Deratizace
21. 4. 2026 / Matěj Metelec
Nejde jen o ten jazyk. Podle mě je daleko horší představa o fungování státu a státních úřednících. Ti v tomhle vidění světa nepředstavují lidi, kteří prokázali nějakou kompetenci vykonávat práci ve státní správě, ať už je jejich ideová pozice jakákoli, ale převodní páky stranické ideologie, v tomhle případě patrně ideologie, které s ohledem na podobné projevy lze jen s mírnou nadsázkou říkat moto-fašismus.
Ve stejném duchu se nese (úspěšná) snaha Petra Macinky ingerovat do dění na akademické půdě Univerzity Karlovy. Macinkovy výroky o "výchově teroristů" v kontextu výuky kursu Úvod do klimatické krize jsou sami o sobě poněkud hysterické, skutečně varovná je však skutečnost, jak rychle a ve shodě s Macinkovou dikcí na ně zareagovala Fakulta humanitních studií tím, že dotyčného doktoranda suspendovala z pedagogické činnosti a garant předmětu byl odvolán z jeho garantování a výuky.
Těžko si přitom nevzpomenout na nijak sympatickou českou tradici předejít administrativním zásahům nikoli vzdorem a občanskou statečností, ale ochotou znormalizovat se vlastními silami dřív, než to přijde befelem.
