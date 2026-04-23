Trumpovy fantazie o změně režimu neměly nikdy šanci
23. 4. 2026
Průběžné průzkumy veřejného mínění ukazují, že proameričtí Íránci, kteří by si přáli válku s USA, prakticky neexistují.
Po zabití nejvyššího íránského vůdce Donald Trump řekl Íráncům, aby převzali vládu nad zemí, protože to byla pravděpodobně jejich jediná šance po celé generace. O pět týdnů později, když se zvyšovaly lidské a ekonomické náklady války proti Íránu a tvrdá linie vedení zpřísňovala kontrolu nad zemí, Trump trval na tom, že íránský lid ho prosil, aby pokračoval v bombardování, dokud nebudou svobodní, píší na webu Responsible Statecraft Nancy Gallagher a Clay Ramsay.
Trumpovy výzvy k boji předpokládají existenci mlčící íránské většiny, která důvěřuje Spojeným státům a současný režim nenávidí natolik, že s ním odmítá diplomacii, upřednostňuje sankce, které ho vyhladoví, a která chce zničení národní infrastruktury, dokud nebude možné nahradit represivní autoritářský režim sekulární demokracií západního typu. Tento příběh podporují dobrovolné průzkumy, které shromažďují data od podskupin obyvatelstva (například od předplatitelů jediného poskytovatele VPN), a rozhovory západních médií s malým počtem lidí uvnitř Íránu.
Od roku 2014 jsme v Íránu provedli 22 reprezentativních průzkumů s využitím metod, které jsou v autoritářských zemích považovány za zlatý standard. Naše analýza odhaluje, proč bylo hazardem sázet na to, že letecká síla by mohla urychlit lidové svržení Islámské republiky Írán.
Na základě souhrnných údajů z 15 průzkumů provedených v letech 2014 až 2024 jsme odpovědi respondentů porovnali s příznivým a nepříznivým postojem vůči Spojeným státům, a to jak před, tak po odstoupení Washingtonu od dohody JCPOA v roce 2018. Menšina příznivě nakloněná Spojeným státům prudce poklesla z 26,5 % před odstoupením od JCPOA na následných 14,3 %.
Tato zmenšující se proamerická menšina se nepodobá voličské základně, jakou si představují zastánci maximálního tlaku. Namísto toho více podporuje diplomacii než zbytek veřejnosti, více dbá na lidské náklady sankcí a v otázkách bezpečnosti je překvapivě nacionalistická.
Úředníci Trumpovy administrativy důsledně tvrdili, že donucovací tlak USA by mohl aktivovat politicky užitečné protirežimní hnutí uvnitř Íránu.
Na začátku svého prvního funkčního období Trump argumentoval, že JCPOA poskytla Teheránu „politické a ekonomické záchranné lano“ těsně před tím, co „bylo úplným kolapsem íránského režimu“. V projevu pro Heritage Foundation z roku 2018, v němž představil strategii pro období po JCPOA, jeho ministr zahraničí prohlásil, že Spojené státy „vyvinou bezprecedentní finanční tlak na íránský režim“, dokud ten nevyhoví požadavkům USA nebo nebude natolik oslaben, že íránský lid bude moci konečně „rozhodnout o svém vedení“.
Dvanáctidenní válka v loňském roce byla motivována stejnou sociální teorií změny režimu, doplněnou o leteckou sílu. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu během útoku v televizním projevu apeloval na Íránce: „My vám také připravujeme cestu k dosažení vašeho cíle, kterým je svoboda… režim nikdy nebyl slabší… povstaňte a dejte o sobě vědět…“
Tato strategická představa spojovala čtyři různé postoje veřejnosti: nespokojenost s Islámskou republikou, příznivé názory na Američany, důvěru ve Washington a podporu donucovací politiky USA. Naše analýza ukazuje, že íránská voličská základna potřebná k tomu, aby maximální tlak vedl ke změně režimu, byla z velké části pouhou iluzí.
Ve srovnání s průměrným Íráncem je menšina příznivě nakloněná USA vzdělanější, majetnější a více napojená na nestátní média. Ve skupině příznivě naladěných vůči Spojeným státům mírně převažují muži, ale věkové a etnické složení odpovídá rozložení v celkové populaci.
Ti, kdo sledovali BBC nebo Voice of America (VOA), byli reprezentováni v daleko větší míře: 46,2 % ve skupině příznivě naladěné vůči USA oproti 20,5 % ve skupině nepříznivě naladěné vůči USA před odstoupením od JCPOA. Respondenti s bakalářským nebo vyšším vzděláním byli také mnohem častější ve skupině příznivě naladěné, ale tento rozdíl se zmenšil.
Jedná se o úzkou, na vnější svět orientovanou vrstvu, nikoli o širokou a rozhněvanou spodní třídu připravenou k radikalizaci. Je méně pravděpodobné, že by chtěla, aby náboženské učení ovlivňovalo politiku, a spíše se přiklání k názoru, že íránským úředníkům je lhostejné, co si lidé jako oni myslí. Ale to, že jsou kosmopolitnější a odcizeni vládě domácí elity, nutně neznamená podporu vnějšího nátlaku nebo útoku.
Velká část této skupiny dělá zásadní rozdíl mezi americkým lidem a americkým státem. Když jim byly v některých vlnách průzkumu před odstoupením položeny samostatné otázky týkající se lidí, vlády a země obecně, 87,7 % menšiny s příznivým postojem k USA mělo příznivý postoj k americkému lidu, ale pouze 34,3 % mělo příznivý postoj k americké vládě. Po odstoupení od JCPOA bylo plných 55,7 % menšiny s příznivým postojem nakloněno americkému lidu, ale nepřátelsky nakloněno americké vládě, zatímco pouze 32,0 % bylo nakloněno oběma. Ještě před odstoupením od JCPOA většina skupiny s příznivým postojem nevěřila, že Washington dodrží své závazky.
To je analytický klíč k celému příběhu. Trumpovi úředníci nadále zacházeli se sympatiemi k Američanům a frustrací z Islámské republiky, jako by to přirozeně znamenalo podporu donucovací strategie Washingtonu. Ale Íránec může mít rád americký lid, nemít rád Islámskou republiku a přesto odmítat nátlak ze strany americké vlády.
Menšina příznivě nakloněná USA schvalovala JCPOA ve větší míře než většina, která k USA byla nepřátelská, a častěji si přála íránského prezidenta, který by hledal společnou řeč s ostatními zeměmi. Nejednalo se však o skupinu zastánců kapitulace. Před JCPOA se tato skupina rozdělila téměř rovnoměrně mezi ty, kteří chtěli prezidenta, který by vyjednával, a ty, kteří chtěli prezidenta, který by hájil práva Íránu a odmítal kompromisy.
Menšina nejvíce otevřená lepším vztahům se Spojenými státy byla také nejcitlivější na sociální náklady sankcí. Byla více nakloněna tvrzení, že sankce měly velký negativní dopad na obyčejné lidi, než skupina nepřátelská vůči USA. To je v rozporu s tvrzením, že tato skupina podporuje ekonomický nátlak.
V otázkách tvrdé bezpečnosti zůstala tato příznivě naladěná skupina mnohem nacionalističtější, než předpokládali američtí jestřábi. Z malé menšiny, která byla i po odstoupení stále nakloněna USA, 78,6 % uvedlo, že rozvoj íránského raketového programu je poněkud nebo velmi důležitý. Pokud jde o jaderné preference, 22,5 % si přálo jaderný odstrašující prostředek a jaderný energetický program, ve srovnání s 34,2 % skupiny s negativním postojem. Zhruba šest respondentů z deseti uvedlo, že Írán by měl reagovat na porušování íránské suverenity, aby odradil budoucí útoky.
Nejjednodušší fakt může být pro světový názor zastánců maximálního tlaku tím nejničivějším. Strategie, která měla oslabit režim a rozšířit americkou sociální základnu uvnitř Íránu, tuto avantgardu nerozšířila. Podle našich údajů klesl podíl skupiny příznivě nakloněné USA z 26,5 % na 14,5 % poté, co se Washington odklonil od JCPOA. Maximální tlak nešířil proamerické nálady, ale naopak pomohl odcizit téměř polovinu přátel USA.
Nikoho by nemělo překvapit, že válka zahájená 28. února neakcelerovala protivládní protesty v Íránu. Průzkum, který jsme provedli krátce po dvanáctidenní válce, ukázal, že měla efekt známý jako sjednocení kolem vlajky. Trump měl před válkou také k dispozici varování od zpravodajské komunity, že jeho předpoklady o reakci íránské veřejnosti byly chybné. Po týdnech bombardování Reuters informoval, že americká zpravodajská služba neviděla žádný bezprostřední kolaps režimu.
Průzkumy CISSM důsledně zjišťují skutečnou nespokojenost v Íránu. Ale íránská nespokojenost není pod americkým velením. Menšina, která v našem průzkumu vyjádřila kladný názor, je více otevřená světu, skeptičtější vůči domácímu řádu, příznivěji nakloněná americkému lidu a více se zajímá o diplomacii než zbytek veřejnosti. Nejedná se však o základnu pro změnu režimu, která čeká na signál z Washingtonu.
Existuje skupina voličů, která podporuje vzájemnost a spravedlivou jadernou dohodu. Nikdy neexistovaly žádné důkazy o významné skupině voličů podporující maximální tlak, natož osvobození prostřednictvím bombardování.
