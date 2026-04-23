Přikloní se Martin Netolický k Vladimíru Śpidlovi nebo k Martinu Kubovi?
23. 4. 2026 / Bohumil Sláma
Podle deníku iDNES z 13. dubna „hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby se domluvilo na spolupráci s hnutím MY pardubického hejtmana Martina Netolického v podzimních komunálních volbách. Oba subjekty zvažují společný postup i při parlamentních volbách a chtějí spojovat své aktivity. Kuba to v pondělí uvedl na Facebooku. Netolický dodal, že má s Kubou podobný pohled na politiku a spolupráce se týká i letošních senátních voleb.“
Nejedná se tedy jen o spolpráci na komunální úrovni. Netolický se zřejmě vlivem doby posouvá směrem k pravici. Tím ovšem posouvá i definici demokracie jako politického systému skoužícího všem. Nemohu mu radit, mohu jen vyslovit svůj názor: je to chyba, zdravá demokracie nemůže být iná než středolevicová, neboť pravice podopruje hlavně bohaté.
Naše současná politika doslová volá po silné středolevicové straně, nebo po uskupení nezkompromitovnaých stran nacházejících se vlevo od středu. Mohlo by to být MY, Špidlova Nová sociální demokracie (ČSDS?), Piráti, Zelení a STAN, které propaguje progresívní daň.
Takové uskupení by mělo reálnou šanci porazit v příštích parlamentních vobách ANO, a ozdravit tak naši politickou scénu. Martin Netolický by měl reálnou šanci stát se jeho lídrem. Má k tomu svou soudností, vitalitou a zkušenostmi velké předpoklady.
