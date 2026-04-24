Channel 4 News: Pentagon vyhrožuje akcemi proti britským Falklandským ostrovům
24. 4. 2026
Moderátor, Channel 4 News, pátek 24. dubna 2026, 19 hodin: Zatímco Donald Trump zvažuje, jak potrestat své evropské spojence, stále se snaží vyjednat mír na Blízkém východě. Prodloužené příměří, které včera večer oznámil Libanon, zavedla Hizballáh, která sama není účastníkem jednání ve Washingtonu. Dnes večer íránský ministr zahraničí odletí do Islámábádu, kam se brzy připojí dvě třetiny amerického týmu z minula. Co tedy čeká prezidenta, který usiluje o mír se svými nepřáteli a platí za své přátele? Tady je naše americká redaktorka, Anushka Astanová.
Reportérka: V tomto teheránském parku panuje určitá normalita. Obyvatelé a přátelé se scházejí venku, aby si zahráli a zacvičili. Vždy však ve stínu hrozby, že boje mohou v mžiku znovu propuknout, pokud se brzy nedosáhne dohody. A tento oblak dýmu v Libanonu symbolizuje další křehké příměří, zatímco Trumpova bouřlivá válka na Blízkém východě vyvolává v USA netrpělivost.
Reportér: Jak dlouho jste ochotni čekat, než se sjednotíte?
Trump: Nespěchejte na mě, Jeffe.
Reportérka: Poněkud podrážděný prezident začal vypočítávat delší války, jako Vietnam, Irák a...
Trump: Nerad říkám druhá světová válka, protože to byla velká válka, ale ve druhé světové válce jsme byli čtyři a půl, téměř pět let. V korejské válce jsme byli sedm let. Já to dělám šest týdnů.
Reportér: Dobře, co řeknete americkému lidu, který se ptá, jak dlouho to ještě potrvá, samozřejmě, i když mají vyšší...
Trump: Jste taková ostuda. Slyšel jste, co jsem právě řekl?
Reportérka: Prezident byl včera večer možná frustrován tím, co vypadalo jako patová situace v jednáních. Dnes však přišla pozitivní zpráva, že íránský ministr zahraničí Abbas Araghči se dnes večer po své předchozí návštěvě vrátí do Islámábádu. Američtí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner se vrací zítra, přičemž viceprezident J.D. Vance je v pohotovosti.
Hegseth: "Dobré ráno.
Ale dokud nedojde k reálnému pokroku...
Pokud Írán klade do vody miny, budeme střílet, abychom je zničili."
Reportérka: Hrozby přetrvávají, přičemž ministr války Pete Hegseth varoval, že americká blokáda v Hormuzském průlivu zůstane v platnosti tak dlouho, jak bude třeba, a pro evropské přátele měl toto:
Hegseth: Amerika a svobodný svět si zaslouží spojence, kteří jsou schopní, loajální a kteří chápou, že být spojencem není jednosměrná ulice. Nespoléháme se na Evropu, ale oni potřebují Hormuzský průliv mnohem víc než my, a možná by měli začít méně mluvit a pořádat méně okázalých konferencí v Evropě. Hlasuji pro.
Reportérka: Byla jsem v této místnosti několikrát a jedna věc, která je velmi konzistentní, je to, že když Pete Hegseth stojí na tom pódiu, útočí na země, které byly dříve považovány za blízké, zejména na evropské spojence. A dnes se objevují náznaky, že Pentagon hledá způsoby, jak se pomstít. Podle agentury Reuters uvádí interní e-mail Pentagonu způsoby, jak by mohli být spojenci potrestáni, včetně pozastavení členství Španělska v alianci nebo stažení americké podpory pro dlouhodobé imperiální državy, jako je britská suverenita nad Falklandskými ostrovy. Tím nikdo nehrozil od roku 1982, kdy tam Británie vyslala vojáky. Trumpův spojenec, Argentina, však nadále uplatňuje nárok na toto území.
Mezitím izraelská armáda zveřejnila tyto záběry, na nichž si izraelští vojáci a ozbrojenci z Hizballáhu vyměňují palbu, což podtrhuje křehkost jakéhokoli příměří v tomto nejistém úsilí o mír.
Podívejte, ohledně Falklandských ostrovů jsem navštívila Pentagon a tam mi řekli, že prezidentovi předkládají věrohodné možnosti, jak přimět spojence k poslušnosti. Nezabývali se dalšími podrobnostmi, ale nebylo to popření.
A z Británie přišla přísná reakce, mluvčí Downing Street uvedl, že nemohou být jasnější ohledně postoje Spojeného království k Falklandským ostrovům. Je dlouhodobý a nezměnil se. Šéfka opoizičních konzervativců Kemi Badenoch s tím souhlasí. Nigel Farage říká, že až se později v tomto roce setká s argentinským prezidentem, řekne mu, že status ostrovů se nezměnil. To je další připomínka obtížného politického kontextu pro příští týden, kdy sem do USA přijedou na návštěvu anglický král a královna, na státní návštěvu, o kterou požádala britská vláda, která by opravdu ráda urovnala vztahy s Donaldem Trumpem. Vložili do toho všechno, 40 hodin plánování na každou minutu programu. Doufají, že dokážou zabránit Donaldu Trumpovi, aby se choval jako rebel a útočil na Keira Starmera. Ale pravdou je, že Donalda Trumpa nikdo nedokáže ovládat.
Moderátor: To byla Anushka ve Washingtonu. Moc děkuji. Nyní se ke mně připojuje z Port Stanley na Falklandských ostrovech Traighana Smithová, která je redaktorkou zpravodajství ve Falklands Radio. Moc děkuji, že jste přišla do pořadu, Trayano. Jak se tento vývoj přijal na ostrově, kde se nacházíte?
Traighana Smith: Ano, moc děkuji, Matte. Víte, bohužel situace, jako je tato, kdy jsou Falklandské ostrovy využívány jako jakýsi politický fotbal, nejsou nic nového, je to něco, na co jsou obyvatelé Falklandských ostrovů zvyklí vzhledem k nárokům Argentiny na suverenitu nad námi. Upřímně řečeno, myslím si, že mnoho lidí, se kterými jsem dnes mluvila, to bere vážně, protože se jedná o světového lídra, který předkládá poměrně vážné návrhy, ale zároveň si kladou otázku, zda se to skutečně promění v konkrétní kroky.
Moderátor: Je to ale také světový lídr, který je velmi blízkým přítelem argentinského prezidenta Javiera Mileie, který před pár týdny uspořádal velkou ceremonii, při které znovu vyhlásil suverenitu Argentiny nad Falklandskými ostrovy. Znepokojuje tedy tato kombinace – Trump v Bílém domě, Milei v Buenos Aires a měnící se geopolitická situace – lidi tam, kde žijete?
Traighana Smith: Nemám z toho takový dojem. A když jsem dnes mluvila s jedním ze členů zákonodárného sboru, řekl, že ho tyto komentáře nijak zvlášť neznepokojují. Víte, s příchodem Trumpa do hry je situace trochu jiná. Ale opět, rétorika přicházející z Argentiny je velmi podobná.
Moderátor: Řekněme, že v nejhorším případě by došlo k nějaké vojenské akci ze strany Argentinců, a nikde není absolutně žádný náznak, že by tomu tak bylo. Ale pokud by k tomu došlo, věří lidé na ostrovech, že Británie by mohla udělat to, co udělala v roce 1982, a skutečně vyslat námořní expediční síly, aby vám výrazně pomohly? Protože v současné době máme potíže dokonce i s vysláním jediné lodi do Perského zálivu.
Traighana Smith: Ano, to chápu. Chci říct, je tu vojenská základna. Jsou tam lidé. Je tam námořní přítomnost. Je to aktivní základna. Je tam. Není to jen na okrasu, doufáme. Takže si myslím, že na ostrovech panuje obecný konsenzus, že se lidé cítí relativně bezpečně. Víte, námořní a vojenská základna, letecká základna tam v roce 1982 nebyla. Teď tam je jako odstrašující prostředek a za posledních nějakých 40 let odvádí docela dobrou práci.
Moderátor: A co si myslíte o termínu „imperiální država“, kterým Pentagon Falklandské ostrovy popisuje?
Traighana Smith: Jo, jsem vlastně ráda, že jste to zmínil. Chci říct, že to jen ukazuje, že lidé, kteří tady žijí, a samosprávná vláda ostrovů nejsou vůbec brány v úvahu, ani v nejmenším. Je to něco, co obyvatelé Falklandských ostrovů musí dělat neustále – neustále potvrzovat, že jsou Britové a že tu jsou lidé a že tu žijí. A opravdu nepomáhá, když světový vůdce redukuje zdejší obyvatele a jejich hlasy pouze na majetek.
Moderátor: Abychom však byli k tomuto světovému vůdci spravedliví, šlo o prohlášení Pentagonu, nikoli samotného Trumpa. Možná k tomu ale má co říct. Počkáme a uvidíme. Traighana Smith, moc vám děkuji.
