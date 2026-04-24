„Škoda je napáchána“: globální ropná krize navždy změnila odvětví fosilních paliv, upozorňuje šéf Mezinárodní energetické agentury
24. 4. 2026
„Změní se jejich vnímání rizika a spolehlivosti. Vlády přehodnotí své energetické strategie. Dojde k významnému posílení obnovitelných zdrojů a jaderné energie a k dalšímu posunu směrem k více elektrifikované budoucnosti,“ řekl. „A to zasáhne hlavní trhy s ropou.“
Birol uvedl, že z krize není návratu: „Váza je rozbitá, škoda je napáchána – bude velmi obtížné dát kousky zpět dohromady. To bude mít v následujících letech trvalé důsledky pro globální energetické trhy.“
V rozsáhlém rozhovoru Birol uvedl, že výrazně změněný výhled do budoucna přináší rozšířené příležitosti pro obnovitelné zdroje energie, ale také nebezpečí, která by mohla zmařit pokrok v oblasti klimatu. Jako dlouholetý šéf globální energetické organizace je jedním z nejvlivnějších hlasů pro vlády po celém světě.
Birol také řekl:
Trvale vysoké ceny fosilních paliv by mohly rozvojové země svádět k tomu, aby se obrátily k uhlí, ale solární energie je vůči uhlí cenově konkurenceschopná a roste rychleji.
Obnovitelné zdroje energie nabízejí alternativu, které se nemusí litovat, a pravděpodobně dojde také k nárůstu jaderné energie. Výstavba obnovitelných zdrojů je možnost, „o které jsem nikdy neslyšel, že by ji někdo litoval“, řekl. „Nevidím žádné nevýhody obnovitelných zdrojů energie.“
Dopady na odvětví hnojiv, potravin, helia, softwaru a další by přetrvávaly i v případě, že by se Hormuzský průliv znovu otevřel.
Odborníci a aktivisté uvedli, že by se názory šéfa IEA měly brát v úvahu. Ed Matthew, britský ředitel think-tanku E3G, řekl: „Birol pouze odráží to, co vidí každý rozumný a nezávislý energetický analytik.
Dodal: „Jedinou účinnou cestou k energetické a ekonomické bezpečnosti je čistá energie z vlastních zdrojů. Všechny politické strany by se nyní měly sjednotit kolem tohoto poslání. To, že tak neučinily, vám hodně napoví o tom, čí zájmy ve skutečnosti zastupují.“
