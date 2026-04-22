Den Země
22. 4. 2026 / Milan Kohout
Milí přátelé,
22. dubna je Den Země.
Náš ekonomický systém zvaný kapitalismus žene náš společný a jediný možný domov ve vesmíru k zániku.
Je neuvěřitelné, že my „chytří a vzdělaní" lidé dovolujeme, aby tento systém nekonečného růstu na rozměry limitované planetě dnes ovládal téměř celé lidstvo.
Kapitalistický systém slouží pouze zájmům úzké vrstvy zbohatlíků, kteří jsou krajně sobečtí a nezajímá je, co se stane poté, co jejich odporná, chamtivá těla po smrti zetlí.
Pro mě je tento zaslepený systém ničení Země zároveň nepopiratelným důkazem, že "Bůh" neexistuje a že apendixy tohoto výmyslu nazývané náboženstvími jsou pouhými konstrukty vytvořenými mocnými bohatými elitami k vymývání mozků a ovládání myslí „otroků".
Milan
Zde je můj starý plakát:
