Krize na Blízkém východě: Írán vysílá smíšené signály ohledně jednání poté, co USA zadržely loď
20. 4. 2026
Úředník sdělil agentuře Reuters, že Írán „pozitivně zvažuje“ zapojení do jednání poté, co dříve uvedl, že nemá plány na nové kolo rozhovorů
Trump tvrdí, že ho Izrael „nepřemluvil“ k zahájení války proti Íránu
- Vysoký íránský úředník sdělil agentuře Reuters, že Teherán „pozitivně zvažuje“ svou účast na potenciálních mírových jednáních s USA, ale zdůraznil, že konečné rozhodnutí ještě nebylo učiněno. Mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmaeil Baghaei uvedl, že útok USA na íránskou nákladní loď dnes ráno, námořní blokáda íránských přístavů ze strany USA a zpoždění při zavádění příměří v Libanonu jsou „jasnými porušeními příměří“.
- Americká delegace „brzy“ odcestuje do Pákistánu na nové kolo mírových jednání s Íránem, sdělil v pondělí agentuře AFP zdroj obeznámený s plánem, zatímco Írán uvedl, že se ještě nerozhodl, zda se jednání zúčastní. Poté, co počáteční rozhovory v Islámábádu skončily na začátku tohoto měsíce bez dohody, obě strany se navzájem obvinily z porušení dočasného příměří, které se nyní chýlí ke konci.
- V příspěvku na Truth Social Donald Trump uvedl, že ho Izrael nikdy „nepřemluvil“ k válce s Íránem, a to poté, co se objevily zprávy, že izraelský premiér Benjamin Netanjahu na něj koncem února vyvíjel tlak, aby zahájil společný útok na Írán. Na ospravedlnění své vojenské akce, která je obecně považována za nelegální, americký prezident tvrdil, že „výsledky 7. října“ posílily jeho „celoživotní názor“, že Írán nikdy nesmí vlastnit jaderné zbraně.
- Agentura Reuters informuje, že izraelští a libanonští představitelé budou ve čtvrtek jednat ve Washingtonu. Izrael bude zastupovat jeho velvyslanec v USA Yechiel Leiter, sdělil zdroj agentuře.
- Libanonská oficiální média uvedla, že izraelský útok zasáhl v pondělí město na jihu země navzdory 10dennímu příměří platnému mezi Izraelem a militantní skupinou Hizballáh podporovanou Íránem. Státní Národní tisková agentura uvedla, že „nepřátelský dron zaútočil na okolí řeky Litani ve městě Qaqaiyat al-Jisr“, aniž by okamžitě informovala o obětech.
- Íránský prezident Masoud Pezeshkian se pokusil zmírnit napětí po eskalaci konfliktu o víkendu mezi USA a Íránem. „Válka není v zájmu nikoho a při odolávání hrozbám by měly být využity všechny racionální a diplomatické cesty ke snížení napětí“, citovala jeho slova státní agentura IRNA.
- Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov v pondělí telefonicky hovořil se svým íránským protějškem Abbasem Araghchim, uvedlo ruské ministerstvo zahraničí. Lavrov zopakoval nutnost dodržování příměří a zdůraznil význam pokračujících diplomatických snah, zatímco íránská strana potvrdila svou připravenost udělat vše, co je v jejích silách, aby zajistila nerušený průjezd ruských lodí a nákladu Hormuzským průlivem.
- Francouzský prezident Emmanuel Macron v pondělí vyzval Spojené státy a Írán k deeskalaci napětí, které o víkendu v souvislosti s Hormuzským průlivem vzrostlo. „Náš postoj zůstává stejný. Musíme věci vyřešit diplomatickou cestou. Všichni se musí uklidnit,“ řekl Macron během společné tiskové konference s polským premiérem Donaldem Tuskem.
- Při izraelských útocích v pondělí v pásmu Gazy zahynuli při samostatných incidentech nejméně dva Palestinci, uvedli zdravotníci, a bojovníci z Hamásu se střetli s ozbrojenci z milice podporované Izraelem, sdělili svědci agentuře Reuters. Zdravotníci uvedli, že při izraelském leteckém úderu v táboře Bureij ve střední části území zahynul jeden muž, zatímco při dalším úderu v Gaze zahynula jedna osoba a další byly zraněny.
- Libanonský prezident Joseph Aoun uvedl, že pověřil Simona Karama, bývalého velvyslance v USA, vedením bilaterálních jednání s Izraelem. „Cílem vyjednávání je zastavit nepřátelské akce, ukončit izraelskou okupaci jižních oblastí a rozmístit armádu až k mezinárodně uznávaným jižním hranicím,“ uvádí se v prohlášení libanonského prezidenta.
- Irák po více než deseti letech znovu otevřel hraniční přechod Rabia se Sýrií, aby urychlil pozemní vývoz topného oleje a oživil přeshraniční obchod uprostřed narušení námořní dopravy v Perském zálivu v důsledku íránské války, uvedli v pondělí iráčtí pohraniční úředníci. Přechod, který se nachází v severní irácké provincii Ninive, umožní přepravu topného oleje kamiony přes Sýrii a zároveň znovu otevře trasu pro komerční obchodní dopravu, která byla zastavena od konfliktu, který následoval po syrské občanské válce, uvedli úředníci.
- Španělský premiér Pedro Sánchez – který patří mezi nejhlasitější evropské kritiky izraelské války v Gaze – uvedl, že v úterý požádá Evropskou unii o ukončení dohody o přidružení s Izraelem. „Nastal čas, aby EU zrušila svou dohodu o přidružení s Izraelem,“ řekl Sánchez v neděli.
- Napětí ještě více vyhrotily USA, které oznámily, že zabavily íránskou nákladní loď M/V Touska, která se pokusila prolomit jejich blokádu. Írán slíbil odvetu. Několik hodin po oznámení zveřejnila americká armáda záběry z incidentu, včetně videa, na kterém jsou vidět americké námořní pěchoty slaňující se na loď.
