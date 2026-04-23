Pan Piťha trvá na spořádané, trvající rodině a co tím vlastně myslel
23. 4. 2026 / Boris Cvek
Ještě bych se chtěl trochu podrobněji vyjádřit k tomuto tvrzení pana Piťhy: „…trvám na spořádané, trvající rodině, neboť je to základ společnosti a záruka výchovy.“ Stejně by se dalo říci: trvám na tom, že rakovina nesmí být. A bylo by to krásné. Prostě trvám!
Samozřejmě je otázka, co je „spořádaná, trvající rodina“ a co je „základ společnosti“. Má tím pan Piťha na mysli to, co objevil osvícenský rakouský stát, když se konečně – z důvodu nového typu vedení války – začal zabývat zdravotním stavem populace?
„Podle zpráv sumarizovaných dvorskou válečnou radou (BC: za Marie Terezie) musejí děti poddaných robotou v zimě nosit na zádech dříví z míst v lese, kam nedosáhne povoz. Pracují již od sedmi let, což brzdí jejich růst i možnost učit je čtení a psaní. Dětská práce mohla být také spojena s různými nebezpečími, ohrožujícími dítě dokonce i na životě.
Jednu takovou příhodu popisuje ve své autobiografii zakladatel Hornolužického Ochranova Christian David, rodák ze severomoravské Ženklavy:
„V dětství jsem pásával krávy a ovce. V době, kdy jsem byl pasákem ovcí, se přihodilo mnoho podivuhodného. Jednou jsem musel vyrvat ovci vlkovi ze chřtánu a dvakrát se mi část ovcí ztratila“.
Dovedeme si dobře představit, co pasáček cítil, když - jak vzpomínal - ve strachu hledal ovce celou noc po lese a našel je až ráno (BC: asi se bál hospodáře více než divé zvěře a strašidel).“
Milena Lenderová a kolektiv: Velké dějiny zemí Koruny české, Dětství, Paseka 2021, str. 217.
Co by tak mohla být spořádaná, trvající rodina jako základ společnosti? Určitě žádní bastardi!
„Víme například, že některé svobodné matky se snažily situaci řešit a obracely se s prosbou o pomoc na různé instituce, a přesto byly odmítány. Ze zoufalství pak mohly sáhnout dítěti na život a spáchat trestný čin. (...) Ke krátkodobému zrovnoprávnění manželských a nemanželských dětí došlo sice již za vlády Josefa II., ale teprve ve druhé polovině 19. století se začíná prosazovat názor, že nemanželský původ by neměl být překážkou pro pozdější kariéru a život. Za tento názorový vývoj mohly změny ve společnosti a nárůst počtu nemanželských dětí způsobený tzv. konsenzem k manželství (zrušen byl až roku 1868), který zprvu vydávaly městské či vrchnostenské, pak okresní úřady - pokud muž neprokázal úřadu schopnost rodinu uživit, což se běžně stávalo v nižších vrstvách společnosti, byl mu tento souhlas k sňatku odepřen. Partneři ale dál žili nesezdáni a plodili nemanželské děti.“
Milena Lenderová a kolektiv: Velké dějiny zemí Koruny české, Paseka 2021, str. 331.
Třeba ve středověku, kdy jistě podle pana Piťhy jistě bylo všechno včetně hladomorů, válek a vrchnosti v pořádku, v důsledku běžného brutálního bití žen manžely vznikaly i specifické typy zbožnosti (Anděla z Foligna, Dorota z Montau), podle nichž je to strašlivé násilí pro ženy dobré, protože si mohou projít už teď na zemi očistcem. Za nepřijatelné násilí při vynucení sňatku – tradiční rodina nevznikala téměř nikdy na základě skutečné dobrovolnosti a většina rodičů neměla čas na vztah se svými dětmi – bylo považováno násilí, které už nedokáže vydržet ani silný muž. K tomu více zde: https://blisty.cz/art/115368-manzelstvi-ve-stredoveku.html
Ale možná pan Piťha má na mysli moderní rodinu, kde jsou partneři svobodní, kde pečují o děti na základě moderních standardů (školní docházka, zákaz dětské práce, zákaz týrání dětí) a kde jde skutečně o kvalitu péče a vztahu. To samozřejmě není snadné zajistit. Nestačí na tom kategoricky trvat. Je třeba mít školy, sociální podporu, je třeba, aby rodiče mohli důstojnou prací své děti uživit, je dokonce třeba, aby měli s dětmi kde bydlet.
Je třeba prostě mít moderní pokrokovou, typicky levicovou politiku. A je třeba taky myslet na děti, které se narodí jako homosexuálové či nebinární. Ale možná měl pan Piťha na mysli i podporu gay marriage!
