22. 4. 2026 / Petr Vařeka
Vnitřní příbytek v době nejistoty
(esej o odolnosti, pravdivosti a schopnosti unést svět)
I. Svět, který je silný – a přesto křehký
Moderní civilizace si dlouho vyprávěla příběh o stabilitě. Propojili jsme trhy, optimalizovali výrobu, odstranili „neefektivní" rezervy a vytvořili systémy, které fungují s obdivuhodnou přesností. Energie proudí přes kontinenty, informace obíhají planetu v reálném čase, logistika se blíží dokonalosti.
A přesto stačí relativně malý otřes — geopolitický konflikt, narušení jedné dopravní trasy, výpadek zdroje — a ukáže se, že tato preciznost je vykoupena křehkostí. To, co bylo optimalizováno pro ideální podmínky, selhává v podmínkách reálných.
Tento paradox není náhodný. Je strukturální. A netýká se jen energetiky nebo ekonomiky — má paralely v biologii i psychologii.
II. Paradox optimalizace
Moderní systémy sledují efektivitu: redukce nadbytečných rezerv, méně redundance, maximalizace výnosů a minimalizace nákladů třeba i na úkor dlouhodobé stability.
Jenže právě to, co se jeví jako nadbytečné, je ve skutečnosti jejím nositelem.
Na tuto skutečnost upozorňuje mimo jiné Nassim Nicholas Taleb, když popisuje, že komplexní systémy nejsou bezpečnější tím, že eliminují riziko — pouze ho skrývají a koncentrují. Výsledkem je, že selhání, když přijde, bývá náhlé a masivní.
Podobnou logiku lze číst i v dialektice Georg Wilhelm Friedrich Hegel: každý systém v sobě nese zárodek své negace. Optimalizace vytváří zranitelnost; stabilita plodí podmínky pro svůj opak.
III. Biologická moudrost: přežít znamená neoptimalizovat
V přírodě bychom marně hledali dokonalou efektivitu. Evoluce neprodukuje nejvýkonnější systémy, ale ty, které přežijí.
Jak naznačuje Charles Darwin, klíčem není síla ani inteligence, nýbrž schopnost adaptace.
Organismy si udržují redundanci (párové orgány), diverzitu (genetickou variabilitu) a rezervy (energetické zásoby). Z pohledu inženýra jde o neefektivitu; z pohledu přežití o nutnost.
Taleb tuto logiku posouvá dál pojmem antifragility (odolnosti proti otřesům) : některé systémy nejen odolávají šoku, ale dokonce se jím zlepšují. Sval roste zatížením, imunita se učí z infekce. Chaos zde není nepřítelem, ale podmínkou růstu.
Moderní civilizace však tuto biologickou moudrost často ignoruje. A právě v krizích se ukazuje, že realita není stroj, ale organismus.
IV. Přenos do lidského života
To, co platí pro energetiku nebo ekosystémy, platí i pro jednotlivce. Člověk může být „optimalizovaný" — zaměřený na výkon, komfort, stabilitu — a přesto vnitřně křehký.
Křehkost se neprojevuje v běžných podmínkách. Objevuje se v okamžiku narušení:
- ztráta práce
- rozpad vztahu
- zdravotní problém
- konfrontace s nejistotou..
Tehdy se ukáže, zda člověk stojí na jedné konstrukci — nebo na více pilířích.
V. Vnitřní příbytek: struktura, nikoli únik
Myšlenka „vnitřního příbytku", jak ji naznačuje například Marcus Aurelius, není výzvou k úniku ze světa. Je to výzva k vybudování prostoru, který není plně závislý na vnějších okolnostech.
Takový příbytek má několik vrstev:
- Pravdivost jako základ
Základním stavebním materiálem není pohodlí, ale pravda. Friedrich Nietzsche upozorňuje, že iluze mohou být lákavé, ale oslabují. Člověk, který staví na zkreslení reality, vytváří konstrukci, jež se dříve či později zhroutí.
Příkladem je současné prorůstove paradigma světové ekonomiky založené na investicích a bankovnictví - a to často bez přihlédnutí k externalitám jako je omezenost zdrojů, ekologické dopady a následná destabilizace
celých světových regionů.
Vidět věci takové, jaké jsou — bez přikrášlení i bez katastrofizace — je první podmínkou vnitřní stability.
- Vnitřní osa
Druhým pilířem je soubor hodnot, které nejsou odvozeny od momentálního úspěchu nebo uznání. Bez této „osy" je člověk vystaven neustálému vychylování: každá změna okolností znamená změnu identity.
Vnitřní osa není rigidní dogma. Je to orientace, která umožňuje pohyb bez ztráty směru.
- Schopnost unést napětí
Moderní člověk se často snaží eliminovat nepohodlí. Tím však ztrácí schopnost unést napětí. Přitom právě tato schopnost je klíčová.
Viktor Frankl ukazuje, že člověk snese téměř jakoukoli situaci, pokud v ní dokáže nalézt smysl. Nejde tedy o odstranění utrpení, ale o jeho integraci.
- Vnitřní redundance
Stejně jako v biologii, i zde je klíčová mnohovrstevnatost:
více identit (nejen práce, ale i vztahy, tělo, myšlení, tvořivost),
více zdrojů smyslu
mentální flexibilita.
Člověk, který je „jednorozměrný", je zranitelný. Jakmile selže jeho jediný pilíř, nemá se o co opřít.
- Antifragilní trénink
Odolnost nevzniká teorií, ale praxí. Znamená to vědomě se vystavovat mírnému stresu:
- fyzická námaha
- nepohodlí
- nejistota
- nové situace...
Tím se buduje tolerance k chaosu. Nervový systém se učí, že změna není hrozba, ale příležitost k posílení odolnosti.
- Tichý střed
Snad nejdůležitější částí vnitřního příbytku je schopnost odstupu: pozorovat vlastní myšlenky a emoce, aniž by člověka zcela pohltily.
Martin Heidegger by mluvil o autentickém bytí — o možnosti nebýt jen reakcí na podněty, ale mít prostor volby.
Bez tohoto středu je člověk vláčen situacemi. S ním získává svobodu reagovat.
- Paradox pevnosti
Skutečná pevnost nevzniká popřením křehkosti, ale jejím přijetím. Snaha být „neotřesitelný" vede k rigiditě — avšak rigidita se láme.
Přijetí zranitelnosti naopak umožňuje pružnost. A právě pružnost je formou síly.
VI. Závěr: Žít jako organismus, ne jako stroj
Moderní svět nás svádí k tomu, abychom se chovali jako stroje: optimalizovali výkon, minimalizovali ztráty, eliminovali nejistotu.
Realita však funguje jinak. Je proměnlivá, nečekaná a často chaotická.
Biologické systémy tuto skutečnost respektují. Proto přežívají.
Vnitřní příbytek, pokud má být bytelný, musí být postaven podle stejné logiky:
ne jako dokonalý mechanismus
ale jako živý organismus.
Takový příbytek není nezranitelný.
Ale přetrvá..
