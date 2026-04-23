Náčelník pákistánské armády sdělil Trumpovi, že blokáda ze strany USA brání mírovým jednáním s Íránem
23. 4. 2026
Náčelník pákistánské armády, polní maršál Asim Munir, v telefonickém rozhovoru prezidentu Trumpovi sdělil, že americká blokáda íránských přístavů je hlavní překážkou pro obnovení rozhovorů mezi USA a Íránem v Islámábádu, uvádí agentura Reuters.
Pákistánský bezpečnostní zdroj agentuře sdělil, že Trump Munirovi přislíbil, že jeho radu zváží. Zatím však nic nenasvědčuje tomu, že by se USA chystaly blokádu uvolnit. Ta navíc v neděli dramaticky eskalovala, když americké síly v Ománském zálivu zaútočily na íránskou nákladní loď a zadržely ji, píše na webu Antiwar Dave DeCamp.
Zdroj agentuře Reuters dále uvedl, že pákistánský premiér Shehbaz Sharif hovořil s íránským prezidentem Masúdem Pezeškjánem a dotázal se ho, zda by do Islámábádu vyslal svou delegaci. Pezeškján však odpověděl, že dokud nebude blokáda zrušena, k ničemu takovému nedojde.
Také Mohammad Báker Kalíbáf, předseda íránského parlamentu, který se účastnil předchozích jednání s USA, naznačil, že Teherán nebude pod tlakem blokády vyjednávat. „Trump se uvalením blokády a porušením příměří snaží ve svých představách proměnit vyjednávací stůl v místo pro kapitulaci, nebo si tím chce ospravedlnit obnovené válečné štvaní. Jednání ve stínu hrozeb nepřijímáme a v posledních dvou týdnech jsme se připravili na to, abychom na bojišti vyložili nové karty,“ uvedl v příspěvku na síti X.
Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaíl Bageí v pondělí prohlásil, že Írán „zatím“ žádná nová jednání s USA neplánuje. To naznačuje, že postoj Teheránu by se mohl změnit pouze v případě, že Washington podnikne kroky k ukončení blokády.
