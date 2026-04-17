Jochová požaduje disciplinární řízení za využití svobody projevu
17. 4. 2026
čas čtení
2 minuty
Předsedkyní spolku Aliance pro rodinu je od roku 2017 ultrakonzervativní aktivistka a publicistka Jana Jochová Trlicová. Je známá svými postoji proti stejnopohlavnímu manželství a adopcím dětí páry stejného pohlaví a je manželkou Romana Jocha.
Je to idiotka,
která tu společně se svým podobně osobnostně vybaveným manželem tolik
brojí za “svobodu slova”. V určitých okamžicích se přistihuje při psaní
stížnosti na to, že existují akademické svobody.
Není to úplně
překvapivé, ale je potřeba na to stále upozorňovat, zdůrzňuje Bohumil Kartous.
Vážená paní Jochová,
děkujeme
za Váš dnešní otevřený dopis, ve kterém vyjadřujete své znepokojení nad
veřejným vystoupením studenta Univerzity Karlovy v rámci akce „Praha
feministická“.
Minulou neděli
byla ze strany studujících a absolventů Univerzity Karlovy přednesena
celá řada různých projevů - často ve vzájemném kontrastu a názorovém
konfliktu. Filozofická fakulta i Právnická fakulta Univerzity Karlovy
dlouhodobě stojí na principech akademické svobody, plurality názorů a
otevřeného veřejného dialogu. Dokud bude možné tento dialog vést – byť
často z nesmiřitelných pozic – lze mluvit o demokratické diskuzi,
protože ta je ve své podstatě postavena na permanentním názorovém
střetu.
Po seznámení s obsahem
Vámi citovaného projevu neshledáváme, že by popsané výroky samy o sobě
zakládaly důvod k disciplinárnímu zásahu a šlo by o výzvu k násilí či
vyhrožování v rozporu s vnitřními předpisy či zákonem. FF UK a PF UK
nejsou oprávněny ani povolány kádrovat politickou či občanskou expresi
členů jejich akademického společenství, neboť to je tvořeno zástupci
prakticky všech názorových proudů. Sdílíme přesvědčení o významu
pluralitního dialogu. Ten však zahrnuje i obranu svobody projevu, a to i
v případech, kdy s jeho obsahem osobně nesouhlasíme.
S pozdravem
Mgr. Michaela Lagronová, členka kolegia rektora UK pro komunikaci
doc. Jakub Jirsa, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy FF UK
JUDr. Michal Říha, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy a absolventy PF UK
291
Diskuse