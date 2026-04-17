Krize na Blízkém východě: Šéf OSN vyzývá k „plnému“ dodržování příměří mezi Izraelem a Libanonem, které právě vstoupilo v platnost
17. 4. 2026
António Guterres vítá příměří a říká, že doufá, že zastavení bojů „položí základ pro jednání“
- Vstoupilo v platnost 10denní příměří mezi Izraelem a Libanonem, které pozastavilo boje mezi Izraelem a Hizballáhem, při nichž zahynulo více než 2 100 Libanonců a více než 2,1 milionu lidí bylo vysídleno. Dohodu oznámil dříve Donald Trump, který uvedl, že hovořil s izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem a libanonským prezidentem Josephem Aounem, a pozval oba lídry k „smysluplným rozhovorům“ do Bílého domu. Oba lídři dohodu uvítali.
- Izrael i Hizballáh si ponechaly právo na sebeobranu v případě porušení příměří.
- Netanjahu označil příměří za „historickou“ příležitost k míru, ale odmítl stáhnout své jednotky z jižního Libanonu během pauzy v boji. „Zůstáváme v Libanonu v rozšířené bezpečnostní zóně,“ uvedl kvůli „nebezpečí invaze“ a aby zabránil ostřelování Izraele. „Tam jsme a neodejdeme.“
- Generální tajemník OSN António Guterres uvítal příměří, které v Libanonu vstoupilo v platnost ve čtvrtek o půlnoci (22:00 SEČ), a vyzval „všechny aktéry“, aby jej plně respektovali. Vyjádřil naději, že zastavení bojů „položí základ pro jednání“.
- Libanonská armáda varovala lidi vysídlené z jižního Libanonu před návratem domů kvůli občasnému ostřelování, které bylo hlášeno i po vstupu příměří v platnost.
- Izraelská armáda varovala obyvatele jižního Libanonu, aby se nevraceli na jih od řeky Litani navzdory příměří.
- Mluvčí íránského ministerstva zahraničí uvítal příměří a zdůraznil, že již bylo součástí původní dohody mezi Íránem a USA zprostředkované Pákistánem.
- Izrael a Hizballáh pokračovaly ve vzájemné střelbě v hodinách před vstupem příměří v platnost.
- Asijské akcie se chystaly na druhý týden silných zisků a ceny ropy se držely pod hranicí 100 dolarů za barel, přičemž investoři doufali v brzké řešení války na Blízkém východě.
- Velká Británie a Francie budou v pátek předsedat schůzce asi 40 zemí, jejímž cílem je dát USA najevo, že někteří z jejích nejbližších spojenců jsou připraveni sehrát roli při obnovení svobody plavby v Hormuzském průlivu, jakmile to podmínky dovolí.
- Evropské země jako Belgie, Nizozemsko a Francie disponují kapacitami pro odminování, které by mohly pomoci zajistit průjezd průlivem, uvedl francouzský ministr obrany.
- Turecko v pátek hostí fórum, na kterém se sejdou ministři zahraničí Pákistánu, Saúdské Arábie a Egypta, zatímco Islámábád vyvíjí diplomatické úsilí k ukončení války v Íránu.
Pákistánský premiér Shehbaz Sharif uvítal příměří v Libanonu, které připsal „odvážným a prozíravým diplomatickým snahám vedeným prezidentem Donaldem Trumpem“.
V příspěvku na X Sharif vyjádřil naději, že příměří „položí základ pro trvalý mír“, a dodal: „Pákistán znovu potvrzuje svou neochvějnou podporu suverenitě a územní celistvosti Libanonu a bude i nadále podporovat veškeré snahy směřující k trvalému míru v regionu.“
Zpravodajské agentury hovořily s vysídlenými rodinami, které se vrací do svých domovů v jižním Libanonu, a to navzdory varováním, aby lidé zůstali na místě kvůli nestabilní situaci.
Alaa Damash uznala varování, aby „chvíli počkali“, ale agentuře AFP řekla, že „láska lidí k jejich zemím a domům a jejich pouto k nim je přimělo k návratu“.
Auta se táhla podél pobřežní silnice spojující hlavní město Bejrút s hlavními městy na jihu, včetně Tyru. Vytvořily se kilometrové fronty, když lidé čekali na přejezd přes most přes řeku Litani poblíž Qasmiyeh, který se opravoval po včerejším izraelském bombardování.
V jižní vesnici Jibchit agentura Associated Press informovala o lidech, kteří se vraceli do zničených bytových domů a ulic posetých betonovými bloky, zkroucenými hliníkovými roletami a visícími elektrickými dráty.
„Cítím se svobodná, když jsem zpátky,“ řekla 23letá Zainab Fahas. „Ale podívejte, všechno zničili: náměstí, domy, obchody, všechno.“
Macron říká, že příměří mezi Libanonem a Izraelem „může být již narušeno“
Francouzský prezident Emmanuel Macron vyjádřil obavy, že příměří oznámené Libanonem a Izraelem „může být již narušeno pokračováním vojenských operací“.
„Vyzývám k zajištění bezpečnosti civilního obyvatelstva na obou stranách hranice mezi Libanonem a Izraelem. Hizballáh se musí vzdát svých zbraní. Izrael musí respektovat libanonskou suverenitu a zastavit válku,“ uvedl Macron v příspěvku na X.
Zprávy místních médií naznačují, že příměří se z velké části dodržuje, ačkoli oficiální libanonská Národní tisková agentura informovala o izraelské střelbě z kulometů na sanitku patřící Islámské zdravotní správě napojené na Hizballáh v jiho-libanonském městě Kounin. Libanonská armáda rovněž uvedla, že v Bejrútu zadržela devět osob za střelbu do vzduchu včera v noci poté, co vstoupilo v platnost příměří.Zdroj v angličtině ZDE
