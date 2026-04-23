Izraelský útok zavraždil novinářku a pokračující izraelské útoky znemožnily přístup záchranářům, uvádí Libanon
23. 4. 2026
BREAKING: Lebanese journalist Amal Khalil has been killed in an Israeli attack, confirms her employer. Lebanon’s Health Ministry said Israel “pursued” Khalil by “targeting” the house where she took shelter after an Israeli attack.— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 22, 2026
Amal Khalilová dostala během poslední války výhrůžky z izraelského čísla na WhatsAppu, v nichž byla varována, aby přestala informovat o dění, nebo opustila Libanon, „pokud chce mít hlavu na krku“; dnes byla zabita při izraelském útoku.
Al Jazeera’s Heidi Pett says journalist Amal Khalil received threats from an Israeli WhatsApp number during the last war, warning her to stop reporting or leave Lebanon “if she wanted her head to remain on her shoulders,” before being killed today in an Israeli attack. pic.twitter.com/7xchF52Xf4— Al Jazeera English (@AJEnglish) April 22, 2026
Amal Khalilová byla zasypána troskami po izraelském útoku, při kterém byla zraněna i další novinářka, Zeinab Farajová
Izraelské údery v jižním Libanonu ve středu zabily novinářku poté, co záchranářům znemožnila další izraelská palba přístup k budově, kde byla pohřbena pod troskami, podle několika svědků.
Amal Khalil informovala o vývoji situace poblíž města al-Tayri spolu s fotografkou Zeinab Faraj, když izraelský úder zasáhl vozidlo před nimi.
Utekly do nedalekého domu, který byl podle libanonského ministerstva zdravotnictví následně také zasažen izraelským útokem. Záchranářům se podařilo vytáhnout Faraj, která měla zranění na hlavě, uvedla Elsy Moufarrej, která vede Svaz novinářů v Libanonu.
Když se vrátili, aby pomohli Khalil, Izraelci jim zablokovali zvukovým granátem přístup k poškozené budově, uvedlo libanonské ministerstvo zdravotnictví, vysoký libanonský vojenský představitel a zastánci tisku.
Ministerstvo zdravotnictví uvedlo, že izraelská armáda „zabránila dokončení humanitární mise tím, že na sanitku vystřelila zvukový granát a ostrou munici“.
Později navinářku našla civilní obrana, která její tělo vytáhla z trosek.
Celkem izraelské útoky ve středu zabily pět lidí, včetně Khalil, a to navzdory platnému příměří.
Libanonský premiér Nawaf Salam uvedl, že útoky na novináře a bránění záchranným operacím představují „válečné zločiny“.
„Libanon nešetří žádným úsilím při stíhání těchto zločinů před příslušnými mezinárodními orgány,“ uvedl v příspěvku na sociálních sítích.
V prohlášení před potvrzením smrti Khalilové izraelská armáda uvedla, že obdržela zprávy o tom, že v důsledku jejích útoků byli zraněni dva novináři, a popřela, že by bránila záchranným týmům v přístupu do oblasti.
Záchranáři se mohli na místo vrátit asi čtyři hodiny po prvním útoku, řekl Moufarrej agentuře Reuters.
Při prvním úderu na auto zahynuly dvě osoby, informovala libanonská státní média.
Izraelská armáda uvedla, že identifikovala dvě vozidla, která opustila vojenskou stavbu používanou libanonskou ozbrojenou skupinou Hizballáh a překročila „přední obrannou linii“, termín, který izraelská armáda používá k označení vymezení zóny v jižním Libanonu, kterou okupují izraelské jednotky.
Uvedla, že auta „se přiblížila k vojákům způsobem, který představoval bezprostřední ohrožení jejich bezpečnosti“, a že zasáhla jedno z vozidel a poté nedalekou budovu.
Izraelská armáda uvedla, že se nezaměřuje na novináře. V březnu izraelský letecký úder zabil tři novináře v jižním Libanonu, přičemž izraelská armáda uvedla, že se zaměřila na jednoho z reportérů.
Podle libanonských úřadů bylo v Libanonu zabito více než 2 400 lidí od doby, kdy Izrael zahájil ofenzívu v reakci na raketové útoky Hizballáhu na Izrael.
Izrael obsadil pás území na hranici, kde zůstávají jeho jednotky, s tím, že jeho cílem je vytvořit nárazníkovou zónu, která ochrání severní Izrael před útoky Hizballáhu, který během konfliktu vystřelil na Izrael stovky raket.
Zástupci Izraele a Libanonu – které mezi sebou nemají diplomatické vztahy – se ve čtvrtek pod záštitou USA chystají uspořádat druhé kolo jednání ve snaze ukončit více než šestitýdenní boje mezi Izraelem a Hizballáhem, které začaly 2. března.
Libanon během setkání s Izraelem požádá o prodloužení příměří o jeden měsíc, sdělil agentuře AFP libanonský úředník.
