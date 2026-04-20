Turkmenistán a Čína zahajují rozšíření obrovského plynového pole
20. 4. 2026
Bývalá sovětská republika, která vlastní čtvrté největší zásoby plynu na světě, vyváží téměř veškerou produkci do Číny od roku 2009, kdy byl otevřen plynovod Střední Asie–Čína.
Uprostřed pouště bývalý prezident Gurbanguly Berdymukhamedov – který fakticky řídí zemi spolu se svým synem, prezidentem Serdarem Berdymuchamedovem – formálně zahájil zahájení čtvrtou ze sedmi plánovaných fází rozvoje v Galkynyši.
Ceremoniálu se zúčastnil čínský vicepremiér Ting Süe-siang.
"Turkmenský plyn je symbolem štěstí – je přítomen v každé čínské domácnosti," řekl Ting.
Akce obsahovala písně a tance oslavující turkmensko-čínské přátelství, které byly uspořádány s okázalou pompou typickou pro státem podporované akce v Turkmenistánu.
Gurbanguly Berdymuchamedov, oficiálně nazývaný "Hrdina-ochránce" a obdařený rozsáhlými pravomocemi, předsedal shromáždění.
Galkynyš, ležící v poušti Karakum asi 400 kilometrů východně od hlavního města Ašchabadu, produkuje plyn od roku 2013 a podle britské poradenské firmy GaffneyCline je druhým největším plynovým polem na světě.
Rozšiřovací práce provádí státní Čínská národní ropná korporace (CNPC).
Při návštěvě Ašchabadu den před ceremoniálem předseda CNPC Taj Chou-liang řekl: "Přátelství mezi Čínou a Turkmenistánem je hluboké jako kořeny stromu."
