Zajímavost k ceně Arnošta Lustiga

23. 4. 2026

Dan Přibáň:


Taková zajímavost k ceně Arnošta Lustiga. Věděli jste, že to je ve skutečnosti cena Česko-izraelské smíšené obchodní komory, která ji uděluje?

Zjevně ale Cena Česko-izraelské smíšené obchodní komory neznělo tak dobře.

A hádejte, kdo je viceprezidentem této organizace?

Tomáš Pojar.

 

Velký podporovatel izraelských válečných zločinců, bývalý poradce premiéra Fialy, člověk se silným napojením na zbrojního oligarchu Strnada (který se letos stal nejbohatším Čechem) a člen republikánského think tanku, v němž má za úkol prosazovat zájmy Trumpových fašistických USA ve střední a východní Evropě.

A organizace vedená takovým člověkem uděluje cenu za odvahu, statečnost, lidskost a spravedlnost.

Nevím, zda je to více směšné, nebo smutné.

