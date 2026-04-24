Írán se naučil obcházet americkou blokádu
24. 4. 2026
Dne 20. dubna lodě Hero II a Hedy překročily linii označenou Spojenými státy a vstoupily do Arabského moře. Společně mohou přepravit až 4 miliony barelů ropy.
Systém sledování lodí Vortex detekoval náklad pomocí satelitních snímků, protože lodě, které se snaží obejít americké síly, obvykle vypínají transpondéry. Hero II byla naposledy viděna před více než měsícem, když mířila na sever v Malackém průlivu, a Hedy naposledy hlásila svou polohu u pobřeží Chor Fakkan koncem února.
Odjezd naložených tankerů ukazuje omezené úsilí Spojených států zablokovat vývoz ropy z Teheránu a vyvíjet tlak na íránský režim.
Data Vortexu naznačují, že íránský export bude pokračovat i tváří v tvář hrozbám ze strany Spojených států: nejméně 34 tankerů a přepravců plynu spojených s Íránem prošlo průlivem a americkou blokádní linií. Z lodí, které od začátku minulého týdne překročily hranici, 19 plulo z Perského zálivu, z toho 17 přepravovalo náklad.
I další lodě testují odhodlání amerického námořnictva. Malý Američany schválený plynový tanker G Summer proplul průlivem v úterý a data z průzkumu plavidel ukazují, že již překročil hranici, kde americké námořnictvo uvedlo, že tam byla uvalena blokáda. Nákladní loď pod gambijskou vlajkou Lian Star, která v úterý proplula Hormuzským průlivem, je také blízko hranic a pohybuje se podél íránského pobřeží.
Dálkový tanker Atlantis II, který byl pod americkými sankcemi, se v úterý večer začal přibližovat k průlivu a podle systému sledování lodí se nyní nachází poblíž ostrova Larak v Hormuzském průlivu. Není známo, zda loď přepravuje náklad.
