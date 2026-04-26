Střelba na večeři korespondentů Bílého domu
26. 4. 2026
Podezřelý zadržen poté, co byl Trump evakuován při střelbě na večeři korespondentů Bílého domu
Americký prezident a první dáma vyvázli bez zranění a podezřelý čelí dvěma obviněním z trestných činů souvisejících se zbraněmi a z napadení
Donald a Melania Trumpovi byli v sobotu večer evakuováni z večeře korespondentů Bílého domu poté, co byla akce přerušena střelbou.
Podle FBI byl zadržen podezřelý poté, co byla každoroční slavnostní večeře na počest novinářů z Bílého domu v sále hotelu Washington Hilton náhle přerušena zmatkem a chaosem. Novináři se schovali pod stoly, zatímco úřady vyvedly prezidenta a členy jeho kabinetu z místnosti.
Prezident a jeho manželka vyvázli bez zranění a později se objevili na tiskové konferenci v Bílém domě.
Muriel Bowserová, starostka Washingtonu DC, uvedla, že střelec se vrhl na agenty Tajné služby v hale hotelu. Není důvod se domnívat, že by do incidentu byl zapojen někdo další, řekla.
Podezřelý je ve vazbě a je „vyšetřován“ v místní nemocnici, ačkoli se nezdálo, že by byl zasažen střelbou. Byl identifikován jako Cole Tomas Allen (31) z Torrance v Kalifornii, informuje agentura Associated Press s odvoláním na dva představitele orgánů činných v trestním řízení.
Jeffrey Carroll, policejní náčelník ve Washingtonu, uvedl, že vyšetřovatelé se domnívají, že podezřelý skutečně vystřelil a byl ozbrojen brokovnicí, pistolí a několika noži. Dále uvedl, že podezřelý byl pravděpodobně hostem hotelu. Motiv útoku zatím nebyl zjištěn, uvedli úředníci.
Jeanine Pirro, americká prokurátorka pro District of Columbia, uvedla, že obžalovaný čelí dvěma obviněním z trestných činů souvisejících se zbraněmi a z napadení a v pondělí bude předveden před soud. Očekává, že budou následovat další obvinění.
Na tiskové konferenci v Bílém domě v sobotu večer Trump pochválil tajnou službu a uvedl, že jeden agent byl zasažen kulkou, kterou zastavila neprůstřelná vesta. K násilí došlo „docela daleko“, řekl.
„Bylo to velmi nečekané, ale tajná služba a policie zareagovaly neuvěřitelně rychle, a to na akci věnované svobodě projevu, která měla sblížit členy obou stran s novináři,“ řekl. „ A v jistém smyslu se to podařilo, protože se všichni sjednotili. Viděl jsem sál, který byl naprosto jednotný.
Také popsal Washington Hilton jako „ne zrovna bezpečnou budovu“ a obhajoval výhody výstavby tanečního sálu v Bílém domě. „Proto musíme mít všechny atributy toho, co plánujeme v Bílém domě. Je to vlastně větší místnost a je mnohem bezpečnější.“
Weijia Jang, předsedkyně večeře korespondentů Bílého domu, v sobotu večer v sále oznámila, že prezident chce večeři přesunout na příštích 30 dní.
„Díky bohu, že jsou všichni v bezpečí, a děkuji, že jste se dnes večer sešli,“ řekla. „Uděláme to znovu.“
Hosté právě začali večeřet, když v zadní části sálu vypukl rozruch. Lidé začali křičet: „K zemi, k zemi!“ Bezpečnostní agenti vtrhli na pódium a evakuovali Trumpa a Melanii, zatímco ostatní stáli na stráži s namířenými puškami. Bezpečnostní agenti srazili členy kabinetu na zem a později je jednoho po druhém evakuovali. Atmosféra byla napjatá, zatímco novináři čekali na informace o tom, co se stalo a co mají dělat dál. Lidé uváděli, že čekali pod svými stoly na pokyny bezpečnostního personálu.
Wolf Blitzer z CNN uvedl, že na akci viděl někoho se zbraní.
„Viděl jsem střelce na zemi poté, co začal střílet,“ řekl. „Policisté ho srazili k zemi.“
Jamie Raskin, demokratický kongresman z Marylandu, který se večeře účastnil, uvedl, že střelce neviděl, ale „myslím, že mě agent tajné služby srazil na zem a na další lidi a lidé křičeli a ječeli“.
„Slyšel jsem nějaké hlasité zvuky, ale nevím, jestli to byla reakce lidí, nebo jestli to bylo něco venku, bylo těžké to poznat, ale lidé velmi rychle říkali, že to byl výstřel, že to byla střelba,“ dodal. „Lidé byli vyděšení; teď se zdá, že jsou uklidnění.“
Kerry Kennedyová, právnička a aktivistka za lidská práva, uvedla v příspěvku, že jí Raskin z pod stolu šeptal: „Jsi v pořádku, jsi v pořádku, jsi v pořádku.“
Mike Johnson, předseda Sněmovny reprezentantů, uvedl na X, že on a jeho manželka byli na večeři a jsou „vděční, že nebyli zraněni žádní nevinní lidé a že jsou nyní všichni v bezpečí“.
Reportéři přítomní v sále uvedli, že zpočátku panovaly nejednoznačné informace o tom, zda by novináři a hosté měli zůstat v sále. Celý sál se vyprázdnil, když bylo lidem sděleno, že akce nebudge pokračovat, a z pódia byla odstraněna prezidentská pečeť.
Nad hotelem kroužily vrtulníky.
Letošní večeře byla již tak napjatá vzhledem k přítomnosti Trumpa a předních členů jeho kabinetu, včetně ministra obrany Petea Hegsetha a ministra zahraničí Marca Rubia. Trump souhlasil s účastí na letošní večeři poté, co se loni a během svého prvního funkčního období odmítl zúčastnit. Tradice večeře korespondentů začala v roce 1921, ačkoli tradice prezidentského hosta začala v roce 1924, kdy se zúčastnil Calvin Coolidge.
Washington Hilton je stejný hotel, kde byl v roce 1981 postřelen a těžce zraněn Ronald Reagan potenciálním atentátníkem.
Když byl v sobotu večer dotázán, zda se obává o svůj život, Trump, který přežil pokus o atentát i během své prezidentské kampaně v roce 2024, řekl: „Je to nebezpečné povolání.“
