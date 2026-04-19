Varování se naplnilo: Na 2000 lidí protestuje proti ničení životního prostředí a rozvracení veřejných institucí motoristy
19. 4. 2026
Společná tisková zpráva Greenpeace ČR, Hnutí DUHA, Fridays for Future, Klimatická žaloba ČR, Limity jsme my, Univerzity za klima, Společnost pro trvale udržitelný život, AutoMat, Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, Klimatická koalice Olomouc
Na demonstraci a pochod v centru Prahy dnes dorazili lidé protestovat proti oslabování ochrany přírody a rozvracení ministerstva životního prostředí politickým uskupením Motoristé sobě. Organizace pořádající protest upozornily na ohrožení životního prostředí ze strany státu, personální škrty v klíčových institucích ochrany přírody i rostoucí tlak vůči ekologickým organizacím. Tyto kroky podkopávají ochranu přírody, zvýhodňují úzké ekonomické zájmy a snižují důvěru veřejnosti ve státní správu.
Organizace již na podzimní demonstraci na Hradčanském náměstí upozorňovaly, že politické uskupení Motoristé sobě představuje ve vedení ministerstva životního prostředí hrozbu pro ochranu přírody a že bude upřednostňovat zájmy vybraných ekonomických a byznysových skupin. Aktuální vývoj tato varování potvrzuje. Podobné trendy vidíme i na jiných ministerstvech, zejména ministerstvu kultury (Motoristé) a ministerstvu zemědělství (SPD). Z tohoto důvodu organizace svolaly na neděli 19. dubna demonstraci a protestní pochod z Hradčanského na Palachovo náměstí.
Mezi kroky ohrožující životní prostředí podle svolavatelů patří rozsáhlé personální i finanční škrty na ministerstvu, omezení financování některých národních parků o desítky milionů korun, snahy o znefunkčnění environmentální výchovy, odborně nepodložené bránění rozvoji větrné energetiky, podpora agrobyznysu na úkor ozdravení zemědělské půdy, nebo odvolávání vedoucích pracovníků klíčových institucí jako je například Krkonošský národní park, Povodí Odry nebo Lesy ČR.
Protestující požadují odchod motoristů z ministerstva životního prostředí a jejich nahrazení nestranickou a kompetentní osobností. Dále požadují dlouhodobé pokračování programu Nová zelená úsporám, navýšení rozpočtu ministerstva životního prostředí, zavedení daně z nadměrných zisků velkých fosilních korporací, rychlejší rozvoj obnovitelných zdrojů a ukončení čistek v odborných institucích ministerstva. Úplný seznam požadavků uvádíme níže v poznámkách tiskové zprávy.
Strana Motoristé sobě kompletně mění přístup k ochraně životního prostředí, což ohrožuje fungování klíčových institucí, zajišťujících ochranu tuzemské přírody. Současně se zhoršuje situace neziskových ekologických organizací, které čelí rostoucímu tlaku a verbálním útokům. Příkladem je označení Hnutí DUHA předsedou motoristů Petrem Macinkou za teroristickou organizaci, stejně jako výroky Filipa Turka týkající se ovlivňování dotačních pravidel a další výroky namířené proti těmto organizacím.
Rostoucí vliv zájmových a lobbistických skupin na rozhodování veřejných institucí patří mezi další problémy, které zdůraznily organizace pořádající protest. Upozorňují, že motoristé v čele ministerstva otevřeně vystupují ve prospěch nejbohatších a upřednostňují zájmy velkých ekonomických skupin, mezi které patří například agrobyznys spojený s Františkem Fabičovicem nebo fosilní korporace Pavla Tykače. Dodávají, že jedním z možných důvodů kroků Motoristů sobě nebo vlády vůči ministerstvu může být, podobně jako na Slovensku, snaha vyvolat kulturní konflikt. Podobné postupy lze pozorovat také na ministerstvu kultury a situaci navíc využívá i ministerstvo zemědělství.
Zuzana Lenhartová, ředitelka Hnutí DUHA, říká:
„To, co dnes sledujeme, v mnohém připomíná dění posledních let na Slovensku či v USA, kde ve veřejném prostoru často chybí respekt k institucím, odbornosti i základním pravidlům kultivované debaty. Místo věcné diskuse se v politice stále častěji objevují zjednodušující výroky, nálepkování a tlak na instituce, které mají být na politické moci nezávislé. Vnímáme, že obavy z oslabování nejen environmentální politiky sdílí významná část společnosti a ekologické organizace jsou tu právě od toho, aby na tyto problémy upozorňovaly, přinášely je do veřejného prostoru a hájily veřejný zájem i zájmy přírody."
Pavel Gruber, ředitel Greenpeace ČR, říká:
„Když si motoristé v prosinci přebírali Ministerstvo životního prostředí, vyzvali jsme každého, komu záleží na přírodě, aby ji bránil. Dnes je situace ještě vážnější, než jsme si tehdy dovedli představit. V sázce je nejen ochrana přírody nebo rozvoj obnovitelných zdrojů, ale například i právo na svobodu shromažďování nebo svobodu sdružovat se ve spolcích. Proto je nutné, aby se ozvali všichni, kteří chtějí silnou, svobodnou a soudržnou společnost a záleží jim na naší budoucnosti."
Radek Kubala, výzkumník organizace Re-set: platforma pro sociálně-ekologickou transformaci, říká:
„Motoristé jsou prodlouženou rukou české oligarchie, která skrze nejslabší stranu v současném parlamentu naplňuje svůj program rozvracení institucí určených pro ochranu životního prostředí. Znečišťovatelé tak skrze lidi jako je ministr Červený nebo zmocněnec Turek odstraňují překážky, které jim brání dosahovat zisky na úkor zdravého života nás všech. Zároveň Motoristé svou destruktivní činností vytvářejí kouřovou clonu, za kterou se schovává oligarcha v čele vlády Andrej Babiš se svou snahou uchvátit státní instituce a proměnit je v nástroj svého zisku. Zastavit oligarchy musíme společně."
David Chytil, člen rady spolku Klimatická žaloba ČR, říká:
„Klimatická žaloba vznikla před více než pěti lety jako reakce na nedostatečnou klimatickou politiku Česka. Stávající vláda už není jen nezodpovědná. Prokrastinaci řešení změny klimatu vystřídalo přímé popírání vědeckých faktů a útok na klimatická opatření, která budou mít negativní dopad na zdraví a bezpečí obyvatel Česka, včetně více než 400 členek a členů spolku Klimatická žaloba."
Příloha 1: Požadavky demonstrace:
1. Odchod zástupců hnutí Motoristé sobě z vedení resortu. MŽP nesmí být rukojmím úzkých zájmových skupin, ale musí být řízeno důvěryhodnou, nestranickou a odborně kompetentní osobností, pro kterou jsou environmentální fakta prioritou nad politickým populismem.
2. Dlouhodobé pokračování programu Nová zelená úsporám, který bude zaměřený nejen na půjčky, ale i na přímé dotace nízkopříjmovým domácnostem na energetické renovace a obnovitelné zdroje a bude v něm minimálně 10 miliard ročně z emisních povolenek, Modernizačního fondu, fondů EU či zdanění nadměrných zisků energetických firem.
3. Navýšení rozpočtu Ministerstva životního prostředí minimálně na úroveň před rokem 2026, včetně navýšení rozpočtů národních parků.
4. Zavedení dlouhodobé daně z nadměrných zisků velkých fosilních korporací, které opakovaně vydělávají na krizích a válkách v situaci, kdy běžní lidé platí vysoké účty za energie a pohonné hmoty.
5. Ukončení čistek v odborném aparátu — odmítáme účelové propouštění odborníků a odbornic s cílem dosadit figury loajální developerským a fosilním lobby.
6. Rychlý rozvoj OZE, zejména pak větrné energetiky s ohledem na ochranu přírody a krajiny a místní obyvatelky a obyvatele — nebrzdit přípravu akceleračních oblastí a nezavádět nesmyslné podmínky, které by výstavbu větrných elektráren fakticky znemožnily.
7. Zastavení šikany nevládních neziskových organizací a občanské společnosti a umlčování kritiky skrze plánovaný zákon o registraci subjektů se zahraničními vazbami.
