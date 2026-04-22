Primitivní pražští radní znovu odmítli i minimální omezení vjezdu automobilu na Staré Město

22. 4. 2026
Od Barcelony po Paříž – města vzkvétají, když je řídí ženy. Jde především o sdílení veřejného prostoru
Starostky dosáhly pozoruhodných úspěchů v tom, aby doprava v městských oblastech prospívala všem, nejen hrstce bohatých
Důsledky jsou ještě zhoršovány
klimatickou nouzí, která mnoho regionů zasahuje silnými vlnami veder,
dešti, povodněmi a dalšími extrémními povětrnostními jevy. Zatímco
dopady těchto změn pocítí každý, následky neschopnosti se na ně
připravit pocítí neúměrně nejvíce ty nejzranitelnější skupiny.
Současný stav v mnoha městech spočívá v tom, že jsou navrhována pro osobní automobily, a to na základě předpokladu, že téměř každý může a bude muset řídit. To přehlíží skutečnost, že pro děti, ale také pro mnoho žen, starších dospělých a osob se zdravotním postižením to prostě není možnost.
Více aut znamená méně prostoru pro chůzi, jízdu na kole, tlačení kočárku nebo bezpečné používání kompenzačních pomůcek. Znamená to stres z pohybu po hlučnějších a přetíženějších ulicích. V konečném důsledku to znamená menší rozmanitost aktivit na ulicích.
Naopak ve městech, jako je například Delft v Nizozemsku, se úřady snaží o lepší vyvážení rozdělení prostoru pro chůzi, jízdu na kole, veřejnou dopravu a motorová vozidla. Díky tomu jsou veřejné prostory v Delftu živé a aktivní, kde se pohybují nejrůznější lidé, kteří se navzájem setkávají a komunikují. Jak naše rodina zjistila po přestěhování sem z Kanady, děti se mohou volněji pohybovat, starší lidé a osoby se zdravotním postižením mají přístup ke svým komunitám a ženy se cítí bezpečněji při samostatném cestování.
Vzhledem k výzvám, kterým čelí obyvatelé měst, je zapotřebí bezprecedentní změna v přístupu vlád k infrastruktuře a politice. V drtivé většině měst se však malé skupiny zájmových skupin tvrdě brání a hlasitě hájí systém, který jim vyhovuje. Mnozí městští nebo místní politici mylně považují hlasitost odporu za reprezentativní pro širší komunitu a uchylují se k prázdné rétorice a nakonec k nečinnosti.
Menšina volených představitelů však prokázala, že odpor málokdy odráží skutečnou popularitu inkluzivnějších opatření pro městskou transformaci. V mnoha případech stojí v čele změn ženy. Díky vlastním zkušenostem s životem jako dívky a ženy, jako pečovatelky a díky desetiletím, kdy byly v procesu plánování neviditelné, často nejlépe chápou, že současný stav nefunguje.
V Barceloně během nedávného starostování Ady Colauové získala administrativa zpět milion metrů čtverečních prostoru pro chodce pomocí řešení jako „superblok“, což je převratný zásah, který vyměňuje asfaltové plochy města za sousedská náměstí s barvami, květináči a politickou vůlí. Během osmi let ztrojnásobila délku cyklostezek na 273 km , čímž zajistila, že 90 % obyvatelstva má alespoň jednu trasu do 300 metrů. Výsledky jsou opravdu dramatické: představitelé města uvádějí vytvoření 80 nových hektarů zeleně, snížení automobilového provozu o 50 % a snížení znečištění ovzduší o 20 % v letech 2019 až 2023.
V kanadském Montrealu zavedla Valérie Plante, která byla starostkou v letech 2017 až 2025, nejambicióznější projekt bez aut na americkém kontinentu. Investovala 12 milionů kanadských dolarů do toho, aby každé léto proměnila více než 9 km podél 11 různých obchodních tepen v pěší zóny; otevřela tak ulice před 2 100 místními podniky a zlepšila jejich hospodaření. Je také hnací silou městské sítě Réseau express vélo (Expresní cyklistická síť), která po dokončení bude sestávat ze 17 tras o délce 191 km chráněných pruhů udržovaných po celý rok. Kromě zlepšení toho, jak se obyvatelé Montrealu pohybují a užívají si své ulice, pomáhá Plantein program „houbových ulic“ vytvářet propustné a savé povrchy, které kompenzují záplavy zavedením zeleně namísto šedého asfaltu.
Slavné pařížské ulice ucpané auty nacházejí nový život díky Anne Hidalgo, která jako starostka až do minulého měsíce proměnila francouzské hlavní město. Hidalgo čelila ostré kritice, ale nakonec si získala podporu veřejnosti pro své neuvěřitelně ambiciózní zavádění cyklistické infrastruktury, pěších zón a veřejné dopravy. Investice během jejího funkčního období zahrnují 1 000 km cyklotras, z nichž 350 je chráněno před dopravou, přičemž dalších 250 milionů eur (218 milionů liber) je věnováno na rozšiřování sítě. Paříž je také na dobré cestě k realizaci 300 školních ulic (pěších zón v blízkosti škol), spolu s úsilím o opětovné zazelenění, v rámci kterého dojde k odstranění 70 000 parkovacích míst a výsadbě 145 000 stromů a 45 km parků.
Tyto příběhy o úspěchu jsou výsledkem práce průkopníků, kteří se snaží uspokojit potřeby všech, nejen těch, kteří mají největší prostředky nebo nejhlasitější hlas. Vlastnosti, které tyto iniciátorky změn sdílejí, naznačují společné rysy v tom, jak ženy přistupují ke svým rolím: praktikují radikální empatii, prezentují mnohostrannou a dlouhodobou vizi, oceňují roli péče v každodenním fungování svých měst, budují široké koalice a potřebují je pevně ovládat, aby si udržely moc. Tyto vůdčí vlastnosti samozřejmě nejsou – a nemohou být – výsadou jednoho pohlaví.
Bez ohledu na to je potřeba větší genderové rovnováhy ve vedení nesporná. Pouze 25 z 300 největších měst světa má starostky. Pouze 5 % vedoucích pozic v samosprávě a 10 % nejvyšších pozic v předních architektonických a urbanistických firmách zastávají ženy. Víme, že i přes nejlepší úmysly činí vedoucí pracovníci rozhodnutí na základě svých životních zkušeností. Pokud nikdy nezažili procházku po ulici s malým dítětem nebo neměli strach z násilí při noční procházce o samotě, může být pro ně obtížné mít tyto otázky na prvním místě.
