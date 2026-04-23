Channel 4 News: Jak došlo k vyvraždění známé novinářky Izraelem, což vyvolává rozhořčení po celém světě
23. 4. 2026
čas čtení 15 minut
Seriozní zpravodajství z Blízkého východu
"Od roku 2023 bylo v celém regionu izraelskou armádou zabito nejméně 264 novinářů. 210 z nich byli palestinští novináři v Gaze. 31 jich bylo zabito při jediném útoku v Jemenu. A v Libanonu bylo zabito nejméně 14 novinářů."
Moderátor, Channel 4 News, čtvrtek 23. dubna 2026, 19 hodin: Prezident Trump říká, že americké námořnictvo bude střílet a potopí jakoukoli loď, která bude klást miny v Hormuzském průlivu, zatímco mírová jednání uvízla na mrtvém bodě. Dobrý večer. Americká proměnlivá válka proti Íránu se stala předpovědí počasí z pekla. Rychlé čluny z takzvané íránské „komáří flotily“ přinášejí partyzánskou válku na nejdůležitější vodní cestu světa. Prezident Trump se nyní připojil a vyhrožuje, že bude střílet a potopí jakékoli plavidlo, které bude klást miny. Trump, zjevně frustrovaný tím, že se realita války odmítá podřídit jeho vůli, denně přechází od nepodloženého optimismu k nepřesvědčivým výhrůžkám pekelným ohněm, zatímco Írán nadále pohrdá supervelmocí. Dnes večer se také podíváme na ekonomický dominový efekt po celém světě. Operace Epic Fury se proměnila v operaci Economic Fury, což nikdy nebylo součástí plánu.
Dnes večer jsme také na pohřbu Amala Khalilové v Bejrútu, kde tisíce lidí truchlí nad smrtí libanonské novinářky, která byla zabit při izraelském leteckém útoku. Libanonský premiér obvinil Izrael z válečných zločinů.
Nejnovější výhrůžka Donalda Trumpa vůči íránským lodím, patová situace mezi USA a Íránem ohledně Hormuzského průlivu, nevykazuje žádné známky uklidnění. Jeho rozkaz americkému námořnictvu má podobné ozvěny jako jeho kampaň ve Venezuele na začátku roku, kdy jeho armáda provedla letecké údery na takzvané drogové lodě. V Perském zálivu však stačila pouhá hrozba násilí proti globální námořní dopravě k jejímu zastavení. Naše americká redaktorka Anushka Ostana podává zprávu z Washingtonu.
"Máme v úmyslu provést nalodění na vaši loď."
Reportérka: Dnes americké ministerstvo války zveřejnilo tyto snímky. Jedná se o síly provádějící zátah na loď bez státní příslušnosti, která podle ministerstva přepravovala sankcionovanou ropu z Íránu. Jedná se o americkou reakci na včerejší zadržení tří lodí Íránem v Hormuzském průlivu. Oko za oko, zatímco rétorika prezidenta stále eskaluje. Donald Trump napsal na Truth Social: „Nařídil jsem americkému námořnictvu, aby střílelo a zabilo jakoukoli loď, i když se jedná o malé čluny. Nesmí být žádné váhání.“
Jedná se tedy o významnou námořní hrozbu den poté, co Pentagon donutil k odchodu tohoto muže, ministra námořnictva Johna Phelana, který byl sesazen uprostřed války, stejně jako před ním náčelník generálního štábu armády.
Pokud jde o odložené mírové rozhovory, prezident v příspěvku na Truth Social s podivnou gramatickou chybou obvinil íránskou rozpolcenost. „Írán má velké potíže s tím, aby zjistil, kdo je jeho vůdcem,“ napsal. „Prostě to nevědí.“ "Vnitřní boje probíhají mezi zastánci tvrdé linie, kteří na bojišti těžce prohrávají, a umírněnými, kteří nejsou vůbec tak umírnění, ale získávají si respekt. Je to šílené. Pojďme si ujasnit, kde jsme."
Tisková mluvčí Bílého domu řekla, že prezident dává rozděleným Íráncům čas na sjednocení, takže operace Epic Fury byla pozastavena. Řekla, že námořní blokáda představuje operaci Economic Fury. "Touto blokádou jejich ekonomiku úplně dusíme. Denně přicházejí o 500 milionů dolarů. Ostrov Kharg je úplně plný. Nemohou dovážet ani vyvážet ropu. Kvůli tomuto ekonomickému tlaku, který na ně prezident Trump vyvinul, nemohou ani platit své vlastní lidi."
Ale navzdory všem ekonomickým problémům na Kapitolu čelil ministr financí ostrým otázkám ohledně předchozích rozhodnutí o zmírnění sankcí na íránskou i ruskou ropu.
Poslanec v americkém parlamentě: Nesouhlasíte s tím, že Írán získal díky uvolnění sankcí významné dodatečné příjmy z prodeje ropy?
Americký ministr financí: Nemohl bych s tím více nesouhlasit.
Poslanec v americkém parlamentě: Dobře. Nesouhlasíte s tím, že Rusko získalo díky uvolnění sankcí významné dodatečné příjmy?
Americký ministr financí: Nemohl bych s tím více nesouhlasit.
Poslanec v americkém parlamentě: Dobře. Proč jste uvolnil sankce proti ruské a íránské ropě?
Americký ministr financí: Podívejte se na to takto, pane. Je tu Hormuzský průliv. Znáte ho?
Reportérka: Teď už ho známe všichni. Je to vodní cesta, o kterou se bojuje v nejnovější fázi války s Íránem, protože každý ví, že Hormuzský průliv lze využít k tomu, aby se celá světová ekonomika stala rukojmím.
Během této války jsem mluvila s řadou lidí, kteří byli u toho, když se předchozí americké vlády snažily rozhodnout, zda podniknou takovéto kroky. A řekli mi, že existovaly dva varovné signály, které je vždy zastavily. Prvním byly varování ohledně Hormuzského průlivu. Írán se nikdy předtím nepokusil tuto vodní cestu využít. Nyní ukázal, jak velký by dopad mohl být. Tak velký, že se Američané rozhodli zmírnit sankce na íránskou ropu.
A demokraté ve Sněmovně reprezentantů a Senátu tady za mnou tvrdí, že Íránci byli schopni prodat až 140 milionů barelů ropy v hodnotě až 14 miliard dolarů.
Druhým varovným signálem byla myšlenka, že by mohlo dojít ke změně režimu, ale špatným směrem, že by to mohlo zesílit hlasy zastávající tvrdší linii v Íránu. A zjevně to vypadá, že se to právě teď děje, že rozkol v Íránu může být důvodem, proč mírová jednání mezi USA a Íránem v tuto chvíli nepokračují.
Zde ve Washingtonu však proběhly rozhovory mezi zástupci Libanonu a Izraele, kteří doufají v určitý pokrok na této straně války, přičemž prezident v tuto chvíli naznačuje, že by sem možná mohli přijet jak izraelský premiér, tak libanonský premiér, aby v tom pokračovali. Právě teď se nacházíme v nové fázi této války a vše se točí kolem té lodní dopravy, té vodní cesty, která se stala tak kritickou.
Moderátor: Anushko, v záři washingtonského slunce, moc vám děkuji. Několik hodin před zahájením jednání o prodloužení příměří mezi Izraelem a Libanonem ve Washingtonu obvinil libanonský premiér Izrael z válečných zločinů po zabití novinářky při leteckém útoku. Izrael uvádí, že incident prošetřuje.
Výbor na ochranu novinářů označil izraelskou lhostejnost k životům novinářů v regionu za bezprecedentní. Od roku 2023 bylo v celém regionu izraelskou armádou zabito nejméně 264 novinářů. 210 z nich byli palestinští novináři v Gaze. 31 jich bylo zabito při jediném útoku v Jemenu. A v Libanonu bylo zabito nejméně 14 novinářů. Amal Khalilová je nejnovější obětí v rostoucím počtu mrtvých. Pracovala pro Al-Akbar, levicově orientovaný nezávislý deník známý svým pro-hizballáhovským postojem, a byla spolu se svým kolegou terčem útoku při reportáži z izraelské okupační zóny v jižním Libanonu. Na cestě na její dnešní pohřeb se shromáždily tisíce lidí. Byl tam náš zahraniční korespondent Paraic O'Brien.
Reportér: Nestřílejte na zpravodajce. Nevystřelujte raketu do střechy domu, ve kterém uvízl. Dnešní pohřeb Amal Khalilové je příležitostí k zamyšlení nad těmito základními principy, které jsou úmyslně zapomínány. Ona však zapomenuta nebude. Určitě ne tady, ve svém rodném městě. Po celý tento týden Amal a její kolegové reportovali ze své oblasti, části jižního Libanonu, která je nyní pod izraelskou kontrolou. Tématem bylo masové ničení vesnic a domů v této oblasti Izraelci.
Podle jejích kolegů byl včera odpoledne těsně před 15. hodinou konvoj, ve kterém jely i obě novinářky, zasažen izraelským dronem. Dva muži v autě jedoucím před Amalovým vozem byli zabiti. Amal a Zeynab se ukryly v nedalekém domě. Odtud zavolala kolegovi a příteli.
"Mluvili jsme s ní na pohřbu. Kontaktovala jsem Amal v 14:57 a zeptala se, jestli je v pořádku. Odpověděla, že je v pořádku a že bylo zasaženo auto před nimi. V tu chvíli vystoupila z auta a schovala se v třípatrovém domě."
Reportér: Její kolegové upozornili úřady, které spustily zavedený postup, včetně UNIFIL, mise OSN v Libanonu. Upozornili IDF ve snaze uklidnit situaci, aby mohla proběhnout záchranná akce. Záchranáři se snažili dostat na místo, ale bylo jim v tom zabráněno. Na jejich vozidlo se střílelo. IDF popřela, že by se snažila záchranu zastavit.
Nevíme, co se toho odpoledne dělo v domě a kolem něj, ale v 16:30 Izraelci spustili letecký útok na budovu, ve které se novináři nacházeli. Sedm hodin poté bylo nalezeno Amalino tělo. Zeynab byla vážně zraněna a dnes z nemocničního lůžka vyprávěla o té hodině a půl, kterou strávila uvízlá v domě se svou přítelkyní.
"Po celou dobu mě objímala."
Máte nějaké pochybnosti o tom, že Izraelci věděli, kdo to je, věděli, že je v tom domě, a přesto na něj shodili bombu?
"Ne, nemám."
Reportér: Jedním z důvodů, proč si je tak jistá, je to, že Amal a její kolegové nedávno dostali telefonické výhrůžky smrtí z izraelského čísla. Amal pracovala pro noviny Al-Akhbar, které jsou spjaty s hnutím Hizballáh. To není nic neobvyklého. Libanonské mediální prostředí odráží celou politickou situaci v zemi a Amal byla všeobecně oblíbená a respektovaná.
Ale na tom nezáleží. Důležité je toto: podle mezinárodního humanitárního práva se novinářům dostává stejné ochrany jako civilistům. Pokud má daný novinář zvláštní sympatie k určité věci, neznamená to, že mu tato ochrana přestává platit.
A proto libanonský premiér popsal to, co se stalo Amal, jako zjevný válečný zločin.
Za posledních 18 měsíců bylo Izraelci v Gaze, Libanonu a na Západním břehu zabito přes 250 novinářů. Pokud se ve vašem sousedství odehrává nepřetržitý konflikt, místní novináři se stávají válečnými korespondenty, hrdiny ve svých komunitách.
"Bojovala svými slovy a svou kamerou. Chci být jako Amal."
Amal Khalil měla pověst velkorysé mentorky a přítelkyně začínajících novinářů. Mnoho lidí chtělo být jako ona, až vyrostou. Pamatujte si, že se to vše odehrává na pozadí údajného dočasného příměří tady v Libanonu. V následujících hodinách se budou konat rozhovory. Libanonci chtějí, aby bylo toto příměří prodlouženo o další měsíc.
IDF nám v prohlášení ohledně incidentu, při kterém včera Amal zemřela, sdělila, že identifikovala dvě vozidla, která opustila vojenskou základnu používanou Hizballáhem a překročila to, co popisují jako přední obrannou linii v jižním Libanonu. To je okraj okupační zóny, o které mluví.
V prohlášení dále uvedla, že její letectvo následně zasáhlo jedno z vozidel a nedalekou budovu. Prohlášení potvrdilo, že byli zraněni dva novináři. IDF ve svém prohlášení smrt Amala Khalilové neuznala. Musím říct, že jsou asi jediní, kdo to neudělali. A v prohlášení, jak se dalo očekávat, IDF znovu uvedla, že nestřílí na novináře a že podrobnosti incidentu jsou předmětem šetření. Neekejte žádný výsledek.
Moderátor: Paraicu v Bejrútu, moc děkuji za váš příspěvek. No, předtím jsem mluvil s libanonským ministrem Kamalem Shahadim. Zeptal jsem se ho nejprve, zda souhlasí s libanonským premiérem, že zabití Amal Khalilové bylo válečným zločinem.
Premiér mluví jménem staré vlády, když to říká. A ve skutečnosti je bohužel nejnovější oběť jednou ze šesti či sedmi novinářů, kteří byli buď záměrně terčem útoku, nebo byli zabiti kvůli tomu, kde se nacházeli. Izraelská armáda však jistě nebrala v úvahu, že se jedná o novináře, a měla se vyhnout útokům na ně, stejně jako v mnoha případech útočila na sanitky.
A máte nějakou naději, že se těmto obětem a jejich rodinám někdy dostane spravedlnosti?
Spravedlnost začíná především trvalým příměřím a prosazováním diplomatické iniciativy vlády a dosažením konečného urovnání, abychom se vyhnuli jakýmkoli budoucím válkám. Pro mě je to to nejlepší, co můžeme udělat pro oběti a jejich rodiny, ale také pro celou zemi.
A myslíte si, že tato jednání, která se mají znovu zahájit ve Washingtonu, mohou skutečně přinést nějaké trvalé urovnání, pokud u stolu ani není Hizballáh?
Myslím, že toho můžeme dosáhnout s podporou USA, pod záštitou USA a s velkou podporou libanonských ozbrojených sil, protože to je to, co je dnes potřeba, aby vláda mohla prosadit jakékoli příměří na libanonské straně hranice. Takže v odpovědi na vaši otázku: Hizballáh by neměl sedět u stolu. Hizballáh není oficiální stranou. Nezastupuje vládu. Je ve vládě. Má dva ministry z 24 členů vlády. To, jak my jako Libanonci vedeme tato jednání na mezinárodní úrovni, je jedna věc. Jak si zajistíme vnitřní podporu pro provádění jakékoli dohody, které s Izraelci dosáhneme, to je věčná otázka, a myslím, že toho můžeme dosáhnout. Tato vláda přijala správná rozhodnutí, aby považovala jakoukoli vojenskou činnost Hizballáhu za nelegální.
A nakonec se jen ptám, pane ministře, skutečnost, že vaše země stále existuje, je sama o sobě malým zázrakem. Ale necítíte – nebo spíše, jaké to je, jako ministr vlády, kde jste doslova rukojmím mezi Hizballáhem, Íránem, Izraelem a samozřejmě dobrou vůlí Spojených států?
No, dobrá vůle Spojených států nás nestaví do nepříjemné pozice, to musím říct.
Pokud je to tedy nezačne nudit.
No, víte, to je – je možné, že ztratí zájem o mír v Libanonu, ale myslím, že jak libanonské, tak izraelské zájmy jsou pro Spojené státy dost důležité. V USA je obrovská libanonská komunita. Je tam spousta libanonských Američanů, kteří jsou velmi vlivní, a existuje silná libanonská lobby, která podporuje Libanon. Ale co je důležitější, jsme země, která si uvědomuje, že máme 6 000 let historie. Není žádným překvapením, že jsme přežili. Máme historii a máme budoucnost. A vím, že to zní, jako by šance byly proti nám, ale naší jedinou možností jsou jednání. Jiné země to udělaly. Uspěly. Tentokrát to uděláme my. Přicházíme k tomu o desetiletí pozdě, ale uděláme to.
589
Diskuse