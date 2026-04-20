Globální fosilní krach

Nizozemsko aktivuje první fázi plánu pro případ energetické krize
20. 4. 2026Nizozemská vláda v pondělí aktivuje první fázi plánu energetické krize, uvedla v sobotu nizozemská tisková agentura ANP s odkazem na vládní zdroje.
Žádné denní zprávy bez digitálních hororových reklam z čerpacích stanic, které nás pronásledují jako každodenní noční můra. V Německu se cena paliva stala znamením, doslova symbolem nové energetické krize. A média dělají vše, co mohou, aby udržela "benzínový vztek" a lidový hněv v napětí, včetně poučných rozhovorů s řidiči, kteří s kapající čerpací pistolí paliva stále v ruce mohou znovu a znovu koktat svůj rozhořčený výraz do mikrofonu. Zeptejte se řezníka, jestli je klobása zdravá, a řidiče, co si myslí o 2,50 eura za litr nafty. Jediné co chybí je pastor vedle benzínky.
Zpravodajství zůstává na jedno oko slepé, provinční a provokativní, jako by existovalo zdokumentované základní právo na levné palivo i v době války a krize, aby mohla dcera kdykoli na baletní kurz odvézt na třítunovou velkou loď. Zatímco jsou Němci rozhořčeni kvůli ceně benzínu, polovina světa je v akutní energetické nouzi, která kvůli vratkému příměří v Íránu zdaleka nekončí.
Miliony lidí v jiných zemích dostávají jen omezené množství paliva po mnoha hodinách čekání na čerpací stanici nebo přenocování tam. V Thajsku je klimatizace v tropickém horku nastavena na 26 stupňů. V Indii je třeba očekávat hromadné uzavírání restaurací kvůli nedostatku plynu na vaření. Školy a univerzity zůstávají v některých zemích kvůli krizi s dodávkami stále uzavřené. Vnitrostátní lety jsou ve Vietnamu zakázány, lety jsou také zrušeny v Itálii a na Filipínách, prezident Ferdinand Marcos mladší varuje před ukončením veškeré letecké dopravy. V Jižní Koreji se výroba plastů závislá na plynu zastavila, další výroba byla snížena na 20 % a technologické giganty SK Hynix a LG Electronics nemají zásoby helia pro výrobu čipů. V Bangladéši stovkám textilních továren docházejí paliva a desítky tisíc pracovníků se obávají o svá pracovní místa.
Ve srovnání s existenčním nedostatkem energie na jiných kontinentech jsou ceny paliv mnohem menším zlem, i když následná inflační vlna postupně pohltí celou ekonomiku. Přímé dodatečné náklady na čerpací stanici se pohybují každý měsíc v rozmezí dvouciferných hodnot, i pro časté řidiče. To je nepřiměřené rozsahu hysterie v této zemi.
Skutečnost, že automobilová doprava má být nyní dále dotována na úkor nemajitelů aut, chodců a cyklistů díky snížení daní na benzín a naftu, je v rozporu se všemi rozumnými a tržními zákony. Navzdory vzácné a drahé nabídce je poptávka opět stimulována dotacemi, což zvláště prospívá častým řidičům, kteří spotřebují hodně paliva. Pokud má být závislost na dovozu ropy snížena, což je naléhavě potřeba, spotřeba by musela klesnout. A pokud má signál inflace fosilních cen být účinný, tedy směrovat, nesmí být vykastrován. Pak může snížit automobilovou dopravu, podpořit přechod na veřejnou dopravu a podpořit nákup elektrických aut a tepelných čerpadel – což jsou všechno společensky žádoucí cíle. Ohromující čísla registrace elektrických aut v březnu už jasně ukazují dopad cen paliv.
Krize také vrhá nové světlo na vášnivou debatu o konci spalovacích motorů, která se obzvlášť ostře rozostřila v automobilovém státě Bádensko-Württembersko. Před zemskými volbami strany zaujaly stanovisko: CDU, AfD a FDP chtějí z postupného vyřazování státu vystoupit, Zelení a SPD jsou otevřené větší flexibilitě. Zoufalé lpění na starém spalovacím motoru je s každou další eskalací v Íránu a oblasti Perského zálivu stále absurdnější. Nyní je důležitější než kdy jindy dostat se z fosilní pasti.
Energetická transformace není hračkou environmentálního hnutí. Je hořkou nutností snížit závislost naší země na dovozu energie. Dodávky ropy a plynu z krizových zemí, diktatur a autokraticky ovládaných zemí v nestabilních regionech zůstávají trvalým, téměř nevyčíslitelným rizikem. To je tvrdá lekce této třetí velké ropné krize.
A samozřejmě, tato krize dodávek může, musí a bude podporovat obnovitelné zdroje energie po celém světě. A tím chránit klima, životní prostředí a přírodu a zlepšovat vzduch, který dýcháme. Pozitivní efekt, který nás nenutí zapomenout na velké utrpení této války, válečné zločiny, tisíce mrtvých a devastující ničení.
Nyní Mezinárodní energetická agentura, energetický dozorčí orgán zemí OECD, předložila desetibodový plán na řešení energetické krize. Úspora energie, práce z domova, rychlostní limity, sdílení aut, spolujízda jsou některé z návrhů, ale také: snižování leteckého provozu, kde je to možné, zejména podpora veřejné dopravy. Nic z toho zatím německá vláda nezahájila. To je selhání v poskytování pomoci a zároveň ideologické fixování na auta a fosilní paliva.
Současná krize v zásobování však není jen dočasnou přestávkou. Bude trvat mnoho měsíců, bez ohledu na to, co americký prezident se svou stále vulgárnější, zlomyslnější a apokalyptickou rétorikou vymyslí. A nezáleží na tom, zda je "Zatracený Hormuzský průliv" (Trump) – kde je více než tisíc lodí uvězněno v námořních dopravních zácpách – nyní konečně zablokován, nebo bude brzy znovu otevřen pro lodní dopravu. Škody na infrastruktuře fosilních paliv v produkujících zemích jsou příliš velké. Americký úřad pro energetické informace (EIA) neočekává, že by cena ropy klesla pod 80 dolarů dříve než ve třetím čtvrtletí tohoto roku. To by měla být stále optimistická prognóza.
Nyní zřejmě chybí také náhradní díly na opravu těžce zničené infrastruktury fosilních paliv v producentských zemích. Šejk Navaf Al-Sabah, hlavní manažer Kuwait Petroleum, na tiskové konferenci vysvětlil, že plné produkce v Kuvajtu může být dosaženo teprve za tři až čtyři měsíce. Jiné opravy budou trvat mnohem déle. Obnova závodu na zkapalněný zemní plyn v Ras Laffan v Kataru, který byl těžce zasažen íránskými drony, potrvá podle Qatar Energy několik let. Několik údajů ilustruje rozsah problému: Obrovský komplex Ras Laffan má čtrnáct továren na výrobu zkapalněného zemního plynu (LNG) s více než 100 000 zaměstnanci; s přibližně 80 miliony tun zkapalněného zemního plynu ročně je považována za největší zařízení na výrobu LNG na světě. Jejich produkci na světovém trhu těžko někdo nahradí. Důsledky této války tedy dramaticky změní globální energetickou krajinu.
Zní téměř uklidňujícím dojmem, že americký válečný agresor je také přímo ovlivněn. Podle údajů EIA musely USA loni dovážet 6,2 milionu barelů ropy denně, protože podíly ropy produkované v jejich vlastní zemi nesplňují kvality požadované rafineriemi. Z oblasti Perského zálivu pocházelo denně 490 000 barelů. Nyní je cena nafty v USA také na historickém maximu s nabídkami přes 5,60 dolaru za galon. Trumpovým voličům to nepřipadá zábavné.
