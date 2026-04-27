Italská premiérka odmítá pozvání Putina na summit G20
27. 4. 2026
Řekla to v pátek během rozhovoru s novináři na Kypru, když odpovídala na otázku ohledně možného pozvání ruského prezidenta na summit G20 v Miami. Ve čtvrtek prezident Donald Trump uvedl, že Putina na kongres nepozval, ale věří, že by mohl být "velmi užitečný".
"Věřím, že právě teď je ten okamžik, kdy bychom měli požadovat kroky od Putina, a ne se sami nutit jít mu vstříc. Protože my i Američané, zejména v posledních měsících, jsme podnikli několik kroků směrem k Rusku, ale na druhé straně jsme to neviděli. Myslím, že nastal čas to požadovat," řekla Meloni ve svém prohlášení pro Il Messaggero. Summit G20, který zahrnuje největší ekonomiky světa, se bude konat v prosinci v Trumpově golfovém klubu Doral. Zdroje z The Washington Post uvedly, že americký prezident plánuje pozvat Putina.
Ve čtvrtek ruský náměstek ministra zahraničí Alexandr Pankin uvedl, že Putin byl již pozván na summit G20. "Je pozvánka k účasti na nejvyšší úrovni, ale budeme se dívat blíže k datu. Bůh ví, co se stane předtím," řekl. Podle mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova "Putin může jet do Miami jako člen země G20, nemusí jet, může jet jiný ruský zástupce".
Meloni je považována za jednoho z evropských lídrů nejbližšího Trumpovi. Během konfliktu prezidenta s papežem Lvem XIV. však podporovala papeže, což vyvolalo kritiku ze strany šéfa Bílého domu. Minulý týden ruský propagandista Vladimir Solovjov Meloni urážel kvůli jejímu postoji k podpoře Ukrajiny, po čemž byl ruský velvyslanec v Itálii Alexej Paramonov předvolán na ministerstvo zahraničních věcí republiky, aby převzal protest kvůli "extrémně vážným a urážlivým" výrokům televizního moderátora.
Zdroj v italštině: ZDE
