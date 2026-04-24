Trump chce vyloučit Španělsko z NATO a ukrást Británii Falklandské ostrovy
24. 4. 2026
Uniklý interní e-mail z Pentagonu navrhuje, aby USA přehodnotily svou podporu britským nárokům na Falklandské ostrovy, protože Spojené království neudělalo dost pro to, aby pomohlo při americkém bombardování Íránu.
Argumentuje tím, že USA by mohly přehodnotit politiku podporování evropských nároků na dlouhodobá „imperiální území“, a zdůrazňuje suverenitu nad Falklandy, které byly předmětem války mezi Británií a Argentinou v roce 1982.
Tento dokument, o kterém informovala agentura Reuters, byl vypracován v reakci na frustraci Bílého domu z toho, že ostatní členové NATO neposkytli dostatečnou podporu 38denní bombardovací kampani vedené USA proti Teheránu.
Dále se v něm uvádí, že Španělsko by mělo být vyloučeno z NATO za to, že během operace Epic Fury odmítlo umožnit americkým válečným letadlům základnu na svém území nebo přelet nad ním, ačkoli není jasné, zda k tomu existují mechanismy.
Když byl požádán o komentář k tomuto e-mailu, Kingsley Wilson, tiskový mluvčí amerického ministerstva války, řekl: „Jak řekl prezident Trump, navzdory všemu, co Spojené státy pro naše spojence v NATO udělaly, oni tam pro nás nebyli.
Ministerstvo války zajistí, aby měl prezident k dispozici věrohodné možnosti, jak zajistit, že naši spojenci již nebudou papírovými tygry, ale budou plnit svou úlohu. K žádným interním jednáním v tomto smyslu se dále nevyjadřujeme.“
Ačkoli návrh týkající se Falklandských ostrovů vypadá vágně a nic nenasvědčuje tomu, že by měl být přijat, zmínka o těchto ostrovech se jeví jako záměrná snaha vyprovokovat reakci ve Velké Británii, kde stále přetrvávají vzpomínky na válku z roku 1982.
Keir Starmer, britský premiér, držel Spojené království z války s Íránem z velké části stranou, ačkoli na rozdíl od jiných evropských zemí povolil USA létat s bombardéry B-1 a B-52 z letecké základny RAF Fairford v Gloucestershire, aby útočily na íránské cíle, včetně raketometů a všeho, co se používá k útokům na lodní dopravu v Hormuzském průlivu.
Donald Trump si však opakovaně stěžoval na nedostatek vojenské podpory ze strany Velké Británie a tvrdil, že Británie chtěla pomoci s ochranou průlivu až po skončení války, že letadlové lodě Royal Navy jsou „hračky“, a přirovnal Starmera k Nevillu Chamberlainovi.
Spojené království reagovalo na USA s tím, že suverenita nad Falklandskými ostrovy zůstává u Spojeného království.
Mluvčí britského premiéra Keira Starmera v pátek uvedl: „Nemohli bychom být jasnější ohledně postoje Spojeného království k Falklandským ostrovům. Je dlouhodobý a nezměnil se.
Suverenita náleží Spojenému království a právo ostrovů na sebeurčení je prvořadé. Je to náš dlouhodobý postoj a zůstane tomu tak,“ uvedl mluvčí a dodal, že Británie tento postoj vyjádřila „jasně a důsledně vůči po sobě jdoucím americkým vládám.“
Na otázku, zda si Starmer myslí, že se jedná o pokus USA vyvinout na něj tlak, aby se připojil k válce proti Íránu, jeho mluvčí odpověděl: „O tom již hovořil a také řekl, že tento tlak na něj nemá vliv a že bude vždy jednat v národním zájmu, a tak tomu bude vždy.“
Španělsko bagatelizuje zprávy o sankcích Pentagonu vůči NATO
Španělský premiér Pedro Sánchez bagatelizoval zprávy, že Pentagon zvažuje potrestání spojenců NATO, kteří podle něj nedostatečně podporují americkou ofenzivu proti Íránu, tím, že je vyloučí ze spojenectví.
Americký úředník sdělil agentuře Reuters, že na nejvyšších úrovních Pentagonu koluje interní memorandum, které nastiňuje možnosti odvetných opatření, včetně pozastavení členství Španělska v alianci a přehodnocení postoje USA k nárokům Velké Británie na Falklandské ostrovy. Není jasné, zda existuje nějaký mechanismus pro pozastavení členství zemí v NATO.
Úředník uvedl, že možnosti politiky byly nastíněny v e-mailu, který vyjadřoval frustraci nad vnímanou neochotou či odmítáním některých spojenců poskytnout USA práva na přístup, základny a přelet – známá jako ABO – pro její údery na Írán.
E-mail popisoval, že ABO je „pouze absolutní minimální požadavek pro NATO“, a uváděl, že mezi možnostmi je i pozastavení členství „obtížných“ zemí v důležitých či prestižních pozicích v rámci aliance.
Sánchez – který je nejhlasitějším evropským kritikem války USA a Izraele v Íránu – také rozhněval Donalda Trumpa tím, že odmítl USA povolení k použití společných základen v jižním Španělsku k útoku na Írán. Trump reagoval hrozbou, že přeruší veškerý obchod se Španělskem.
Socialistický premiér již loni rozzlobil Trumpa, když odmítl návrh NATO, aby členské státy zvýšily své výdaje na obranu na 5 % svého HDP, s tím, že tento nápad by byl „nejen nerozumný, ale také kontraproduktivní“.
Spojené království mezitím dalo USA svolení k využití britských vojenských základen pro útoky na Írán, avšak pouze v případě, že by se jednalo o útoky obranné – například na íránská raketová stanoviště.
V pátek ráno na Kypru, kde se účastnil setkání lídrů EU k projednání témat včetně klauzule o vzájemné pomoci v rámci NATO, Sánchez zdůraznil, že Španělsko je „loajálním“ členem NATO, který plní své povinnosti.
„Nepracujeme na základě e-mailů; pracujeme s oficiálními dokumenty a prohlášeními americké vlády,“ dodal. „Postoj španělské vlády je jasný: absolutní spolupráce se spojenci, ale vždy v rámci mezinárodního práva.“
Sánchez však také znovu zopakoval svou kritiku americké války v Íránu.
„Krize, kterou tato nelegální válka přinesla na Blízký východ, ukazuje selhání hrubé síly – a vyvolala požadavky na dodržování mezinárodního práva a na zachování a posílení multilaterálního řádu,“ řekl.
Diskuse