Přikloní se Martin Netolický k Vladimíru Śpidlovi nebo k Martinu Kubovi?

23. 4. 2026 / Bohumil Sláma

JUDr. Martin Netolický PhD (nar. 1982) je u nás již delší dobu ojediněle věrohodným a úspěšným politikem. Původně vysokoškolský učitel, později politik, v leteh 2000 až 2025 člen ČSSD/SOCDEM (odešel z ní krom jiného kvůli jejímu sbližování se se Stačilo!) a od roku 20212 dodnes hejtman Pardubického kraje. V roce 2025 se sal místopředsedou středového hnutí MY.

Podle deníku iDNES z 13. dubna „hnutí Naše Česko jihočeského hejtmana Martina Kuby se domluvilo na spolupráci s hnutím MY pardubického hejtmana Martina Netolického v podzimních komunálních volbách. Oba subjekty zvažují společný postup i při parlamentních volbách a chtějí spojovat své aktivity. Kuba to v pondělí uvedl na Facebooku. Netolický dodal, že má s Kubou podobný pohled na politiku a spolupráce se týká i letošních senátních voleb.“

Nejedná se tedy jen o spolpráci na komunální úrovni. Netolický se zřejmě vlivem doby posouvá směrem k pravici. Tím ovšem posouvá i definici demokracie jako politického systému skoužícího všem. Nemohu mu radit, mohu jen vyslovit svůj názor: je to chyba, zdravá demokracie nemůže být iná než středolevicová, neboť pravice podopruje hlavně bohaté.

Naše současná politika doslová volá po silné středolevicové straně, nebo po uskupení nezkompromitovnaých stran nacházejících se vlevo od středu. Mohlo by to být MY, Špidlova Nová sociální demokracie (ČSDS?), Piráti, Zelení a STAN, které propaguje progresívní daň.

Takové uskupení by mělo reálnou šanci porazit v příštích parlamentních vobách ANO, a ozdravit tak naši politickou scénu. Martin Netolický by měl reálnou šanci stát se jeho lídrem. Má k tomu svou soudností, vitalitou a zkušenostmi velké předpoklady.

