Zase o jízdních kolech

27. 4. 2026

čas čtení 4 minuty
Včera jsem se docela vytočila, píše Jasna Flamiková
🚗 Ve skupině Královo Pole někdo popsal, jak v Technologickém parku stálo auto na cyklopruhu a když chtěl na kole toto auto objet, málem ho smetl řidič, který jel v protisměru (viz foto).
🤯 A proč jsem se vytočila?
Protože nejvíc lajků měly komentáře o tom, že jde o udavačství, bonzáctví a podobně.
⚠️ Tady někdo málem srazil člověka na kole, protože jiní svým autem způsobili nebezpečnou situaci - a lidi řeší to, že někdo chtěl volat nebo volal městskou policii.

🙏 Prosím vás… pravidla máme proto, abychom v tomhle městě pokud možno všichni přežili.
🌍 Státy ve Skandinávii a jinde se dnes hlásí k vizi nula – tedy k tomu, aby na silnicích bylo pokud možno nula mrtvých. A jsou města, která se tomu už velmi přiblížila, některá toho dokonce v některém roce dosáhla.
📉 My jako Brno dlouhodobě patříme mezi nejnebezpečnější města v republice. Dlouhé roky jsme drželi „slavně“ poslední příčku mezi krajskými městy. Letos jsme se posunuli … na předposlední místo.
🤷‍♀️ A pak se divíme, že někdo vyžaduje dodržování pravidel.
🚴‍♀️ Sama vím, jaké to je jet po cyklopruhu na Lidické nebo na Kounicové, když tam někdo stojí s autem. Musíte se z pravého pruhu zařadit mezi rychle jedoucí auta vlevo. A ta auta s vámi nepočítají. I když naznačíte rukou odbočení doleva, stejně se musíte spolehnout na to, že si vás řidiči všimnou a pustí vás. Takový trochu vabank.
🥹 Málokde se cítím tak ohrožená.
🙏 Tak prosím - uvědomme si, že ta pravidla jsou tady proto, abychom se všichni ve zdraví vrátili domů.
Aby i řidiči nemuseli nést následky, které by jim změnily život. Protože srazit člověka … to není něco, co by vám život zjednodušilo.
➕ A ještě jedna věc.
💬 V té diskuzi jsem psala, že vyspělé města a státy podporují cyklodopravu, protože je to levnější a POMÁHÁ TO SNIŽOVAT ZÁCPY. Lidé na kolech zaberou méně místa na silnicích, než v autech.
A někdo mi napsal: „Uveďte nějaký příklad evropského města. A vynechte Břeclav.“
🙂 Popravdě nevím, zda to ten člověk myslel vážně, protože kamkoliv jedu to vidím, včetně Polska nebo Slovinska. Až se pak za nás stydím.
Tak jsem s pomocí GTP připravila malý přehled, jak města a státy podporují cyklodopravu a jaké to nese výsledky. A dodám, že jízda na kole je zdravá, posiluje odolnost a zdraví vašeho těla a šetří obrovské výdaje ve zdravotnictví.
🌍 Kde cyklodoprava funguje (a proč):
🇩🇰 Kodaň
👉 systematická výstavba chráněných cyklostezek, „zelené vlny“ pro kola
📈 podíl cyklistiky vzrostl z cca 35 % na ~49 % cest do práce za 10 let �
Visit Copenhagen
🚴 dnes více než 60 % lidí jezdí do práce na kole �
Bicycle NSW
🇳🇱 Amsterdam
👉 dlouhodobé omezení aut + priorita cyklistů + infrastruktura
📈 cca 38 % všech cest na kole �
Wikipedie
🚴 v centru až kolem 60 % cest �
ArcGIS StoryMaps
🇳🇱 Utrecht
👉 největší parkoviště pro kola na světě + propojená síť tras
📈 téměř 30–50 % všech cest na kole �
POLIS Network
🇫🇷 Paříž
👉 stovky km nových cyklopruhů + omezení aut v centru
📈 +166 % cyklistů v posledních letech �
ECF
📈 podíl vzrostl z cca 5 % na 11 % během 5 let �
POLIS Network
🇪🇸 Sevilla
👉 rychlá výstavba sítě cyklostezek (během pár let)
📈 nárůst cyklistiky více než 10×
🇪🇸 Barcelona
👉 „superbloky“ – méně aut, více prostoru pro lidi
📈 výrazný nárůst cyklistů po zavedení opatření
🇧🇪 Brusel
👉 dočasné covid cyklopruhy → trvalé řešení
📈 +64 % cyklistů mezi 2019–2022
🇬🇧 Londýn
👉 cyklodálnice + mýtné za vjezd do centra + sdílená kola
📈 +50 % cyklistů během 2 let v centru �
Reuters
📈 +200 % od roku 2000 (dlouhodobě)
🇩🇪 Berlín
👉 „pop-up“ cyklopruhy + plán tisíců km tras
📈 nárůst cyklistiky o desítky procent
🇩🇪 Mnichov
👉 investice do infrastruktury + kampaně
📈 stabilní růst, dnes cca 18 % dopravy na kole
🇫🇮 Helsinky
👉 dlouhodobá strategie bezpečnosti + oddělené trasy
📈 cílem 20 % všech cest na kole
🚦 součást strategie „Vision Zero“ (nulová úmrtnost)
🇳🇴 Oslo
👉 odstranění parkování aut z centra
📉 téměř nulová úmrtí v dopravě
📈 výrazný nárůst cyklistů po omezení aut
🇸🇪 Stockholm
👉 zimní údržba cyklostezek + bezpečnost
📈 +70 % cyklistiky od 90. let
🇨🇦 Montreal
👉 rozsáhlá síť chráněných cyklotras
📈 +40 % cyklistů v posledních letech
🇺🇸 New York City
👉 stovky km cyklostezek + sdílená kola
📈 +250 % cyklistiky od roku 2000
👉 Tam, kde se staví bezpečné cyklostezky a omezí auta, lidé začnou jezdit na kole.
👉 Nárůsty nejsou malé – často desítky až stovky procent.
👉 A vedlejší efekt? Méně nehod, méně kolon, zdravější ovzduší, lepší a kvalitnější život ve městě.
Tohle není názor, to jsou data.

0
Vytisknout
195

Diskuse

Obsah vydání | 27. 4. 2026