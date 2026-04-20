Ukrajina: Ruská ofenzíva "slábne"
20. 4. 2026
Ukrajina získala technologickou převahu a Ruská federace nemá čas kompenzovat ztráty
Serhij Sternenko, poradce ministra obrany Ukrajiny, uvedl, že Ukrajina již získala významnou technologickou výhodu, především v oblasti bezpilotních systémů. Podle něj nové ukrajinské schopnosti umožňují zasáhnout do značné hloubky fronty a rozšířit zónu ničení ruských pozic.
Podle analytiků ruský obranný průmysl nemá čas plně pokrýt náklady na zbraně a munici použité v bojových akcích.
Konkrétně mluvíme o nedostatku antiraket a omezených možnostech rychlého doplnění zásob protivzdušné obrany, což podle odborníků zvyšuje zranitelnost ruského systému vůči masivním útokům dronů.
Podle Sternenka si Ukrajina "může v Rusku dělat, co chce". Také oznámil tajné střely, které budou mít dosah 1 000 km.
Útoky na energetickou a dopravní infrastrukturu
Ukrajina zesiluje údery na ruskou energetickou a dopravní infrastrukturu – rafinerie, skladovací zařízení, ropovody i exportní přístavy Ruské federace, přes které probíhá významná část energetického obchodu. To postupně oslabuje ekonomické schopnosti Ruska a ovlivňuje jeho vojenský potenciál.
Mychajlo Hončar, prezident think-tanku Strategy XXI, zdůraznil, že systémové údery na taková zařízení mají kumulativní efekt, protože komplikují skladování a přepravu ropy a ropných produktů, což nakonec ovlivňuje výrobu a export.
Podle něj to postupně oslabuje ekonomické schopnosti Ruska a ovlivňuje jeho vojenský potenciál.
Vyhlídka na dobytí Donbasu
Americký institut pro studium války (ISW) tvrdí, že ruské síly nebyly během jarního tažení kvůli ztrátám a vyčerpání zdrojů schopny dosáhnout operačních průlomů.
Pokud jde o situaci v Doněcké oblasti, s ohledem na tempo ruského postupu by úplné obsazení regionu mohlo trvat roky, navzdory hodnocení Hlavního zpravodajského ředitelství Ministerstva obrany Ukrajiny, které uvedlo, že Ruská federace usiluje o dobytí celého Donbasu do září. Welt píše, že i za optimistických scénářů pro Rusko se to nemusí stát dříve než v roce 2027.
Mezi hlavní města regionu patřila Družinka, Kosťantynivka a Pokrovsk, která zůstávají důležitými uzly ukrajinské obrany. Kramatorsk, největší město v regionu, které se během války proměnilo v pevnost a které by Rusko muselo v případě dalšího postupu dobývat, je také samostatně vyčleněno.
Takové dynamiky by mohly ve střednědobém horizontu změnit rovnováhu sil. Zvláště rok 2026 je označován za potenciální zlomový bod – jak na bojišti, tak v ekonomickém tlaku na Rusko.
