Den Země

22. 4. 2026 / Milan Kohout

Milí přátelé,
22. dubna je Den Země.

Náš ekonomický systém zvaný kapitalismus žene náš společný a jediný možný domov ve vesmíru k zániku. 

Je neuvěřitelné, že my „chytří a vzdělaní" lidé dovolujeme, aby tento systém nekonečného růstu na rozměry limitované planetě dnes ovládal téměř celé lidstvo. 

Kapitalistický systém slouží pouze zájmům úzké vrstvy zbohatlíků, kteří jsou krajně sobečtí a nezajímá je, co se stane poté, co jejich odporná, chamtivá těla po smrti zetlí. 

Pro mě je tento zaslepený systém ničení Země zároveň nepopiratelným důkazem, že "Bůh" neexistuje a že apendixy tohoto  výmyslu nazývané náboženstvími jsou pouhými konstrukty vytvořenými mocnými bohatými elitami k vymývání mozků a ovládání myslí „otroků".

Milan

Zde je můj starý plakát:

 

