Evropa rozjíždí záložní plán pro případ vystoupení USA z NATO
17. 4. 2026
Úředníci pracující na plánu usilují o to, aby více Evropanů obsadilo velení a řízení NATO a doplnilo americké vojenské prostředky svými vlastními.
Plán má za cíl zachovat odstrašení proti Rusku, kontinuitu operací a jadernou důvěryhodnost i v případě, že USA stáhnou své síly z Evropy nebo odmítnou podpořit obranu regionu.
Německo dlouho odolávalo výzvám k větší evropské suverenitě ve své obraně, ale jeho postoj se v posledních měsících změnil kvůli obavám o spolehlivost USA pod Trumpem jako spojence.
Posun v Berlíně vedl k širší dohodě mezi dalšími zeměmi – včetně Velké Británie, Francie, Polska, severských zemí a Kanady – které podle zapojených představitelů prezentují nouzový plán jako koalici ochotných v rámci NATO.
"Zatížení přesouvající se z USA na Evropu pokračuje a bude pokračovat," řekl finský prezident Alexander Stubb, jeden z lídrů zapojených do plánování krize, pro WSJ. Dodal, že tento posun probíhá "velmi řízeným a kontrolovatelným způsobem".
