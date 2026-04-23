Trump opět kapituloval před realitou
23. 4. 2026
čas čtení 3 minuty
K tomuto závěru jsem došel z několika důvodů:
Za prvé, obnovená vojenská akce ze strany USA pravděpodobně přinese nevýrazné výsledky. Dosažení smysluplných cílů by vyžadovalo obrovské dodatečné nasazení amerických zdrojů a další obrovské závazky vůči Izraeli, které by dalece přesahovaly to, co již bylo přislíbeno, a které navíc Washington nemá k dispozici. I tak není úspěch zdaleka zaručen.
Za druhé, Washington a Teherán mají v klíčových otázkách příliš odlišné postoje na to, aby vyjednali trvalou dohodu, a jak dokazuje Trumpovo trvale nevyzpytatelné chování, není schopen udržet ani neformální dohody s jakoukoli věrohodností. Klíčoví členové jeho týmu jsou na tom podobně.
Neomezené příměří bez jakékoli dohody je skutečně to, co nyní máme.
Při bližším zvážení je však současné uspořádání z několika důvodů dlouhodobě neudržitelné:
Za prvé, nijak smysluplně neřeší žádnou z klíčových otázek ani pro Írán, ani pro Spojené státy. Vzhledem k íránské kontrole Hormuzského průlivu a pokračující blokádě íránského pobřeží ze strany USA zůstávají vyhlídky na obnovení konfrontace a eskalace velmi reálné a budou se každým dnem zvyšovat. Zejména pokud ve volebním roce nahradí cenové šoky šoky v dodávkách, nebo pokud USA provedou další útoky na íránskou námořní dopravu a plavidla amerického námořnictva se dostanou pod íránskou palbu.
Za druhé, pouhá absence nepřátelských akcí nestačí pro pojistitele námořní přepravy. K tomu, aby se vývoz energie přes Hormuzský průliv vrátil na smysluplnou úroveň, je zapotřebí mnohem větší důvěry. Totéž lze říci o rekonstrukci, obchodu a investicích.
Za třetí, absence formální dohody je otevřenou výzvou pro Izrael, aby sabotoval příměří a vyvolal obnovení války v plném rozsahu. Libanon by byl zřejmým dějištěm této konfrontace, kde by Izrael prováděl provokace nebo zvěrstva s cílem vyprovokovat íránskou reakci.
Současný vývoj směřuje tedy k jedné ze dvou možností: rámcové dohodě, která formalizuje příměří a vytvoří čas a prostor pro seriózní jednání mezi USA a Íránem, nebo k obnovení eskalace v poměrně krátkém časovém horizontu.
Zatímco první možnost by zřejmě sloužila zájmům jak USA, tak Íránu (a pravděpodobně více zájmům USA než Íránu), současné vedení ve Washingtonu prokázalo, že není schopno jednat soudržně.
Obnovená eskalace v příštích několika týdnech se proto jeví jako pravděpodobnější výsledek.
