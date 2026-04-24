Nizozemská rozvědka oznámila, že Rusko připravuje operaci na rozdělení NATO
24. 4. 2026
čas čtení
2 minuty
Rusko "dělá konkrétní přípravy" na střet s NATO a po skončení války proti Ukrajině bude trvat jen rok, než se nahromadí dostatek sil pro "regionální konflikt" s aliancí.
To je uvedeno ve zprávě Vojenské zpravodajské a bezpečnostní služby Nizozemska (MIVD) za rok 2025. Podle ministerstva nebude cílem ruského útoku vojenská porážka NATO, ale "politické rozdělení prostřednictvím omezených územních zisků". Zpravodajství nevylučuje, že Moskva k dosažení tohoto výsledku použije jaderné vydírání.
MIVD považuje válku na Ukrajině, která je nyní v pátém roce, za "součást dlouhodobé ambice Ruska zásadně změnit bezpečnostní architekturu Evropy a mezinárodní právní řád". Zpráva uvádí, že předchozí odstrašující mechanismy, včetně jasného bipolárního rozdělení světa, kontroly zbrojení a komunikačních kanálů, byly znatelně oslabeny. Zvláštní pozornost je věnována technologickému faktoru: rozvoji umělé inteligence, kvantovému computingu a biotechnologiím. Podle zpravodajských informací Rusko již aktivně využívá tyto nástroje v operacích k vyvíjení tlaku na jiné země, aby zasévalo strach, ovlivňovalo rozhodování a vytvářelo příznivé podmínky pro vypuknutí nepřátelství.
"V důsledku toho hrozí reálné riziko nechtěné a tedy obtížně kontrolovatelné eskalace. Nepředvídatelný směr současné americké bezpečnostní politiky může také ovlivnit analýzu poměru nákladů a přínosů pro Rusko," uzavírá nizozemská rozvědka. Evropa již začala připravovat plán využití vojenských struktur NATO k sebeobraně v případě stažení USA z aliance, což americký prezident Donald Trump opakovaně vyhrožoval.
Dříve uvedli lídři a vojenská velitelství více než 10 evropských zemí i generální tajemník NATO, že Rusko bude připraveno zaútočit na alianci do roku 2029. V poslední době se však odhady změnily. Nyní se zdá stále pravděpodobnější, že vojenská operace bude provedena mnohem dříve, než bude Evropa, která zvyšuje své investice do obrany, připravena se bránit.
Kreml už vede hybridní válku v Evropě, vede dezinformační kampaně a verbuje agenty k provádění sabotáže. Současně se připravuje na ozbrojený střet s NATO, modernizuje vojenské základny a železnice v blízkosti zemí východního křídla aliance. Šéf německé rozvědky BND varoval před rizikem ruských provokací v baltských zemích podle krymského scénáře.
Dne 14. dubna schválila Státní duma zákon, který umožňuje prezidentu Vladimiru Putinovi vyslat vojáky do jiných zemí na ochranu ruských občanů, kteří jsou v nich zatčeni nebo stíháni soudními rozhodnutími. Zákonodárci učinili podobná rozhodnutí před invazí do Gruzie v roce 2008, na Krym v roce 2014 a před začátkem plnohodnotné války s Ukrajinou v roce 2022.
Zdroj v nizozemštině: ZDE
Diskuse