Co se Írán naučil z války mezi Ruskem a Ukrajinou
20. 4. 2026
Financial Times prozkoumaly více než 300 článků publikovaných íránskými vojenskými experty za posledních pět let ve specializovaných časopisech. Píšou, že Teherán modernizoval učebnice a metody výcviku tak, aby odrážely zkušenosti ukrajinského odporu proti okupantům.
Jedním z nejdůležitějších závěrů ke kterým Írán dospěl je, že moderní válka je založena na co nejširším využití malých dronů, umělé inteligence, kvantové a nanotechnologie.
Už v roce 2023 íránští vojenští experti upozornili teheránské úřady na nedostatečné dlouhodobé plánování proti vznikajícím hrozbám. Důstojníci a instruktoři vyzvali Islámské revoluční gardy, aby naléhavě vycvičily specialisty a budovaly dodavatelské řetězce pro moderní zbraně založené na nových technologiích.
Nicole Grajewski, expertka z pařížského Institutu politických věd Sciences Po, upozorňuje, že pozornost Íránců věnovaná Ukrajině je založena především na tom, že odtud získávají pravdivé informace. Ukrajinské a ruské vojenské blogy a další otevřené zdroje poskytují maximální množství dat o průběhu války i o dynamice trhu se zbraněmi a technologiemi.
Írán, který studoval zkušenosti s ruskými údery a ukrajinskou obrannou výrobou bezpilotních letounů na 3D tiskárnách, se také zaměřuje na levné technologie a hromadné vybavení vojáků s jejich pomocí.
