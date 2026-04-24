Přijetí "silných vůdců" Trumpovým vyslancem Barrackem vyvolává v Turecku hněv
24. 4. 2026
Požadavky na vyhoštění velvyslance Trumpovy administrativy v Turecku a zvláštního vyslance pro Sýrii Toma Barracka sílí kvůli jeho výrokům na diplomatickém summitu ve středomořském letovisku Antalya, které jsou považovány za vychvalující autoritářskou vládu.
Ozgur Ozel, lídr hlavní opoziční Republikánské lidové strany (CHP), vyzval, aby byl Barrack, blízký osobní přítel amerického prezidenta Donalda Trumpa, prohlášen za "personu non grata", pokud se neomluví. Ve svém projevu před poslanci CHP v parlamentu v úterý Ozel obvinil vyslance z "drzého útoku na Tureckou republiku" a z jednání ve spolupráci s autokraty, kteří usilují o "vytvoření nového světového řádu", v němž "demokracie bude vyvrácena", "elity" posíleny a "obyčejní lidé zchudnou".
Zákonodárci z jiných opozičních stran se připojili k požadavkům na okamžité vypovězení Barracka. "Co víc musí [Barrack] udělat, aby byl vládou prohlášen za personu non grata?" zuřil Mahmut Arikan, vůdce proislamistické strany Saadet (Felicity). Podobné nálady zaplavily turecké sociální sítě.
Dobré pro Orient
Zdrojem hněvu je Barrackovo tvrzení, že Blízký východ je nejlépe řízen "silnými vůdci" a "dobrotivými monarchy". Tento názor již vyjádřil na fóru v Dauhá v Kataru v prosinci loňského roku. Poté, co v srpnu obvinil novináře ze "zvířecího chování" během chaotické tiskové konference v Bejrútu, vyvolala Barrackova prohlášení široký hněv. V Antalyi posunul věci o úroveň výš. Přiznal, že věděl, že bude kritizován za to, že "to říká, protože je to antidemokratické", a pokračoval názorem, že "jediné, co v regionu fungovalo", jsou tyto mocné režimy vedení, buď benevolentní monarchie, nebo typ monarchistické republiky".
"Všechno ostatní, toto arabské jaro, prostě vyprchalo a vypařilo se. Země, které si nasadily tento plášť demokracie, nebo ve kterých jsme usilovali o lidská práva, selhaly," dodal Barrack.
Je pravda, že země jako Egypt a Tunisko se po svržení diktátorů v lidových revolucích vrátily k autoritářské vládě. Sýrie pod vedením dočasného prezidenta Ahmada aš-Šaráa může být na stejné cestě. Irák a Libye, které své "silné muže" odvrhly spolu se západním zásahem, jsou vnímány téměř jako neúspěšné státy. Proto by Barrackovi mohly být připsány zásluh za upřímnost. Ale Turecko je jiný případ.
Moderní republika byla vybudována z trosek Osmanské říše Kemalem Atatürkem, uctívaným vojákem, který se stal státníkem, jenž zakázal monarchii a poslal její členy do exilu.
Anatolie, vnitřní jádro říše, ze které byla nová země vybudována, nikdy nebyla kolonizována, a to především díky němu.
Od roku 1946, kdy se konaly první vícestranické volby, byla turecká trajektorie rozhodně směřující na západ, byť přerušena sérií převratů a poznamenána brutálním potlačováním Kurdů. Vzestup současného prezidenta země Recepa Tayyipa Erdogana v roce 2002 přinesl období rozsáhlých reforem, které ukončily vojenské vlády, zahájily mírová jednání s kurdskými povstalci a posílily postavení žen. V roce 2005 Evropská unie prohlásila Turecko za oficiálního kandidáta na plné členství v historicky křesťanském klubu.
Více než dvě desetiletí poté je Turecko na prahu plnohodnotného autoritářství. Právní stát je v pádu s vysoce politizovaným soudnictvím, umlčenými médii a mocí soustředěnou převážně v rukou prezidenta. Mluví se o tom, že Erdogan jmenuje svého mladšího syna Bilala, který je neformálně připravován na tuto funkci, jako svého nástupce. Přesto navzdory těmto překážkám se CHP podařilo porazit vládnoucí Erdoganovu Stranu spravedlnosti a rozvoje na celostátní úrovni v místních volbách konaných v roce 2024. Demokracie může být na přístrojích, ale není mrtvá.
Mlčíme
Namik Tan, poslanec CHP a bývalý turecký velvyslanec ve Washingtonu, řekl Al-Monitoru: "V jakékoli jiné zemi by byl Barrack okamžitě předvolán na ministerstvo zahraničí a napomenut. Kdyby v takových komentářích pokračoval, byl by vypovězen. V Turecku tato vláda mlčí." Tan pokračoval: "Je to proto, že Barrack zajišťuje přímý přístup k Trumpovi, a v každém případě se ho bojí natolik, aby jeho nebo jeho blízké spolupracovníky kritizovali."
Gonul Tol, ředitel tureckého programu Institutu pro Blízký východ, souhlasil. "Kdyby Barrack nebyl Trumpovým mužem, turecká vláda by hrála úplně jinou melodii. Ale bojí se," řekl Tol pro Al-Monitor. "Jeho lehkovážný přístup odráží širší globální trend otupení vedený Trumpem, v němž jsou mezinárodní právo a lidská práva stále více marginalizovány."
Pro mnoho Turků zněly Barrackovy poznámky jako otevřené schválení Erdoganových taktik a vyvrácení práv tureckého lidu a aspirací na demokratickou vládu. Kurdové jsou obzvlášť rozhořčeni jeho dřívějšími výroky o federalismu, modelu, o který mnozí usilují, jako o nefunkčním.
Ekrem Imamoglu, starosta Istanbulu za CHP a muž, který by pravděpodobně porazil Erdogana v prezidentských volbách, je ve vězení už více než rok na základě slabě doložených obvinění z korupce. Více než tucet dalších starostů CHP bylo odvoláno a uvězněno na základě podobných obvinění spolu s tisíci vězňů svědomí. Novináři, kteří kritizují vládu, se často přidávají k nim alespoň na chvíli, aby dali ostatním vědět, co je může potkat, pokud se odváží zvednout hlas. Tento měsíc dosáhla vězeňská populace v Turecku rekordních 62 000, což je téměř trojnásobek oproti stavu, když Erdogan převzal moc.
Alan Makovsky, hlavní vědecký pracovník Centra pro americký pokrok, který rozsáhle psal o Turecku, řekl Al-Monitoru, že výroky vyslance jsou "v rozporu s americkými hodnotami — ale bezpochyby hudbou pro uši Erdogana a Trumpa". Barrackova podpora návratu Turecka do programu F-35 mu zjevně získala přízeň vlády a jejích nacionalistických spojenců na pravici.
Makovsky pokračoval: "Problém je, že ten muž je americký velvyslanec v Turecku. Jeho slova mají sílu. Posílá zprávu Erdoganovi a zejména každému politickému vězni, všem zadrženým na základě nějakého falešného obvinění, jako je 'urážka prezidenta', že americká vláda si myslí, že správa v Turecku, členu NATO, funguje bez problémů; že to, co se stane třeba s Imamogluem, není naší starostí. Samozřejmě, Trumpova administrativa tento postoj prosazuje už delší dobu, ale Barrackovy poznámky jsou mnohem výraznější."
Jiní poznamenali, že Barrackova slova vyvolala dotčení i mimo hranice Turecka.
"Prohlášení pana Barracka, který upírá občanům blízkovýchodních zemí to, co si američtí občané užívají a brání, jsou jedním z nejjasnějších příkladů nejen koloniálního a paternalistického postoje americké administrativy, ale také jedním z nejhrubších a nejneuctivějších způsobů, jak oslovovat určité země," řekl Nacho Sanchez Amor, španělský člen Aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu a zpravodaj pro Turecko tohoto orgánu, Al-Monitoru. "Navíc, aniž by to bylo výslovně řečeno, naznačuje se, že země v této oblasti světa mají většinově muslimskou populaci" a "že muslimové nejsou připraveni na demokracii," dodal Sanchez. To je "naprostá nepravda," uzavřel Sanchez.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse