Jochová požaduje disciplinární řízení za využití svobody projevu

17. 4. 2026

Předsedkyní spolku Aliance pro rodinu je od roku 2017 ultrakonzervativní aktivistka a publicistka Jana Jochová Trlicová. Je známá svými postoji proti stejnopohlavnímu manželství a adopcím dětí páry stejného pohlaví a je manželkou Romana Jocha. 

Je to idiotka, která tu společně se svým podobně osobnostně vybaveným manželem tolik brojí za “svobodu slova”. V určitých okamžicích se přistihuje při psaní stížnosti na to, že existují akademické svobody. 

Není to úplně překvapivé, ale je potřeba na to stále upozorňovat, zdůrzňuje Bohumil Kartous. 

Vážená paní Jochová,

děkujeme za Váš dnešní otevřený dopis, ve kterém vyjadřujete své znepokojení nad veřejným vystoupením studenta Univerzity Karlovy v rámci akce „Praha feministická“.

Minulou neděli byla ze strany studujících a absolventů Univerzity Karlovy přednesena celá řada různých projevů - často ve vzájemném kontrastu a názorovém konfliktu. Filozofická fakulta i Právnická fakulta Univerzity Karlovy dlouhodobě stojí na principech akademické svobody, plurality názorů a otevřeného veřejného dialogu. Dokud bude možné tento dialog vést – byť často z nesmiřitelných pozic – lze mluvit o demokratické diskuzi, protože ta je ve své podstatě postavena na permanentním názorovém střetu.

Po seznámení s obsahem Vámi citovaného projevu neshledáváme, že by popsané výroky samy o sobě zakládaly důvod k disciplinárnímu zásahu a šlo by o výzvu k násilí či vyhrožování v rozporu s vnitřními předpisy či zákonem. FF UK a PF UK nejsou oprávněny ani povolány kádrovat politickou či občanskou expresi členů jejich akademického společenství, neboť to je tvořeno zástupci prakticky všech názorových proudů. Sdílíme přesvědčení o významu pluralitního dialogu. Ten však zahrnuje i obranu svobody projevu, a to i v případech, kdy s jeho obsahem osobně nesouhlasíme.

S pozdravem

Mgr. Michaela Lagronová, členka kolegia rektora UK pro komunikaci
doc. Jakub Jirsa, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy FF UK
JUDr. Michal Říha, Ph.D., proděkan pro vnější vztahy a absolventy PF UK
Filozofická fakulta Univerzity Karlovy 
 Právnická fakulta Univerzity Karlovy.

