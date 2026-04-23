Krize na Blízkém východě: USA a Írán uvízly v patové situaci ohledně blokády
23. 4. 2026
čas čtení 8 minut
Při izraelských útocích v jižním Libanonu zahynula libanonská novinářka Amal Khalilová a byl zraněn fotograf, který ji doprovázel, uvedli vysoký libanonský vojenský představitel a Khalilové zaměstnavatel. Smrt 43leté Khalilové zvýšila počet obětí ve středu na pět – byl to nejkrvavější den od vyhlášení desetidenního příměří mezi Izraelem a Hizballáhem 16. dubna. Libanonský premiér Nawaf Salam uvedl, že izraelské útoky na novináře a bránění humanitární pomoci představují válečné zločiny. Izraelská armáda dříve popřela, že by bránila záchranným týmům v přístupu do oblasti.
Dva Palestinci, včetně 14letého školáka, byli zabiti na okupovaném Západním břehu poté, co izraelští osadníci zahájili palbu poblíž školy uprostřed sílících útoků na vzdělávací zařízení v tomto území, uvedli svědci a místní úředníci.
Pentagon včera nečekaně oznámil, že ministr námořnictva USA John Phelan opouští svůj post. Nebyl uveden žádný důvod pro nečekaný odchod nejvyššího civilního představitele námořnictva, který jen den před tímto oznámením promluvil k velkému davu námořníků a odborníků z oboru na výroční konferenci námořnictva ve Washingtonu.
Lidé obeznámení s poměry v Pentagonu sdělili deníku Guardian, že Phelan byl propuštěn. Phelan měl stále napjatější vztahy s ministrem obrany USA Petem Hegsethem a dalšími vysokými úředníky.
Phelanův odchod je nejnovějším z řady personálních změn ve vrcholném vedení Pentagonu a přichází jen několik týdnů poté, co Hegseth propustil nejvyššího důstojníka armády, generála Randyho George.
Phelan odchází právě v době, kdy americké námořnictvo uvalilo blokádu na íránské přístavy a zaměřuje se na lodě spojené s Teheránem po celém světě během křehkého příměří ve válce s Íránem.
„Nemožné“ znovu otevřít Hormuzský průliv kvůli „flagrantnímu“ porušování příměří, tvrdí Írán
Íránské revoluční gardy zadržely v Hormuzském průlivu dvě plavidla za to, co označily za porušení námořních předpisů, a eskortovaly je k íránským břehům, uvádějí přepravní společnosti a íránská polooficiální agentura Tasnim. Středeční akce byla prvním zadržením lodí Íránem od začátku války koncem února.
Donald Trump dříve oznámil, že USA prodlouží příměří s Íránem, dokud vedoucí představitelé této země nepředloží „jednotný návrh“ k vyjednávacím pozicím USA uprostřed „vážně rozdělené“ vlády v Teheránu. Dříve pohrozil obnovením bombardování.
Trump je„spokojen“ s námořní blokádou íránských přístavů ze strany USA a „chápe, že Írán je ve velmi slabé pozici“, uvedla tisková mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová. Americký prezident nestanovil Íránu lhůtu pro předložení mírového návrhu, dodala.
Íránští představitelé uvedli, že s žádným prodloužením příměří nesouhlasili, a kritizovali Trumpovo rozhodnutí zachovat námořní blokádu USA. Hlavní íránský vyjednavač Mohammad Bagher Ghalibaf řekl, že úplné příměří dává smysl pouze v případě, že bude blokáda zrušena.
Stav dvoutýdenního příměří – jehož platnost měla vypršet na začátku tohoto týdne – zůstal nejasný a nic nenasvědčovalo tomu, že by se mírové rozhovory měly obnovit.
Pentagon uvedl, že americký ministr námořnictva John Phelan opustí svůj post „s okamžitou platností“, aniž by poskytl vysvětlení pro jeho náhlý odchod uprostřed námořní blokády.
Válka USA a Izraele proti Íránu „začíná oslabovat Evropu“, řekl turecký prezident Recep Tayyip Erdoğan svému německému protějšku.
Libanon údajně plánuje požádat o měsíční prodloužení brzy vypršícího příměří s Izraelem při novém kole jednání mezi oběma zeměmi, které se uskuteční ve čtvrtek ve Washingtonu.
Írán popravil muže odsouzeného za napojení na exilovou opoziční skupinu Mujahideen-e-Khalq a na izraelskou zpravodajskou službu, uvedla ve čtvrtek soudní zpravodajská agentura Mizan.
Ceny ropy ve čtvrtek vyskočily o 4 % poté, co Írán slíbil, že navzdory prodloužení příměří neotevře Hormuzský průliv uprostřed námořní blokády USA. Referenční americký ropný kontrakt West Texas Intermediate (WTI) vzrostl o 4,06 % na 96,73 USD za barel, zatímco mezinárodní ropný benchmark Brent North Sea crude stoupl o 3,62 % na 105,63 USD. Oba se o několik minut později opět snížily.
Izraelské obranné síly (IDF) uvedly, že jejich jednotky zajaly v jižním Libanonu člena jednotky Radwan hnutí Hizballáh, nejelitnější jednotky této proíránské ozbrojené skupiny.
IDF tvrdí, že bojovník Hizballáhu plánoval útok na izraelské jednotky, než se včera vzdal a byl zadržen.
Izraelská armáda uvedla, že bude pokračovat v operacích v takzvané „přední obranné linii“ (nebo „žluté linii“), což je oblast hluboko v jižním Libanonu podél hranice s Izraelem.
Desetidenní příměří, které začalo v pátek, do značné míry zastavilo válku mezi Izraelem a Hizballáhem, která si podle libanonských zdravotnických úředníků od 2. března vyžádala více než 2 400 mrtvých a přes 7 500 zraněných.
Izraelské ministerstvo obrany uvedlo, že nakoupilo leteckou munici v hodnotě 200 milionů dolarů od výrobce zbraní Elbit Systems.
Ministerstvo uvedlo, že dohoda o dodávkách raket a dalšího zbraní pro útoky a zachycování cílů je součástí „zlepšování připravenosti na okamžité bojové scénáře a přípravy na desetiletí silné obrany“.
V lednu byla mezi ministerstvem a společností Elbit podepsána podobná dohoda o letecké munici v hodnotě 183 milionů dolarů.
EU potřebuje plán na pomoc členským státům pod útokem, říká kyperský prezident
Lídři EU, kteří se ve čtvrtek scházejí na Kypru, musí začít připravovat plán, jak postupovat v případě, že členský stát čelící útoku požádá o pomoc partnery v rámci bloku, uvedl kyperský prezident.
Nikos Christodoulides uvedl, že lídři EU budou diskutovat o „konkretizaci“ článku 42.7 smluv o EU, který zavazuje všech 27 členských států k vzájemné pomoci v takových krizových situacích.
„Máme článek 42.7 a nevíme, co se stane, pokud členský stát tento článek uplatní,“ řekl agentuře Associated Press před summitem EU a Blízkého východu, který pořádá koncem tohoto týdne a který se podle očekávání zaměří na válku v Íránu a její dopady.
Tato otázka rezonuje zejména u Christodoulidese, který minulý měsíc požádal o pomoc ostatní země EU, když na začátku války na Blízkém východě zasáhl dron Shahed britskou leteckou základnu RAF Akrotiri na jihu Kypru. Kyperské úřady uvedly, že dron byl vypuštěn z Libanonu.
Řecko, Francie, Španělsko, Nizozemsko a Portugalsko vyslaly lodě vybavené prostředky proti dronům, aby pomohly bránit ostrov.
Britský ministr obrany John Healey hovoří s pilotem na letecké základně RAF Akrotiri 5. března poté, co se základna stala terčem íránských dronů
Christodoulides uvedl, že je potěšen tím, že ostatní lídři EU nyní „chápou význam“ sblížení bloku s Blízkým východem prostřednictvím iniciativ, jako je Středomořský pakt, který realizuje konkrétní projekty v celé řadě oblastí, včetně zdravotnictví, vzdělávání a energetiky v zemích Blízkého východu.
Na neformálním summitu lídrů EU, který se koná koncem tohoto týdne, se zúčastní představitelé Egypta, Libanonu, Sýrie a Jordánska, což poskytne příležitost „nejen k výměně názorů, ale také k tomu, abychom viděli v praxi, jak posilujeme naši spolupráci na strategické úrovni“, uvedl Christodoulides.
