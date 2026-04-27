Zase o jízdních kolech
27. 4. 2026
čas čtení 4 minuty
Včera jsem se docela vytočila, píše Jasna Flamiková
Ve skupině Královo Pole někdo popsal, jak v Technologickém parku stálo auto na cyklopruhu a když chtěl na kole toto auto objet, málem ho smetl řidič, který jel v protisměru (viz foto).
A proč jsem se vytočila?
Protože nejvíc lajků měly komentáře o tom, že jde o udavačství, bonzáctví a podobně.
Tady někdo málem srazil člověka na kole, protože jiní svým autem způsobili nebezpečnou situaci - a lidi řeší to, že někdo chtěl volat nebo volal městskou policii.
Prosím vás… pravidla máme proto, abychom v tomhle městě pokud možno všichni přežili.
Státy ve Skandinávii a jinde se dnes hlásí k vizi nula – tedy k tomu, aby na silnicích bylo pokud možno nula mrtvých. A jsou města, která se tomu už velmi přiblížila, některá toho dokonce v některém roce dosáhla.
My jako Brno dlouhodobě patříme mezi nejnebezpečnější města v republice. Dlouhé roky jsme drželi „slavně“ poslední příčku mezi krajskými městy. Letos jsme se posunuli … na předposlední místo.
A pak se divíme, že někdo vyžaduje dodržování pravidel.
Sama vím, jaké to je jet po cyklopruhu na Lidické nebo na Kounicové, když tam někdo stojí s autem. Musíte se z pravého pruhu zařadit mezi rychle jedoucí auta vlevo. A ta auta s vámi nepočítají. I když naznačíte rukou odbočení doleva, stejně se musíte spolehnout na to, že si vás řidiči všimnou a pustí vás. Takový trochu vabank.
Málokde se cítím tak ohrožená.
Tak prosím - uvědomme si, že ta pravidla jsou tady proto, abychom se všichni ve zdraví vrátili domů.
Aby i řidiči nemuseli nést následky, které by jim změnily život. Protože srazit člověka … to není něco, co by vám život zjednodušilo.
A ještě jedna věc.
V té diskuzi jsem psala, že vyspělé města a státy podporují cyklodopravu, protože je to levnější a POMÁHÁ TO SNIŽOVAT ZÁCPY. Lidé na kolech zaberou méně místa na silnicích, než v autech.
A někdo mi napsal: „Uveďte nějaký příklad evropského města. A vynechte Břeclav.“
Popravdě nevím, zda to ten člověk myslel vážně, protože kamkoliv jedu to vidím, včetně Polska nebo Slovinska. Až se pak za nás stydím.
Tak jsem s pomocí GTP připravila malý přehled, jak města a státy podporují cyklodopravu a jaké to nese výsledky. A dodám, že jízda na kole je zdravá, posiluje odolnost a zdraví vašeho těla a šetří obrovské výdaje ve zdravotnictví.
Kde cyklodoprava funguje (a proč):
Kodaň
systematická výstavba chráněných cyklostezek, „zelené vlny“ pro kola
podíl cyklistiky vzrostl z cca 35 % na ~49 % cest do práce za 10 let �
Visit Copenhagen
dnes více než 60 % lidí jezdí do práce na kole �
Bicycle NSW
Amsterdam
dlouhodobé omezení aut + priorita cyklistů + infrastruktura
cca 38 % všech cest na kole �
Wikipedie
v centru až kolem 60 % cest �
ArcGIS StoryMaps
Utrecht
největší parkoviště pro kola na světě + propojená síť tras
téměř 30–50 % všech cest na kole �
POLIS Network
Paříž
stovky km nových cyklopruhů + omezení aut v centru
+166 % cyklistů v posledních letech �
ECF
podíl vzrostl z cca 5 % na 11 % během 5 let �
POLIS Network
Sevilla
rychlá výstavba sítě cyklostezek (během pár let)
nárůst cyklistiky více než 10×
Barcelona
„superbloky“ – méně aut, více prostoru pro lidi
výrazný nárůst cyklistů po zavedení opatření
Brusel
dočasné covid cyklopruhy → trvalé řešení
+64 % cyklistů mezi 2019–2022
Londýn
cyklodálnice + mýtné za vjezd do centra + sdílená kola
+50 % cyklistů během 2 let v centru �
Reuters
+200 % od roku 2000 (dlouhodobě)
Berlín
„pop-up“ cyklopruhy + plán tisíců km tras
nárůst cyklistiky o desítky procent
Mnichov
investice do infrastruktury + kampaně
stabilní růst, dnes cca 18 % dopravy na kole
Helsinky
dlouhodobá strategie bezpečnosti + oddělené trasy
cílem 20 % všech cest na kole
součást strategie „Vision Zero“ (nulová úmrtnost)
Oslo
odstranění parkování aut z centra
téměř nulová úmrtí v dopravě
výrazný nárůst cyklistů po omezení aut
Stockholm
zimní údržba cyklostezek + bezpečnost
+70 % cyklistiky od 90. let
Montreal
rozsáhlá síť chráněných cyklotras
+40 % cyklistů v posledních letech
New York City
stovky km cyklostezek + sdílená kola
+250 % cyklistiky od roku 2000
Tam, kde se staví bezpečné cyklostezky a omezí auta, lidé začnou jezdit na kole.
Nárůsty nejsou malé – často desítky až stovky procent.
A vedlejší efekt? Méně nehod, méně kolon, zdravější ovzduší, lepší a kvalitnější život ve městě.
Tohle není názor, to jsou data.
