Prosba o pomoc
23. 4. 2026
Saša Uhlová:
Moji milí, po čase se zase ozývám s prosbou o pomoc pro rodinu, které pomáhám v tíživé situaci. A která v minulosti, když na tom zdravotně ještě nebyli tak špatně, mnohokrát pomohla mně. Jde o Roberta, který se léčí myslím už třetím rokem s rakovinou a přidružilo se k tomu ještě několik dalších zdravotních komplikací, jeho ženu a nejmladšího syna, který má epilepsii.
Robertova žena je teď ve velmi špatném psychickém stavu, protože na ni všechny strasti posledních let dolehly a hledáme odbornou pomoc.
Nebudu tu vypisovat všechny peripetie, ale jsou konstantně v nouzi a moje možnosti pomáhat finančně jsou bohužel v tuto chvíli velmi omezené, sama se potácím na hraně.
Vozím je aspoň do nemocnice, když je potřeba a snažím se pomáhat morálně.
Asi bych ocenila sociálního pracovníka, který by měl čas, ale vím, že to je aktuálně velmi nedostupná záležitost, podobně jako psychologická pomoc.
Moc prosím, kdo vyloženě můžete, zda byste přispěli. Peníze by šly na úhradu různých nedoplatků a taky na brýle pro syna, kterému by to mělo při epilepsii pomoct.
A kdyby někdo z vás věděl, jestli existují nějaké možnosti, kde by mladý člověk s epilepsií bez kvalifikace mohl nějak pracovat, aby to bylo bezpečné, budu ráda za tipy, protože on svou situací velmi trpí. (Bydlí v Praze 10.)
Děkuju, tady je číslo účtu, můžete k tomu něco připsat, ale jiné peníze na ten účet nedojdou, takže se nemůžu splést.
3474010028/3030
Jasně, Sašo, je to strašný, potřebují opravdu někoho dobrého, přesně k nim, nejlépe tým , který bude mít kontakty na obec, úřad práce, opravdu dobrou a pravidelnou potravinovou pomoc, kvalitní lékařskou péči.
Zkuste se prosím nějak v této bublině Platforma pro sociální bydlení a všichni ostatní spojit, hlavně mladší lidé v Praze, ať to neleží jen na Saše...Já už jsem strašně ze všeho umořený, ale nemohu se na to už dívat a ten tým musíme dát dohromady...
Kurva, vždyť je to jedna rodina....A kolem Saši Uhlové je takových zajímavých, hodných lidí...To už do prdele ani ten sociální kapitál nemá v této odporně asociální zemi žádnou váhu?
Ozvěte se kdo můžete Saše, to se musí opravdu vyřešit ! Děkuji moc!
Jestli nejsme my tady všichni dlouhodobě pomocí jedné rodině a donutit instituce k činnosti, tak to opravdu už je konec sociální práce... Peníze pošlu
