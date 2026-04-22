Channel 4 News: Děsivé ničení Libanonu, které provádí Izrael
22. 4. 2026
In southern Lebanon, Israel has established a 'security zone' which, at its deepest point, extends some seven miles into southern Lebanon.— Channel 4 News (@Channel4News) April 22, 2026
It's marked out by what Israel is calling a Forward Defence, or Yellow Line, similar to that in Gaza.
Israeli troops are still deployed… pic.twitter.com/Hs1MtLFMoB
Moderátor, Channel 4 News, středa 22. dubna 2026, 19 hodin: Dnes večer Írán oznámil, že zadržel 2 nákladní lodě v Hormuzském průlivu, několik hodin poté, co prezident Trump prohlásil, že prodlužuje příměří, aby dal šanci diplomacii. Írán se však ani nezavázal k obnovení rozhovorů. Kdo je zoufalejší v touze po dohodě? Jsme na samém jihu Libanonu, abychom na vlastní oči viděli akce okupační izraelské armády, její takzvanou žlutou linii, za kterou IDF ničí města a vesnice v děsivém odrazu situace v Gaze.
In southern Lebanon, Israel has established a 'security zone' which, at its deepest point, extends some seven miles into southern Lebanon.— Channel 4 News (@Channel4News) April 22, 2026
It's marked out by what Israel is calling a Forward Defence, or Yellow Line, similar to that in Gaza.
Israeli troops are still deployed… pic.twitter.com/Hs1MtLFMoB
Írán nyní prohlásil, že nemůže otevřít Hormuzský průliv, dokud USA pokračují ve své blokádě íránských přístavů. Dříve, jen několik hodin poté, co prezident Trump oznámil prodloužení dvoutýdenního příměří, Írán uvedl, že v průlivu zaútočil na tři nákladní lodě. Cílem americké blokády je vyvinout tlak na Írán před mírovými rozhovory v Pákistánu. Tyto rozhovory však ještě nezačaly, protože cesta viceprezidenta J.D. Vance do Islámábádu byla odložena. Naše americká redaktorka Anushka Astana je dnes večer pro nás ve Washingtonu. Anushko.
Reportérka: Víte, posledních pár dní bylo opravdu hektických. Na začátku týdne Donald Trump naznačil, že americký vyjednávací tým je již na cestě do Pákistánu spolu s J.D. Vancem. Od té doby jsme však viděli, jak se kolona viceprezidenta objevila zde v Bílém domě, a ne v Islámábádu. A jak říkáte, tato jednání byla nyní pozastavena, což znamená, že to bylo napjatých 24 hodin, protože si vzpomeňte, včera v noci skončilo dvoutýdenní příměří s Íránem, příměří, nad kterým visela hrozba, kterou prezident dříve vyslovil, že civilizace zanikne.
Včera večer se Donald Trump opět stáhl z okraje propasti. Řekl, že prodlužuje příměří. Některé zprávy naznačují, že o tři až pět dní, říká, že čeká na jednotnou reakci Íránců. Mluvil o rozdělené vládě tam. A mezitím hrozby zůstanou v platnosti. Blokáda zůstane v platnosti, ačkoli se zdá, že se jí podařilo proplout až 30 nebo dokonce více lodí a Íránci, jak říkáte, sami zadrželi plavidla.
Říkají, že chtějí dialog, ale že hrozby, které nad nimi visí, ve skutečnosti porušují příměří, a to je jejich problém. Mezitím jsme právě slyšeli Donalda Trumpa, který řekl, že požádal, aby osm žen, které měly být popraveny, popraveno nebylo, a říká, že k tomu nyní nedojde. Čtyři budou propuštěny a čtyři z nich budou odsouzeny k jednomu měsíci. Bílý dům to považuje za pokrok, ale v tuto chvíli se v těchto jednáních nic neděje.
Moderátor: Nevím, zda se obě strany dokážou vůbec sejít v jedné místnosti k jednání, jaké jsou šance, že dojde k nějaké dohodě?
Reportérka: Víme, že existuje výchozí bod, protože jeden byl nalezen již v roce 2015 vládou Baracka Obamy, a to v podobě takzvaného Společného komplexního akčního plánu (JCPOA), který ve skutečnosti omezil obohacování uranu, i když v něm byla obsažena časová omezení. Dohoda také umožňovala vstup inspektorů do Íránu. Byly také uvolněny íránské finanční prostředky. Donald Trump však tuto dohodu naprosto ostře kritizoval. Zrušil ji. Řekl, že je to cesta k jaderné bombě. Mnoho lidí si však myslí, že Amerika by se nyní mohla ubírat podobným směrem s dohodou, která by mohla trvat rovněž kolem 10 let.
Moderátor: Díky, Anushko. V jižním Libanonu údajně izraelský letecký útok zabil dvě osoby v vozidle a zranil dva novináře. Íránský spojenec, Hizballáh, také uvedl, že zaútočil na izraelské síly pomocí dronu. To vše samozřejmě narušuje desetidenní příměří. Izrael zřídil bezpečnostní zónu, která se v nejhlubším bodě rozprostírá asi 7 mil do jižního Libanonu. Je vymezena tím, co Izrael nazývá přední obrannou linií nebo žlutou linií, podobnou té v Gaze. Izraelské jednotky jsou tam stále rozmístěny a bourají budovy ve vesnicích poblíž linie, jako jsou Mansouri a Majd al-Zun, jak byl svědkem náš zahraniční korespondent Paraic O'Brien.
Reportér: Hezbollah nás vede do pobřežních kopců jižního Libanonu směrem k takzvané žluté linii. Ať už ji nazýváte jakkoli, byla vytyčena krví. Při přiblížení jsme viděli vesnice zpustošené izraelskými leteckými údery a dělostřelectvem. Hezbollah odtud odrážel izraelský postup. Nezomřeli však jen bojovníci.
Muž: Vžijte se do mé kůže. Kdyby někdo zabil vašeho otce, přijali byste to jen tak? Řekněte to.
Reportér: Otec Hamzy a Dahiliho, Deeb, se do vesnice vrátil 8. dubna, protože právě tehdy bylo oznámeno, že Libanon bude součástí paralelního příměří mezi Íránem, USA a Izraelem. Nakonec tomu tak nebylo a tato nejednoznačná zpráva vedla k Deebově smrti. Zahynul, když raketa zasáhla vesnický supermarket, ve kterém se nacházel. Hamza říká, že jeho starý otec nebyl v dobré kondici a nebyl bojovník. On sám v té době pracoval v zahraničí a říká, že ani on není bojovník, alespoň prozatím.
Muž: Musím se pomstít. Je to můj otec. Zradili ho. Přijel poté, co řekli, že je příměří. A oni ho zradili. A v našich kulturách se musím pomstít.
Reportér: Naše další zastávka, Majdal Zun. Izraelské průzkumné drony létají nízko a hlučně. Na dalším kopci nad námi izraelská vlajka označuje začátek žluté linie. Ta vesnice tam, Shama, je žlutá linie. Na druhé straně je žlutá linie. A v dálce vlastně nevidíte jednu z izraelských pozic. Je tam izraelská vlajka. Nad hlavami pravidelně slyšíme dron. Zjevně nás sledují. A právě jsme také zaslechli střelbu v dálce. Na druhé straně té žluté linie jsou desítky a desítky a desítky vesnic mezi tímto místem a izraelskou hranicí a Izraelci systematicky ničí všechna tato města. Izraelci vymazávají celé evakuované města a vesnice na druhé straně. Jejich deklarovaným cílem je zabránit Hizballáhu, aby zde znovu zaujal pozice, aby nemohli útočit na severní Izrael, který je vzdálený jen pár kilometrů. Izraelci udělali totéž v Gaze. Příměří neznamená, že přestřelky ustaly. Během krátké doby, co jsme tam byli, zaznělo několik salv střelby a v dálce jsme viděli kouř z hořících vesnic. Obě strany jsou obviňovány z porušování podmínek tohoto příměří, takže se pozornost obrací k zítřejším jednáním ve Washingtonu.
