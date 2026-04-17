Evropa rozjíždí záložní plán pro případ vystoupení USA z NATO

17. 4. 2026

čas čtení 1 minuta
Záložní plán na zajištění obrany Evropy pomocí stávajících vojenských struktur NATO získává na síle poté, co získal podporu Německa, zatímco americký prezident Trump hrozí odchodem z aliance, uvedl The Wall Street Journal.

Úředníci pracující na plánu usilují o to, aby více Evropanů obsadilo velení a řízení NATO a doplnilo americké vojenské prostředky svými vlastními.

Plán má za cíl zachovat odstrašení proti Rusku, kontinuitu operací a jadernou důvěryhodnost i v případě, že USA stáhnou své síly z Evropy nebo odmítnou podpořit obranu regionu.

Německo dlouho odolávalo výzvám k větší evropské suverenitě ve své obraně, ale jeho postoj se v posledních měsících změnil kvůli obavám o spolehlivost USA pod Trumpem jako spojence.

Posun v Berlíně vedl k širší dohodě mezi dalšími zeměmi – včetně Velké Británie, Francie, Polska, severských zemí a Kanady – které podle zapojených představitelů prezentují nouzový plán jako koalici ochotných v rámci NATO.

"Zatížení přesouvající se z USA na Evropu pokračuje a bude pokračovat," řekl finský prezident Alexander Stubb, jeden z lídrů zapojených do plánování krize, pro WSJ. Dodal, že tento posun probíhá "velmi řízeným a kontrolovatelným způsobem".

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
385

Diskuse

Obsah vydání | 17. 4. 2026