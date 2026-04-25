Stíhačky RAF Typhoon byly vyslány v reakci na hrozbu ruských dronů v blízkosti vzdušného prostoru NATO
25. 4. 2026
Stíhačky vzlétly ze základen v Rumunsku, ale nestřílely, protože potenciální cíle zůstaly v ukrajinském vzdušném prostoru
Dvě stíhačky RAF Typhoon byly vyslány z rumunské letecké základny, aby zasáhly proti ruským dronům v blízkosti vzdušného prostoru NATO, ačkoli nakonec nestřílely.
Britské zdroje z oblasti obrany uvedly, že stíhačky nevstoupily do ukrajinského vzdušného prostoru, což je v rozporu se zprávami, že tam RAF sestřelila ruské drony, což by představovalo významné eskalování nepřátelských akcí mezi západní aliancí a Moskvou.
Rumunští představitelé oznámili, že letouny Typhoon vzlétly v sobotu ve 2:00 ráno v reakci na hrozbu dronů, navázaly radarový kontakt s cíli a měly povolení zasáhnout v případě nutnosti.
Sestřelení ruských dronů na území Ukrajiny by mělo velký význam, protože tato země není členem NATO a Západ se důsledně zdržuje hlídkování nad jejím vzdušným prostorem, aby se vyhnul přímé konfrontaci s Ruskem.
Letouny Typhoon jsou dislokovány v Rumunsku v rámci rotující mnohonárodní letecké mise NATO, jejímž cílem je chránit východoevropské země před vpády ruských dronů, které by mohly přerůst z války na Ukrajině.
Letouny RAF Eurofighter Typhoon operovaly výhradně v rumunském vzdušném prostoru v souladu s národními a spojeneckými pravidly nasazení, uvedli úředníci, a během mise v žádném okamžiku nevstoupily do ukrajinského vzdušného prostoru.
Mluvčí rumunského ministerstva obrany uvedl, že piloti měli povolení zasáhnout proti dronům, pokud by narušily rumunský vzdušný prostor, což se však nestalo. Mise zůstala v režimu sledování, odstrašování a připravenosti zasáhnout v případě potřeby.
Mluvčí řekl: „Pozemní radarové systémy sledovaly několik vzdušných cílů přibližujících se k oblasti poblíž Reni [na Ukrajině], kde byly následně hlášeny výbuchy.
„Poté byl kontakt s drony ztracen. O půl hodiny později nahlásili obyvatelé Galați [v Rumunsku] prostřednictvím jednotné tísňové linky 112 pád objektu v oblasti na okraji města.
„Spojenecká letadla si zachovala obranný postoj, čímž přispěla k lepšímu přehledu o situaci a ochraně vzdušného prostoru NATO.“
