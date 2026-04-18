Kdo by si pomyslel, že právě zastánce fosilních paliv jako Trump bude tím, kdo zapálí jiskru zelené revoluce?
18. 4. 2026
Útok USA na Írán učinil potřebu obnovitelné energie nespornou. Ekologové jsou nyní vnímáni jako pragmatičtí lidé, kterými ve skutečnosti jsou
Donald Trump udělal pro urychlení energetické transformace více než kdokoli jiný na světě. Firmy zabývající se fosilními palivy financovaly jeho prezidentskou kampaň, aby tuto transformaci zastavily. Ale když podporujete nestálého narcistu, který se nedokáže soustředit déle než pár minut, neměli byste očekávat, že budete mít výsledek pod kontrolou, píše George Monbiot.
Není to tak, že by fosilní paliva zatím trpěla. Vzhledem k tomu, že ceny prudce vzrostly od doby, kdy Trump a Netanjahu zaútočili na Írán, vedoucí pracovníci ropných firem prodávají akcie za ohromující ceny: generální ředitel Chevronu například letos zatím inkasoval 104 milionů dolarů. Vladimir Putin také získal obrovskou finanční injekci do svého rozpočtu na invazi na Ukrajinu. Jak slíbil, Trump zničil pravidla pro čistou energii a programy, zelené alternativy a environmentální vědu. Před dvěma týdny prohlásil, s obvyklým množstvím důkazů (nulovým): „Ekologové, chci říct, jsou to teroristé… Říkám jim environmentální teroristé.“
Ale Trumpova nelegální válka, vedená za strašlivou cenu, také upoutává pozornost vlád po celém světě. Je to důkaz nejen toho, že oranžovému císaři nelze věřit, ale také toho, že nelze věřit fosilním palivům. Jsou soustředěna v určitých regionech, v rukou buď nespolehlivých spojenců, potenciálních protivníků, nebo přímo nepřátel, závislá na dlouhých dodavatelských řetězcích, které lze snadno narušit, a podléhají cenovým výkyvům, které mohou vyvolat změnu režimu téměř v každé zemi, která na nich závisí. Nyní se jeví spíše jako přítěž než jako záchranné lano.
Opět platí, že krátkodobou reakcí některých vlád bylo upřednostnění fosilní energie prostřednictvím snížení daní z pohonných hmot nebo zvýšení dotací, aby se zmírnila krize životních nákladů. Zároveň se však mnohé z nich nyní snaží svou závislost snížit nebo překonat. Logika přechodu na obnovitelné zdroje se jeví jako nevyhnutelná.
Tak to rozhodně vidí jejich voliči. Válka vyvolala celosvětový nárůst poptávky po elektromobilech (EV), solárních panelech, tepelných čerpadlech a dalších technologiích bez fosilních paliv. Dotazy ohledně nákupu elektromobilů vzrostly o 23 % ve Velké Británii od začátku útoku na Írán, o 50 % v Německu a o 160 % ve Francii. Podobný zájem je v Indii, jihovýchodní Asii a Jižní Koreji. Dokonce i v USA, kde Trump udělal vše pro to, aby tuto technologii zbrzdil, je o 20 % větší zájem než před válkou.
Totéž platí pro domácí solární panely a tepelná čerpadla. Lidé v této zemi nejsou zdaleka tak nevědomí ohledně svých vlastních zájmů, jak se tamější pravicový tisk často tváří.
Rostoucí nadšení pro zelené technologie se shoduje s několika pozoruhodnými průlomy. Technologie baterií, jak poukazuje zastánce klimatu Bill McKibben, postupuje úžasným tempem a překonává i nedávné předpovědi. Díky bateriím v měřítku rozvodné sítě bychom mohli rychle odstranit potřebu elektráren na fosilní paliva jako zdroje energie poslední instance. To by výrazně snížilo cenu elektřiny. Pevné baterie by brzy mohly umožnit superrychlé nabíjení všeho, kdekoli, s mnohem delší dobou uchování energie a (v autech) mnohem větším dojezdem. Kvantové baterie, které se nyní začínají jevit jako reálná možnost, by mohly systém znovu zcela proměnit.
Stojíme na prahu obrovských, kaskádových změn v dodávkách a skladování energie. Každá země, která na to nezareaguje, zůstane uvězněna ve fosilním věku, čelící vysokým účtům a nejistotě, zatímco ostatní transformují své ekonomiky. Minulý týden čínský výrobce vozidel BYD oznámil plány na síť superrychlých nabíječek ve Velké Británii, které dokážou nabít autobaterii z 10 % na 70 % za pět minut. Výrobci benzínových a naftových automobilů, kteří vyvíjejí nové modely, by stejně tak mohli investovat do psacích strojů a rotačních telefonů.
Vlády by měly usilovat o elektrifikaci všeho, co lze elektrifikovat, a o vyřazení z provozu toho, co elektrifikovat nelze. Namísto toho, aby – jak tvrdí žvanilové – se snažily vytěžit poslední zbytky fosilních paliv z umírajících ložisek v Severním moři, která by pokryla pouze zlomek budoucí poptávky a zároveň nás udržela v závislosti na zahraničí, by se Velká Británie měla nyní plně zaměřit na síťové baterie, tepelná čerpadla a indukční varné desky.
Polovičatá opatření nepřinášejí nic jiného než zpoždění a zbytečné náklady. Nemá smysl pokračovat v prodeji nových hybridních automobilů poté, co budou vozidla poháněná výhradně fosilními palivy v roce 2030 postupně vyřazena z provozu. Elektrický psací stroj je stále psací stroj.
Nyní je také skvělá příležitost investovat do úspor energie a energetické účinnosti. Jedním z pozoruhodných odkazů Anne Hidalgo, bývalé starostky Paříže, je to, že prostřednictvím programu „15minutového města“ umožnila lidem uspokojovat své potřeby levněji, pohodlněji a s výrazně nižšími emisemi a znečištěním ovzduší. Je to jeden z mnoha příkladů toho, jak bychom mohli dělat více s méně. Místo toho, abychom se snažili prodloužit dlouhé století fosilních paliv, můžeme přechodem na technologie a řešení 21. století nejen chránit sami sebe před cenovými šoky a diktátory, ale také zlepšit naše životy, vytvořit pracovní místa a pomoci zabránit klimatickému kolapsu. Dnes to však téměř nemusíme zdůrazňovat, protože Trump argumentuje za nás.
Věřím, že jeho útoky na každé možné ekologické opatření jsou motivovány stejně tak miliardářským nihilismem jako požadavky jeho sponzorů. Jak naznačuje jeho nedávný příspěvek, možná skutečně věří, že je božský. Jak si to může sám sobě dokázat? Tím, že ukončí životy a životní podmínky smrtelníků, ať už škrtnutím pera, nebo bleskem z bombardéru B-1 Lancer. Ničení není jen prostředkem k dosažení cíle. Je to také cíl.
Důsledky jeho fáze šíleného císaře se šíří dál. Trumpova podpora Viktora Orbána zřejmě přispěla k pádu režimu maďarského autokrata. S ním mizí i rozsáhlá infrastruktura financování, která směrovala zisky z ruské ropy do propagandistických sítí po celé Evropě a ve Velké Británii. Teprve začínáme chápat, jak velká část protizelené kampaně v této zemi mohla být financována tímto způsobem.
Zelení, kteří byli dlouho označováni za „idealistické“ a „nerealistické“, nyní vypadají jako tvrdí pragmatici a skuteční vlastenci. Jsou o roky napřed před svými rivaly v požadavku na transformaci, která dává smysl na všech úrovních: environmentální, ekonomické i politické. A na rozdíl od krajní pravice, tvrdé pravice a velké části zbytku politického spektra se nenechali svést zahraničními penězi, které korumpují naši politiku.
Útok na Írán není tím, co by si kdokoli z nás přál. Ale nechtěné důsledky Trumpovy zbytečné války by mohly pomoci potopit trumpismus všude – a zkorumpovaný a špinavý průmysl, který ho podporuje.
Zdroj v angličtině ZDE
