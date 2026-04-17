Po Trumpových útocích papež kritizoval "tyrany", kteří utrácejí "miliardy za vraždy"
17. 4. 2026
Toto prohlášení přišlo uprostřed kritiky papeže ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Papež poznamenal, že svět je devastován "hrstkou tyranů". Kritizoval vládní představitele, kteří používali "náboženský jazyk k ospravedlnění válek" a vyzval k "rozhodné změně kurzu".
Papež varoval lidi před "pány války", kteří údajně neuznávají, že okamžik stačí na zničení a že celý život nemusí stačit na obnovu. Ti podle něj "utrácejí miliardy dolarů za vraždy a destrukci, ale zdroje potřebné k uzdravení, vzdělání a zotavení nikde nejsou".
Zároveň papež nezveřejnil žádná jména.
