cenu za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost.
Nevím, zda je to více směšné, nebo smutné.
