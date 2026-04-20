Nizozemsko aktivuje první fázi plánu pro případ energetické krize

20. 4. 2026

čas čtení < 1 minuta
Nizozemská vláda v pondělí aktivuje první fázi plánu energetické krize, uvedla v sobotu nizozemská tisková agentura ANP s odkazem na vládní zdroje.

Je to poprvé, co vláda aktivuje tento plán, který byl navržen během energetické krize vyvolané úplnou invazí Ruska na Ukrajinu v roce 2022.

Vláda na žádost o komentář zatím nereagovala.

Aktivace prvního stupně znamená, že situace na trzích s palivy je zkreslená, bez okamžitých nedostatků. V této fázi budou energetické trhy pečlivě sledovány, zatímco vláda a průmysl se připravují na horší situaci.

Premiér Rob Jetten v pátek uvedl, že jeho vláda v pondělí oznámí opatření na kompenzaci lidem kvůli rostoucím nákladům na energie. Očekává se, že tyto úlevy budou zahrnovat daňové úlevy pro majitele automobilů, ale ne snížení daně z pohonných hmot.

Zdroj v angličtině: ZDE

0
Vytisknout
148

Diskuse

Obsah vydání | 20. 4. 2026