Předmluva ke knize „Jak prodat genocidu: Spoluúčast médií na ničení Gazy“
23. 4. 2026
„Kdyby v českých podmínkách někdo vypracoval obdobnou publikaci, západní sdělovací prostředky by vedle českých působily jako etalon pravdomluvnosti. Otázkou ale zůstává, který z českých novinářů by se takového úkolu zhostil. Šlo by o intelektuální sabotáž v tom nejlepším slova smyslu. Zároveň by takový jedinec pravděpodobně spáchal kariérní sebevraždu,“ poznamenává Daniel Veselý.
Když v říjnu 2023 pršely na Gazu bomby, svět uchvátily obrazy masové smrti a ničení a otevřeně genocidní prohlášení izraelských vůdců předpovídala rozsah hrůz, které teprve měly přijít. Americká média však rychle bagatelizovala, zamlžovala a přebalila nastupující vyhlazovací kampaň do elegantního rámce „války proti teroru“, píše Noura Erakat.
Kniha Jak prodat genocidu z pera Adama H. Johnsona je důkladným obviněním role amerických korporátních médií při umožňování – a někdy i přímém podněcování – jedné z nejničivějších kampaní masového zabíjení v moderní historii. Johnson odhaluje, jak významná zpravodajská média jako The New York Times, CNN a MSNBC systematicky zkreslovala izraelské válečné zločiny, ukrývala ústřední roli USA při vraždění a dehumanizovala palestinský lid.
Johnson na základě hloubkové, originální analýzy založené na konkrétních datech rozebírá mechanismy propagandy, od selektivní empatie, strategických opomenutí, otevřeného rasismu a opakování státem schválených lží až po démonizaci humanitárních pracovníků a nečestné zpravodajství o studentských protestech. Autor s jasností a morální silou argumentuje, že genocida by nemohla být udržena bez aktivní a trvalé spoluúčasti amerických médií.
Bližší informace o knize v angličtině ZDE
Diskuse