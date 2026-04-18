Dva týdny, které dostaly Trumpa na pokraj propasti. Rozpadá se jeho prezidentství?
18. 4. 2026
Trump způsobil rozkol ve své voličské základně tím, že zahájil válku s Íránem, kterou nedokázal dokončit, podnítil inflaci a urazil křesťany. Jelikož mu bylo znemožněno znovu kandidovat, možná má pocit, že nemá co ztratit, míní David Smith.
Lance Johnson volil Donalda Trumpa třikrát. Nyní lituje svého rozhodnutí. „S tím třetím volebním obdobím nejsem příliš spokojený,“ řekl 47letý stavitel, sedící v baru v Crescent Springs v Kentucky. „Neměli bychom začínat žádné nové války. Ceny měly klesnout. Slíbili nám spoustu věcí a my je nedostáváme.“
Johnson není jediným Trumpovým voličem, který má pochybnosti o americkém prezidentovi, který po deseti letech vzdoru politické gravitaci konečně vypadá, že padá na zem. Poslední dva týdny byly pravděpodobně nejbolestivější z Trumpových dvou funkčních období, což naznačuje, že jeho osvědčená strategie by se mohla konečně hroutit.
Poté, co zahájil nepopulární válku s Íránem, prezident se snažil najít východisko ze situace, zatímco ceny pohonných hmot stoupaly; urazil papeže a zveřejnil na sociálních médiích obrázek vytvořený umělou inteligencí, na kterém je sám zobrazen jako Ježíš Kristus; prohrál soudní řízení ve věci žaloby proti deníku Wall Street Journal týkající se spisů Jeffreye Epsteina; a jeho zásah ve prospěch autokratického spojence v Maďarsku byl maďarskými voliči odmítnut.
Podle průzkumu zveřejněného tento týden univerzitou Quinnipiac schvaluje způsob, jakým Trump vykonává svou funkci prezidenta, pouze 38 % voličů, zatímco 55 % s ním nesouhlasí. Pouhých 36 % voličů schvaluje způsob, jakým prezident řeší situaci s Íránem, zatímco 58 % s ním nesouhlasí. Dva ze tří voličů ho viní z nedávného růstu cen benzínu.
Elaine Kamarck, bývalá úřednice v Bílém domě za vlády Billa Clintona, řekla: „Je v nejvážnějších potížích, v jakých kdy byl, a to včetně svého prvního funkčního období, kdy na něj byla kladena určitá omezení. Těžko říct, zda je to absence omezení, nebo skutečnost, že stárne a je mrzutý, ale zdá se, že dramaticky ztrácí soudnost.“
Od té doby, co v roce 2016 kandidoval na prezidenta, si Trump budoval auru neporazitelnosti a památně prohlásil, že by mohl někoho klidně zastřelit na newyorské Páté avenue a neztratil by ani jednoho voliče. Urážky válečných veteránů ani to, že byl natočen, jak se chlubí, že sahá ženám na intimní partie, ho nemohly vykolejit; jeho hrubý styl, který boří tabu, spíš oživil jeho voličskou základnu, která měla dost politiků establishmentu.
Tuto auru narušila pandemie covidu a volební porážka v roce 2020, načež Trump a jeho spojenci strávili roky šířením falešného příběhu, že volby byly zmanipulovány. V roce 2024 o vlásek přežil pokus o atentát a s velkým návratem se vrátil k moci, tvrdil, že byl „zachráněn Bohem, aby učinil Ameriku opět velkou“.
Ačkoli líbánky netrvaly dlouho, protože Trump zavedl rozsáhlá cla, škrty ve federální vládě a tvrdý přístup k prosazování imigračních zákonů, jeho voličská základna mu zůstala věrná. Nyní se však nepravděpodobná koalice, která Trumpa vrátila do Bílého domu, rozpadá, protože si znepřátelil vlivné osobnosti hnutí MAGA, náboženské konzervativce, antiintervencionisty, kteří chtěli konec nekonečných válek, a kohokoli, kdo touží po úlevě od let inflace.
Většina katolických voličů podpořila Trumpa při jeho vítězství v prezidentských volbách v roce 2024. V neděli večer však spustil bezprecedentní slovní útok na papeže Lva XIV., prvního papeže narozeného v USA, a označil ho za „SLABÉHO v boji proti zločinu a strašného v zahraniční politice“, poté co se Lev vyslovil proti Trumpovým válečným hrozbám vůči Íránu. Prezident byl rychle odsouzen katolickými vůdci, včetně biskupů s konzervativními sklony.
Poté Trump na své platformě Truth Social zveřejnil obrázek vytvořený umělou inteligencí, který ho zřejmě zobrazuje jako Ježíše uzdravujícího ležícího muže, obklopeného orly bělohlavými a americkou vlajkou. Odezva byla rychlá. David Brody, prominentní komentátor Christian Broadcasting Network podporující Trumpa, reagoval: „SMAŽTE TO, PANE PREZIDENTE. Nejste Bůh. Nikdo z nás není. Tohle jde příliš daleko. Překračuje to hranici.“
V pondělí v poledne byl obrázek odstraněn. Prezident tvrdil, že když obrázek zveřejnil, neměl v úmyslu přirovnávat se k Ježíši. „Jak na to přišli?“ zeptal se nepřesvědčivě. „Mám to být já jako lékař, který lidem pomáhá. A já lidem opravdu pomáhám. Pomáhám jim hodně.“
Ve středu však Trump zveřejnil nový obrázek sebe sama, na kterém ho objímá Ježíš, zatímco je zalit andělským světlem na pozadí americké vlajky.
Kamarck, vedoucí výzkumník v oboru studií o správě věcí veřejných v nadstranickém think-tanku Brookings Institution ve Washingtonu, poznamenal: „Útočit na papeže, umožňovat šíření memů, které předstírají, že je Ježíš Kristus: to je naprosto rouhavé. Je to urážlivé i pro lidi, kteří nejsou věřící, ale obzvláště pro věřící, z nichž mnozí – katolíci a evangelikálové – tvoří část jeho voličské základny.
„Mezi válkou, která rozděluje část jeho voličské základny zastávající politiku „America First“ kvůli nezasahování do zahraničních záležitostí, a těmito náboženskými záležitostmi, které rozdělují náboženskou část jeho voličské základny, bych řekl, že je to poprvé, co vidíme trhliny v jeho podpoře ze strany voličské základny, a to je velký, velký vývoj.“
Konzervativci se shodují, že trpělivost voličů se tenčí. Erick Erickson, rozhlasový moderátor z Atlanty v Georgii, řekl serveru Politico: „Od začátku nedostávají to, pro co hlasovali. Navíc, ať už se jejich náboženství vysmívá úmyslně, nebo ne, stále to dělá. Myslím, že nejde přímo o rozpad hnutí MAGA, ale o to, že velká část voličské základny je natolik rozčarovaná, že začíná hledat alternativu k Trumpovi.“
Trump tvrdí, že nenávidí nic víc než poražené. Jeho vlastní porážky se však hromadí. Tento týden federální soud zamítl jeho žalobu na ochranu osobnosti, v níž tvrdil, že Wall Street Journal Ruperta Murdocha poškodil jeho pověst článkem popisujícím narozeninové přání zesnulému sexuálnímu delikventovi Epsteinovi s Trumpovým podpisem.
Okresní soudce Darrin Gayles uvedl, že prezident ani zdaleka nesplnil standard „skutečné zloby“, který musí veřejné osobnosti v případech pomluvy prokázat. Trump prohlásil, že žalobu podá znovu.
Mezitím utrpěl Trump na globální scéně porážku v souvislosti s výsledky voleb v Maďarsku. Jeho viceprezident JD Vance odcestoval do této země v pozdním pokusu podpořit Viktora Orbána a připojil Trumpa na hlasitý odposlech, aby promluvil na shromáždění, ale vše bylo marné, protože k vítězství se probojoval jeho rival Péter Magyar. Novinářka a historička Anne Applebaum napsala v časopise The Atlantic: „Orbánova porážka ukončuje předpoklad nevyhnutelnosti, který prostupoval hnutím Maga.“
Ale možná nic neohrožuje tuto podporu více než válka v Íránu, která byla zahájena společně s Izraelem 28. února bez jakýchkoli důkazů o bezprostřední hrozbě. Trump několikrát prohlásil vítězství, ale íránský režim zůstává zakořeněný a radikalizovaný, jeho jaderné ambice jsou stále neporušené, posílené jeho schopností dusit obchod s ropou v Hormuzském průlivu. USA také ztratily důvěryhodnost u evropských a blízkovýchodních spojenců.
Trump, jehož frustrace dosáhla vrcholu, se v příspěvku na sociálních médiích o velikonoční neděli ostře ohradil: „Otevřete ten zasranej průliv, vy šílení bastardi, nebo budete žít v pekle – JEN SE DÍVEJTE. Chvála Alláhovi.“ O dva dny později varoval Írán, že „celá civilizace dnes v noci zahyne“. Genocidní výhrůžka a posměšné použití náboženského jazyka bylo příliš i pro podcastery jako Tucker Carlson, Alex Jones a Candace Owens, všechny bývalé spojence.
Někteří varují, že válka s Íránem by se mohla stát pro Trumpa ekvivalentem hurikánu Katrina, katastrofického tropického cyklónu, který v roce 2005 zabil 1 392 lidí v New Orleans a okolí a způsobil obrovskou škodu na reputaci prezidenta George W. Bushe, z níž se nikdy úplně nevzpamatoval.
Olivia Troye, bývalá zpravodajská úřednice v první Trumpově administrativě, řekla: „Toto ho bude pronásledovat, protože kandidoval s programem bez válek a je jasné, že konec tohoto konfliktu není v dohledu a situace se jen zhoršuje. Jedná se o konflikt, který sám vyvolal a z něhož nikdo z jeho týmu v kabinetu neví, jak se dostat ven. Nevím, jak se na tohoto muže můžete dívat a nevidět ho takového, jaký skutečně je: podvodník.“
Trump kandidoval na prezidenta se slibem snížení cen, ale jeho popularita v otázce inflace je nižší než u Jimmyho Cartera a Joea Bidena ve stejné fázi jejich prezidentství. Minulý týden připustil, že ceny ropy a benzínu mohou zůstat vysoké i po listopadových volbách do Kongresu, když pro Fox News řekl: „Mohly by být stejné, nebo možná o něco vyšší, ale měly by se pohybovat přibližně na stejné úrovni.“
Troye, který tento týden oznámil kandidaturu do Kongresu za Demokratickou stranu, dodal: „Čím déle tato válka trvá, tím více to ovlivňuje nás tady doma. Ceny benzínu stoupají. Ještě jsme ani neviděli dopad na ceny v obchodech s potravinami, protože to bude mít dlouhodobější účinky. Zemědělské komunity jsou právě teď rozčilené, protože to jim ublíží, pokud jde o přístup k hnojivům.“
Trump již v minulosti čelil politickým krizím a vždy se z nich vzpamatoval, zejména po povstání v americkém Kapitolu 6. ledna 2021, kdy se zdálo, že ho Republikánská strana opustí – jen aby ho o tři roky později znovu nominovala na prezidenta. Tentokrát mu ústava kandidaturu zakazuje, což by mohlo znamenat, že má pocit, že nemá co ztratit.
Anthony Scaramucci, bývalý ředitel komunikace Bílého domu, napsal na sociální platformě X: „Zde je skutečná otázka: Záleží mu na tom vůbec? Řekl bych všem – nezáleží. Vstoupil do nihilistické fáze své politické kariéry. Průzkumy veřejného mínění nezáleží. Lidé nezáleží. Důsledky nezáleží. To je ta nejnebezpečnější verze tohoto muže.“
Schvalovací rating, který dosáhl nejnižších úrovní jeho druhého funkčního období, vyvolává mezi republikány obavy, že jeho strana je na pokraji ztráty kontroly nad Kongresem v průběžných volbách. Demokratická většina v kterékoli komoře by mohla zahájit vyšetřování Trumpovy administrativy a zároveň zablokovat velkou část jeho legislativního programu. To by mohlo prezidenta rozrušit více než kdy jindy, protože odmítá přijmout status „lame duck“.
Larry Jacobs, ředitel Centra pro studium politiky a správy věcí veřejných na Minnesotské univerzitě, řekl: „Donald Trump je zraněné politické zvíře. Tenhle chlap se jen tak nevzdá. Čím více je poškozen, tím je bezohlednější, a je to někdo, kdo je tak pohlcený iluzí o své velikosti, že je politicky nebezpečnou a existenčně ohrožující postavou v Americe i na globální scéně. Je bez zábran. Jedná se o bezohlednou sílu, která se pohybuje po Americe a má obrovské globální dopady.“
Zdroj v angličtině ZDE
Diskuse