Podle úřadujícího ministra spravedlnosti měl podezřelý střelec při večeři pro novináře v Bílém domě pravděpodobně za cíl úředníky Trumpovy administrativy
26. 4. 2026
Blanche řekl v pořadu Meet the Press televize NBC News:
Stále vyšetřujeme motiv, a to je něco, co nutně potrvá alespoň pár dní. Věříme, že při tomto útoku, respektive pokusu o útok, mířil na představitele administrativy, ale to je opět pouze velmi předběžné.
Mezi tyto představitele „pravděpodobně“ patří i americký prezident, dodal Blanche, „ale chci počkat a nepředbíhat událostem.“
Blanche dále uvedl, že si nemyslí, že by podezřelý s vyšetřováním spolupracoval.
Zítra bude u federálního soudu obviněn z napadení federálního úředníka, výstřelu ze střelné zbraně a pokusu o vraždu federálního úředníka, řekl Blanche a dodal, že neví, zda má útok nějakou souvislost s Íránem.
Vyšetřovatelé se domnívají, že podezřelý cestoval vlakem z Los Angeles do Chicaga a poté z Chicaga do Washingtonu DC, než se ubytoval v hotelu, kde se večeře konala, dodal Blanche.
Řekl, že vyšetřovatelé prověřují zprávy, podle nichž si podezřelý zbraň sestavil někde v hotelu, ale že „se nedostal moc daleko“.
"Sotva překročil hranici. A tím „sotva“ myslím o pár stop."
Todd Blanche včera večer hovořil vedle ředitele FBI Kash Patela a Donalda Trumpa – stále v smokingu – na tiskové konferenci v Bílém domě po střelbě během každoroční večeře Asociace korespondentů Bílého domu.
Světoví lídři odsoudili střelbu na večeři korespondentů Bílého domu v sobotu večer jako akt „politického násilí“ a vyjádřili úlevu, že Donald Trump, úředníci a novináři vyvázli bez zranění.
Buckinghamský palác potvrdil, že čtyřdenní státní návštěva krále Karla a královny Camilly v USA proběhne podle plánu.
Palác dříve uvedl, že probíhá „řada jednání“ o tom, jak by včerejší střelba mohla nebo nemusela ovlivnit bezpečnostní opatření, přičemž britský monarcha má do USA dorazit zítra.
„Na základě diskusí, které se celý den vedly na obou stranách Atlantiku, a na základě doporučení vlády můžeme potvrdit, že státní návštěva Jejich Veličenstev proběhne podle plánu,“ uvedl mluvčí paláce.
„Král a královna jsou velmi vděční všem, kteří rychle pracovali na tom, aby tomu tak bylo, a těší se na zítřejší zahájení návštěvy.“
Podle informací, které poskytly zdroje z řad orgánů činných v trestním řízení stanici CBS News, je podezřelý střelec zadržován na policejní stanici v severozápadní části Washingtonu DC. Ještě dnes bude převezen do vazební věznice v jihovýchodní části hlavního města.
Podle ministerstva spravedlnosti bude podezřelý v pondělí převezen americkou federální policií (US Marshals Service) k federálnímu soudu, kde by měl být předveden před federálního soudce.
Včerejší střelba ve washingtonském Hiltonu byla pro všechny přítomné děsivým zážitkem.
Vyjadřujeme svou nejhlubší vděčnost americké tajné službě a všem příslušníkům bezpečnostních složek, kteří zajistili bezpečnost všech v sále i mimo něj. Jejich zásah ochránil tisíce hostů a přejeme brzké a úplné uzdravení policistovi, který byl při výkonu služby zraněn. Jsme vděční, že všichni přítomní vyvázli bez úhony, včetně prezidenta, první dámy a viceprezidenta.
Naše večeře se koná na oslavu prvního dodatku Ústavy a každodenní tvrdé práce novinářů, kteří jej brání. Včera večer tito novináři prokázali přesně ten druh klidu a odvahy, který jejich práce vyžaduje, a ihned po incidentu se vrhli do reportování. Jsme hrdí na všechny v tom sále.
Představenstvo WHCA se sejde, aby vyhodnotilo, co se stalo, a rozhodlo o dalším postupu. Jakmile budou k dispozici nové informace, budeme vás informovat.
Ve svém údajném manifestu se Cole Allen, muž obviněný z útoku na večeři korespondentů Bílého domu, označil za „Friendly Federal Assassin“ (Přátelský federální vrah) a sestavil seznam cílů střelby seřazených od nejvyšší po nejnižší prioritu, přičemž na prvním místě byli úředníci Trumpovy administrativy, jak uvádí zpráva deníku New York Post.
Manifest, který získal deník Post, začíná omluvou těm, kteří podezřelého znali, a uvádí jeho motivy ke střelbě. Uvádí se v něm, že střelec mířil na představitele administrativy s výjimkou ředitele FBI Kash Patela.
„Jsem občan Spojených států amerických,“ píše se v něm. „To, co dělají moji zástupci, se odráží na mně. A já již nejsem ochoten dovolit, aby mi pedofil, násilník a zrádce ušpinil ruce svými zločiny.“
„Nastavit druhou tvář, když je utlačován *někdo jiný*, není křesťanské chování; je to spoluvina na zločinech utlačovatele,“ uvádí se dále.
Autor také popisuje bezpečnostní opatření na akci jako nedostatečná. „Jedna věc, kterou jsem si okamžitě všiml při vstupu do hotelu, je pocit arogance… Ochranka na akci je celá venku a soustředí se na protestující a právě přicházející hosty, protože zřejmě nikoho nenapadlo, co se stane, když se někdo přihlásí už den předem,“ píše se tam.
Tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová popsala včerejší večeři korespondentů jako akci, která byla „unesena zvráceným šílencem, který se pokusil zavraždit prezidenta a zabít co nejvíce vysokých úředníků Trumpovy administrativy“.
„Byla jsem s prezidentem Trumpem a první dámou v zákulisí poté, co nás tajná služba rychle odvedla do bezpečí,“ napsala v příspěvku na X. „Prezident Trump byl skutečně nebojácný, ale jak včera večer řekl, toto politické násilí musí skončit.“
„Děkuji bezpečnostním složkám za to, že nás všechny ochránily, včetně statečného agenta, který schytal kulku do hrudi a okamžitě se vrhl na zneškodnění střelce,“ dodala.
Trump také uvedl, že chtěl po střelbě pokračovat ve večeři korespondentů Bílého domu, ale uznal, že bylo „správné“ ji odložit a odejít.
„Opravdu jsem to ten večer chtěl udělat, i kdybychom zůstali dlouho do noci, ale udělali jsme správnou věc a vrátili jsme se do Bílého domu, uspořádali tiskovou konferenci a vysvětlili, co se stalo,“ řekl Trump v nedělním rozhovoru pro Fox News.
„Opravdu jsem to chtěl, ale protokol to nedovolil a, víte, jakmile se ty dveře otevřely, ta místnost byla uzavřena,“ dodal.
Prezident dále řekl: „Nemůžeme dovolit, aby tito zločinci a tito opravdu špatní lidé změnili běh událostí v naší zemi,“ a dodal, že měl v plánu „včera večer to pořádně rozjet“.
„Ale nedostal jsem k tomu příležitost. Pravděpodobně bylo lepší, že jsem to neudělal,“ řekl.
Donald Trump v nedělním rozhovoru pro Fox News uvedl, že podezřelý střelec na večeři korespondentů Bílého domu byl zadržen policií a ani se nepřiblížil k sálu, kde se akce konala.
Podezřelého popsal jako „nemocného a velmi problémového člověka“. Dodal, že podezřelý zřejmě „už delší dobu choval v srdci nenávist“, a označil ho za „silně antikřesťanského“.
Rovněž uvedl, že rodina podezřelého již před jeho útokem na mediální galavečer vyjádřila policii obavy ohledně jeho chování.
„Má velké problémy se svým životem,“ řekl Trump.
Prezident také znovu zdůraznil nutnost zabezpečení tanečního sálu v Bílém domě, který je podle jeho slov ve výstavbě s předstihem a v rámci rozpočtu.
Ředitel FBI Kash Patel uvedl, že se včera večer projevilo „to nejlepší z amerického vedení“, a zopakoval, že vyšetřování pokračuje.
„Včera večer jsme viděli to nejlepší z amerického vedení,“ napsal v příspěvku na X. „Jsem hrdý na to, že pracuji pro prezidenta Trumpa, který tak silně podporuje orgány činné v trestním řízení po celé zemi – a hrdý na to, že vedu tuto agenturu, která pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, aby zajistila bezpečnost Američanů.“
„Děkuji našim statečným partnerům z řad orgánů činných v trestním řízení a meziresortních složek, kteří jednali rychle a ochránili své americké spoluobčany. Vyšetřování pokračuje,“ dodal.
Policista, který utrpěl zranění při včerejším útoku, byl propuštěn z nemocnice, uvedl mluvčí americké tajné služby Anthony Guglielmi. „Balistická vesta nám včera večer pomohla zabránit potenciální tragédii,“ řekl Guglielmi.
